Путешествие к самому большому озеру Калининградской области. Что вас ожидает: • Вы посетите поселок Чистые Пруды, где находится дом-музей основателя классической литовской литературы Кристиониса Донелайтиса и кирху, где он служил пастором;
Увидите уникальную прибрежную природу озера;
Путешествие продолжится по Роминтенской пуще, в которой охотились ещё магистры Тевтонского ордена. вы увидите Олений мост и места, где находилась охотничья резиденция кайзера и красивейшая деревянная часовня;
В завершении экскурсии 🧭 вас ждет величественный железнодорожный мост над главной рекой Роминтенской пущи.
Что входит
поездка на комфортабельном автобусе
увлекательный рассказ сертифицированного гида
Что не входит
Обед в усадьбе «Лесная поляна» за доп. плату 500 р/взр
200 р/реб до 12 лет.
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.