Увлекательное путешествие в настоящее средневековье! Позвольте себе отдохнуть от городской суеты и летней жары. Стены замка хранят в себе множество тайн, а жители, по сей день, почитают средневековые традиции. В программе рыцарские забавы, средневековые танцы 💃, выступления заезжих артистов, фееричное огненное шоу, традиционный ужин. Замок 🏰 Шаакен — место, где легенды оживают.