Увлекательное путешествие в настоящее средневековье! Позвольте себе отдохнуть от городской суеты и летней жары. Стены замка хранят в себе множество тайн, а жители, по сей день, почитают средневековые традиции. В программе рыцарские забавы, средневековые танцы 💃, выступления заезжих артистов, фееричное огненное шоу, традиционный ужин. Замок 🏰 Шаакен — место, где легенды оживают.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Традиционный ужин.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.