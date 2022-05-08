Янтарный

В Янтарном мы посетим парк Морица Беккера, погуляем по Литературной аллее, спустимся на самый широкий пляж в Калининградской области и поговорим о янтаре и его добычи.

Светлогорск

Затем мы отправимся в город Светлогорск, но перед этим мы заедем в Филинскую бухту, полюбуемся прекрасными видами на Балтийское море и мыс Таран.

Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими и спокойными улочками, красивыми виллами. Вы увидите солнечные часы, прогуляетесь по красивому променаду. Я расскажу, как жили здесь богатые люди.

Зеленоградск

Далее мы отправимся в Зеленоградск. Символ этого города — кот. Мы прогуляемся по главной улице, и я расскажу о жизни здесь. Увидим европейские дома, узнаем почему символом города выбрали кота, прогуляемся по пирсу и полюбуемся потрясающими видами на Балтийское море.

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