В стране солнечного камня

Вас ждет незабываемый автотур по янтарному хранилищу Земландии

Вас ждет незабываемый автотур по янтарному хранилищу Земландии, в рамках которого вы узнаете кладезь интересной информации о солнечном камне, о его добыче и применении.

Мы побываем в местах, непосредственно связанных с этим ярким камнем и, конечно, посетим сам поселок Янтарный – заповедник, где хранятся тайны главного прусского самоцвета.
В стране солнечного камня
В стране солнечного камня
В стране солнечного камня
В стране солнечного камня
В стране солнечного камня
В стране солнечного камня

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Янтарный
  • Посёлок Донское
  • Филинская бухта
  • Динопарк по желанию
  • Светлогорск по желанию

Об экскурсии

Вас ждет незабываемый автотур по янтарному хранилищу Земландии, в рамках которого вы узнаете кладезь интересной информации о солнечном камне, о его добыче и применении. Мы побываем в местах, непосредственно связанных с этим ярким камнем и, конечно, посетим сам поселок Янтарный – заповедник, где хранятся тайны главного прусского самоцвета.
Вы найдете свой собственный камень, узнаете, что в янтаре такого ценного и почему великие императоры пускали целые экспедиции на берега Балтик? Вы узнаете, какие особенности этой земли придают ей уникальность и почему это место так популярно среди туристов. В частности, именно здесь сосредоточены крупнейшие на всей планете запасы окаменевшей смолы деревьев палеогенового периода и находится солнечный камень, возраст которого составляет не менее 50 миллионов лет!

Организационные детали

  • Маршрут может быть скорректирован согласно вашим пожеланиям.
  • Экскурсию провожу лично я за редким исключением, когда меня заменяют коллеги – профессиональные гиды.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск, по договоренности любой город
Завершение: Светлогорск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дополнительное время оплачивается отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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