Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска

Мы отправимся к ледниковому озеру, где тишина, кристальный воздух и чистейшая вода.



Прогуляемся по его берегам и насладимся первозданной природой и покоем этих мест.



А потом отправимся в леса, где когда-то охотились рыцари Тевтонского Ордена, увидим охотниий домик кайзера и запрятанную в глуши деревянную церковь ⛪.