Все мы помним сказки, которые бабушки рассказывали нам перед сном. Но никто не думал, что в сказку можно попасть. ведь это было давно и далеко, но теперь такая возможность есть. Я приглашаю вас и ваших детей в Светлогорск - сказочный город 🏙️ тридевятого царства. Он прекрасен не только уникальной флорой, свежим воздухом и шедеврами немецкой архитектуры, но и необычайной атмосферой сказок, которая присутствует на каждом шагу.

Посетив эту экскурсию ⛳ вы не только ознакомитесь с основными достопримечательностями 🏛️ Светлогорска и узнаете его историю 📖, но и проникнитесь атмосферой сказочности, что особенно увлечёт самых маленьких экскурсантов. После окончания экскурсии 🧭 вы захотите вернуться в эти места снова и снова, чтобы просто помечтать. Ведь маршрут проходит, как через знаковые места светлогорска, так и через не менее красивые 🤩 переулки, где нет толп туристов.