Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск

Предлагаю вам отправиться в путешествие по трем городам Калининградской области - Янтарный, Светлогорск и Зеленоград

Индивидуальная
Предлагаю вам отправиться в путешествие по трем городам Калининградской области — Янтарный, Светлогорск и Зеленоград.

Вы узнаете больше о добыче янтаря в поселке Янтарный, прогуляетесь по бывшем королевском курорту — Светлогорску и полюбуетесь видами на Балтийское море в Зеленоградске.

Вы можете принимать участие в составлении программы — вы посетите только те места, которые вам интересны.
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск

Что вас ожидает 🤩

  • Янтарный
  • Светлогорск
  • Зеленоградск
  • Филинская бухта

Янтарный

В Янтарном мы посетим парк Морица Беккера, погуляем по Литературной аллее, спустимся на самый широкий пляж в Калининградской области и поговорим о янтаре и его добычи.

Светлогорск

Затем мы отправимся в город Светлогорск, но перед этим мы заедем в Филинскую бухту, полюбуемся прекрасными видами на Балтийское море и мыс Таран.
Бывший королевский курорт Раушен покорит вас тихими и спокойными улочками, красивыми виллами. Вы увидите солнечные часы, прогуляетесь по красивому променаду. Я расскажу, как жили здесь богатые люди.

Зеленоградск

Далее мы отправимся в Зеленоградск. Символ этого города — кот. Мы прогуляемся по главной улице, и я расскажу о жизни здесь. Увидим европейские дома, узнаем почему символом города выбрали кота, прогуляемся по пирсу и полюбуемся потрясающими видами на Балтийское море.

Важно знать

  • Эта экскурсия индивидуальная, а значит гид проведет ее только для вас и учтет ваши пожелания по маршруту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ленинский просп. , д. 81
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00

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