Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

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Светлогорск — город сказок

Познакомиться с волшебными обитателями Раушена и его главными достопримечательностями

Семён
Семён – Гид из Светлогорска
Курортный Светлогорск может покорить сердце не только зелеными скверами, пряничными домиками и морским бризом, но и сказочными деталями, которые встречаются здесь на каждом шагу.

Прогуливаясь от мощеного центра до романтичного променада, мы погрузимся в атмосферу Раушена, отыщем волшебных персонажей и вместе раскроем их секреты.
Задать вопросОбычно отвечает за 23 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок

Что вас ожидает

Что расскажут старинные улочки
Наш маршрут охватит и знаковые места Светлогорска, и переулки, куда редко ступает нога туриста. Вы услышите истории 📖 курортного Раушена возле древних лип на берегу озера Мюлентайх. В центре города осмотрите здание знаменитой водолечебницы, на входе в лиственничный парк 🌳 повстречаете Сфинкса и откроете секрет девушки с кувшином, а после пройдете среди немецких вилл до уютного органного зала.

Следами великого сказочника
В компании прусского кота мы проникнем сквер дома, где когда-то жил Эрнст Теодор Амадей Гофман, а сейчас обитают герои его произведений. Вы познакомитесь с некоторыми их них, услышите о жизни и судьбе главного сказочника Восточной Пруссии, проникнетесь его творческими терзаниями и озарениями!

Волшебство у берега моря 🌊
Прогуливаясь по променаду вдоль берега Балтики, вы увидите прекрасную нимфу и красавицу Русалку. Затем, поднявшись на фуникулере, отправимся к Жар-птице, которая охраняет самые большие в мире янтарные бусы. Дети услышат сказку об этом месте, а взрослые смогут прикупить украшения и сувениры 🎁 из солнечного камня. А в завершение мы попадём в царство Царевны Лягушки, которая мечтает расцеловать всех гостей Светлогорска.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет 🎫 на фуникулёр – 50 руб. Либо мы можем подняться от моря 🌊 пешком по ортопедическому спуску.

Начало и место завершения
🚩 у озера Тихое
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок
Светлогорск — город сказок

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Семён
Семён
Привет! Меня зовут Семён. С детства я интересовался флотом, замками, крепостями и военной техникой. Когда вырос, я стал изучать историю и культуру Калининградской области. Стал гидом-экскурсоводом и сейчас готов показать все самые яркие, знаменитые, а также малоизвестные места Янтарного края. Кроме популярных мест — я могу показать бункеры, подземелья и убежища Кёнигсберга, а также кладбище кораблей и другие бывшие военные объекты. Мои экскурсии индивидуальны и могут меняться в зависимости от ваших предпочтений.
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