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Виштынецкое озеро: европейский Байкал

Отэкс-Тур
Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска
Мы отправимся к ледниковому озеру, где тишина, кристальный воздух и чистейшая вода.

Прогуляемся по его берегам и насладимся первозданной природой и покоем этих мест.

А потом отправимся в леса, где когда-то охотились рыцари Тевтонского Ордена, увидим охотниий домик кайзера и запрятанную в глуши деревянную церковь ⛪.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Виштынецкое озеро: европейский Байкал
Виштынецкое озеро: европейский Байкал

Что вы увидите

  • Поселок Чистые Пруды
  • Берег Виштынецкого озера
  • Роминтенская пуща
  • Олений мост
  • Железнодорожный мост
  • Эколого-исторический музей в пос. Краснолесье
Путешествие к самому большому озеру Калининградской области. Что вас ожидает: • Вы посетите поселок Чистые Пруды, где находится дом-музей основателя классической литовской литературы Кристиониса Донелайтиса и кирху, где он служил пастором;
  • Увидите уникальную прибрежную природу озера;
  • Путешествие продолжится по Роминтенской пуще, в которой охотились ещё магистры Тевтонского ордена. вы увидите Олений мост и места, где находилась охотничья резиденция кайзера и красивейшая деревянная часовня;
  • В завершении экскурсии 🧭 вас ждет величественный железнодорожный мост над главной рекой Роминтенской пущи.
Что входит
  • поездка на комфортабельном автобусе
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
  • Обед в усадьбе «Лесная поляна» за доп. плату 500 р/взр
  • 200 р/реб до 12 лет.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Виштынецкое озеро: европейский Байкал
Виштынецкое озеро: европейский Байкал
Виштынецкое озеро: европейский Байкал
Виштынецкое озеро: европейский Байкал
Виштынецкое озеро: европейский Байкал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Отэкс-Тур
Отэкс-Тур
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