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Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства

Семён Р.
Семён Р. – Гид из Светлогорска
Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 15 000 ₽ за экскурсию

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Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства
Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства

Что вы увидите

  • Сад с героями сказок Гофмана
  • Шедевры архитектуры XIX-XX вв.
  • Дом Красной шапочки
  • Органный зал Раушена
  • Водонапорная башня Раушена
  • Театр эстрады Янтарь Холл
  • Променад Светлогорска
Все мы помним сказки, которые бабушки рассказывали нам перед сном. Но никто не думал, что в сказку можно попасть. ведь это было давно и далеко, но теперь такая возможность есть. Я приглашаю вас и ваших детей в Светлогорск - сказочный город 🏙️ тридевятого царства. Он прекрасен не только уникальной флорой, свежим воздухом и шедеврами немецкой архитектуры, но и необычайной атмосферой сказок, которая присутствует на каждом шагу.
Посетив эту экскурсию ⛳ вы не только ознакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ Светлогорска и узнаете его историю 📖, но и проникнитесь атмосферой сказочности, что особенно увлечёт самых маленьких экскурсантов. После окончания экскурсии 🧭 вы захотите вернуться в эти места снова и снова, чтобы просто помечтать. Ведь маршрут проходит, как через знаковые места светлогорска, так и через не менее красивые 🤩 переулки, где нет толп туристов.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билет на фуникулёр
Начало
🚩 Светлогорск, Калининградский проспект, д. 65
Место завершения
🏁 Светлогорск, улица Ленина, д. 33
Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства
Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства
Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства
Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства
Светлогорск - сказочный город Тридевятого царства

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Семён Р.
Семён Р.
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