1 отзыв оставили туристы

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С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка

История города и мини-фотосессия на дружеской экскурсии по самому сказочному курорту Балтики

5
1 отзыв
Анастасия
Анастасия – Гид из Светлогорска
Чтобы увезти с Балтийского моря 🌊 не только янтарь, но и чудесные фотографии 📸, приглашаю прогуляться 👣 по необыкновенному городу, прежде носившему имя Rauschen.

Я проведу вас по тайным тропинкам с историей 📖, поделюсь любовью к этому волшебному месту и, конечно, сфотографирую не только у главных достопримечательностей 🏛️, но и на берегу моря.
Задать вопросОбычно отвечает за 31 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 450 ₽ за экскурсию

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С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка

Что вас ожидает

Знакомство с городом и его историей
Мы пройдём по мшистым тропинкам Светлогорского леса к Тихому озеру, где город 🏙️ берёт своё начало. Я расскажу, как водоём назывался раньше, и как Раушен превратился из рыбацкой деревни в самый престижный курорт Восточной Пруссии. Кроме того, вы:

  • покормите белых лебедей — хранителей озера, а также загадаете желание у лип-долгожительниц (одной из них 450 лет!)
  • полюбуетесь миниатюрной моделью Кёнигсберга рыцарских времён и пройдёте по переулку сказочника Гофмана
  • увидите дом, где снимали фильм 🎥 «Красная шапочка», а также рассмотрите самое «открыточное» здание города — водонапорную башню
  • погуляете по территории органного зала с чудесной капеллой «Мария — звезда моря», где и сейчас проводятся концерты
  • пересечёте центральную площадь Раушена и очутитесь перед самыми большими солнечными часами в Европе.

Завершим наш променад на берегу Балтийского моря 🌊. По пути я обязательно порекомендую, где вкусно покушать, купить сувениры 🎁 и что посмотреть в свободное время.

Портретная мини-фотосессия
Во время прогулки мы выберем места, чтобы сделать душевные кадры. Фотографии 📸 сохранят ваши эмоции и впечатления от дивных пейзажей Светлогорска: я работаю фотографом 6 лет, и опыт помогает мне передать характер и атмосферу через объектив камеры. Уже через несколько дней вы получите фотографии с обработкой и ретушью через облачное хранилище.

До встречи в сказочном Светлогорске!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено
  • После прогулки в течение двух дней вы получите от 20 до 30 обработанных фотографий, готовых к печати
  • Можно заранее согласовать ваш образ (одежду, обувь и аксессуары), если вы хотите получить красивые 🤩 фотографии на память
  • Если захотите, мы продлим прогулку 👣 и отправимся в самую красивую бухту побережья (подробности в переписке)
Начало и место завершения
🚩 на станции Светлогорск-1
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка
С душой по Светлогорску: прогулка + фотосъёмка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте! Меня зовут Настя. Я гид и фотограф в прекрасном Светлогорске. Здесь чувствуешь себя будто в сказке. Вековые деревья, сосновые аллеи, невероятная немецкая архитектура, и, конечно, Балтийское море. Я влюбилась в это место с первого взгляда и уверена, что после нашей прогулки вы почувствуете тоже самое. Обожаю делиться знаниями и эмоциями о городе и каждый раз чувствую, что открываю его с новой стороны.
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1 отзыв оставили туристы

3 июля 2020
Экскурсия по Светлогорску с гидом Анастасией очень понравилась. Узнали много новой интересной информации о городе, побывали в красивейших местах. И ещё получили красивые профессиональные фотографии!!!!

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