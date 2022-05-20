Об экскурсии

Вас ждет незабываемый автотур по янтарному хранилищу Земландии, в рамках которого вы узнаете кладезь интересной информации о солнечном камне, о его добыче и применении. Мы побываем в местах, непосредственно связанных с этим ярким камнем и, конечно, посетим сам поселок Янтарный – заповедник, где хранятся тайны главного прусского самоцвета.

Вы найдете свой собственный камень, узнаете, что в янтаре такого ценного и почему великие императоры пускали целые экспедиции на берега Балтик? Вы узнаете, какие особенности этой земли придают ей уникальность и почему это место так популярно среди туристов. В частности, именно здесь сосредоточены крупнейшие на всей планете запасы окаменевшей смолы деревьев палеогенового периода и находится солнечный камень, возраст которого составляет не менее 50 миллионов лет!

Организационные детали