Еще несколько необычных экскурсий в Светлогорске

Что вас ожидает

Что расскажут старинные улочки

Наш маршрут охватит и знаковые места Светлогорска, и переулки, куда редко ступает нога туриста. Вы услышите истории 📖 курортного Раушена возле древних лип на берегу озера Мюлентайх. В центре города осмотрите здание знаменитой водолечебницы, на входе в лиственничный парк 🌳 повстречаете Сфинкса и откроете секрет девушки с кувшином, а после пройдете среди немецких вилл до уютного органного зала.

Следами великого сказочника

В компании прусского кота мы проникнем сквер дома, где когда-то жил Эрнст Теодор Амадей Гофман, а сейчас обитают герои его произведений. Вы познакомитесь с некоторыми их них, услышите о жизни и судьбе главного сказочника Восточной Пруссии, проникнетесь его творческими терзаниями и озарениями!

Волшебство у берега моря 🌊

Прогуливаясь по променаду вдоль берега Балтики, вы увидите прекрасную нимфу и красавицу Русалку. Затем, поднявшись на фуникулере, отправимся к Жар-птице, которая охраняет самые большие в мире янтарные бусы. Дети услышат сказку об этом месте, а взрослые смогут прикупить украшения и сувениры 🎁 из солнечного камня. А в завершение мы попадём в царство Царевны Лягушки, которая мечтает расцеловать всех гостей Светлогорска.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет 🎫 на фуникулёр – 50 руб. Либо мы можем подняться от моря 🌊 пешком по ортопедическому спуску.