1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Знакомство с городом и его историей

Мы пройдём по мшистым тропинкам Светлогорского леса к Тихому озеру, где город 🏙️ берёт своё начало. Я расскажу, как водоём назывался раньше, и как Раушен превратился из рыбацкой деревни в самый престижный курорт Восточной Пруссии. Кроме того, вы:

покормите белых лебедей — хранителей озера, а также загадаете желание у лип-долгожительниц (одной из них 450 лет!)

полюбуетесь миниатюрной моделью Кёнигсберга рыцарских времён и пройдёте по переулку сказочника Гофмана

увидите дом, где снимали фильм 🎥 «Красная шапочка», а также рассмотрите самое «открыточное» здание города — водонапорную башню

погуляете по территории органного зала с чудесной капеллой «Мария — звезда моря», где и сейчас проводятся концерты

пересечёте центральную площадь Раушена и очутитесь перед самыми большими солнечными часами в Европе.

Завершим наш променад на берегу Балтийского моря 🌊. По пути я обязательно порекомендую, где вкусно покушать, купить сувениры 🎁 и что посмотреть в свободное время.

Портретная мини-фотосессия

Во время прогулки мы выберем места, чтобы сделать душевные кадры. Фотографии 📸 сохранят ваши эмоции и впечатления от дивных пейзажей Светлогорска: я работаю фотографом 6 лет, и опыт помогает мне передать характер и атмосферу через объектив камеры. Уже через несколько дней вы получите фотографии с обработкой и ретушью через облачное хранилище.

До встречи в сказочном Светлогорске!

Организационные детали