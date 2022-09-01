в среду, четверг и пятницу в 18:30, в субботу в 19:30, в воскресенье в 17:30

Замландский курортный театр: спектакль-променад в Светлогорске

Погрузиться в жизнь реальной театральной труппы прусского Раушена и по-новому взглянуть на город

4.4
3 отзыва
Готовы заглянуть за кулисы актерской жизни и перенестись в Светлогорск 30-х годов? Наш иммерсивный спектакль познакомит вас с историей курорта не через монотонный рассказ, но через чувственное переживание.

Перед вами оживут судьбы актеров Замландского курортного театра, нравы того времени и, конечно, сам Раушен — такой, каким он был столетие назад.
Замландский курортный театр: спектакль-променад в Светлогорске
Замландский курортный театр: спектакль-променад в Светлогорске
Замландский курортный театр: спектакль-променад в Светлогорске
Замландский курортный театр: спектакль-променад в Светлогорске
Замландский курортный театр: спектакль-променад в Светлогорске
Замландский курортный театр: спектакль-променад в Светлогорске
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Описание

Что вас ожидает

Прогулка-погружение в прусскую эпоху

В сердце Светлогорска вас встретит актер из Раушена 30-40 годов 20 века. С этого момента начнется погружение в историю курорта и контекст предстоящего спектакля. Вы узнаете о быте и нравах того времени, представите, каким был город больше века назад. Здания Светлогорска оживут, поделятся секретами и станут для нас театральными декорациями.

Иммерсивный спектакль в духе Раушена

Не спеша мы доберемся до секретной площадки, где вы станете зрителем и даже участником иммерсивного спектакля. В этой истории будут любовь и выстрел, трагедия и комедия, тайна и глубокая идея. Перед вами развернется история Замландского театра, пропитанная духом ушедшей эпохи и судьбами реальных людей.

Но чем же все закончится?

Формат спектакля таков, что практически невозможно увидеть одно и то же действо дважды: мы до последнего не раскрываем площадку спектакля, задействуем два состава артистов и две истории, взятые из документальных источников. При этом у каждой истории есть шесть возможных финалов-монологов. Каким же будет именно ваш театральный опыт? Не терпится узнать!

Организационные детали

  • Спектакль играется в городе Светлогорск Калининградской области на нетеатральных площадках — в гостиницах, ресторанах, музеях, связанных с историей курортной жизни. Место проведения спектакля держится в тайне — сбор зрителей происходит у одной из городских достопримечательностей.
  • Возрастные рекомендации для зрителей: 12+. Для зрителей с детьми более младшего возраста (от 6 лет) предусмотрена отдельная образовательно-игровая программа на время спектакля.

в среду, четверг и пятницу в 18:30, в субботу в 19:30, в воскресенье в 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на вокзальной площади Светлогорск-2
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг и пятницу в 18:30, в субботу в 19:30, в воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
Ольга
1 сен 2022
Заявлено, как иммерсивная экскурсия. Ну да, нас встретила женщина в шляпе. Отвела на площадку, где актёры играли на 5 баллов! Не понятно, в чем иммерсивность. Это спектакль, а не экскурсия.
Заявлено, как иммерсивная экскурсия. Ну да, нас встретила женщина в шляпе. Отвела на площадку, где актёры
Виктория
5 авг 2022
Это было невероятно душевно и очень атмосферно!!! Необычно и незабываемо! Как будто мы попали не на спектакль, а переместились в начало 20 века в город-курорт Раушен на машине времени)) Супер-идея и супер-реализация!
Любителям театра особенно будто интересно.
Это было невероятно душевно и очень атмосферно!!! Необычно и незабываемо! Как будто мы попали не наЭто было невероятно душевно и очень атмосферно!!! Необычно и незабываемо! Как будто мы попали не на
Т
4 авг 2022
Рекомендую посетить
Рекомендую посетить

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