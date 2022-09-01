в среду, четверг и пятницу в 18:30, в субботу в 19:30, в воскресенье в 17:30

В сердце Светлогорска вас встретит актер из Раушена 30-40 годов 20 века. С этого момента начнется погружение в историю курорта и контекст предстоящего спектакля. Вы узнаете о быте и нравах того времени, представите, каким был город больше века назад. Здания Светлогорска оживут, поделятся секретами и станут для нас театральными декорациями.
Не спеша мы доберемся до секретной площадки, где вы станете зрителем и даже участником иммерсивного спектакля. В этой истории будут любовь и выстрел, трагедия и комедия, тайна и глубокая идея. Перед вами развернется история Замландского театра, пропитанная духом ушедшей эпохи и судьбами реальных людей.
Формат спектакля таков, что практически невозможно увидеть одно и то же действо дважды: мы до последнего не раскрываем площадку спектакля, задействуем два состава артистов и две истории, взятые из документальных источников. При этом у каждой истории есть шесть возможных финалов-монологов. Каким же будет именно ваш театральный опыт? Не терпится узнать!