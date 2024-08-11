Шекспировский вечер в духе современного средневековья. В древних стенах кирхи Алленбург вас ждет приветственная кружка эля, горящие огни свечей, рассказ об Алленбурге от смотрителя кирхи и театральная постановка «Гамлет» в исполнении актеров легендарной мастерской Фильштинского из Санкт Петербурга. Незабываемая атмосфера краснокирпичной готики, мистика, живой звук, необычные визуальные эффекты и впечатляющая актерская игра никого не оставят равнодушными. Постановка «Гамлет. Мышеловка» будет представлена в Калининграде впервые! Петербургские актеры проживут трагическую историю XXI века, написанную У. Шекспиром 500 лет назад. Некогда светлое и пропитанное верой строение кирхи перевоплотится в целый датский город — Эльсинор. Программа:

17.15 выезд из Светлогорска: -остановка «Лазурь» Калининградский пр-т 70 Е, ор-р напротив ТЦ Кристалл -остановка «ул. К. Маркса», пересечение Калининградского пр-та с Майским проездом, (лодочная станция). -остановка «Озеро Тихое», (Липы) • 19:00 – ориентировочное прибытие в пос. Дружба (кирха Алленбург). Приветственная кружка эля!

19:00-20:40 – спектакль «Гамлет». Digital-art, эпика, мистика и современные видео инсталляции на стенах кирхи XV века.

20:40-21:00 – свободное время для фотосессии с артистами, знакомства с музеем кирхи, дегустации шекспировских напитков и алленбургских пирожков в баре кирхи (за дополнительную плату).

21:00 выезд в Светлогорск. О спектакле Режиссер – Мария Милютина. В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев. Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков. Важная информация: Выезд из Светлогорска на выбор:.

21:00 выезд в Светлогорск. О спектакле Режиссер – Мария Милютина. В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев. Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков. Важная информация: Выезд из Светлогорска на выбор:.

• 21:00 выезд в Светлогорск. О спектакле Режиссер – Мария Милютина. В ролях: Гамлет – Кирилл Варакса, Офелия – Анастасия Кизим, Клавдий – Руслан Барабанов, Горацио – Александр Мицкевич, Призрак – Макс Ханжов, Марцел – Сергей Соболев. Сценография – Алексей Порай-Кошиц, художник по костюмам – Юлдус Бахтиозина, видеохудожник – Ариэль Ласкер, хореограф – Юрий Васильков. Важная информация: Выезд из Светлогорска на выбор: