Что вас ожидает:Сегодня на этой территории действует средневековый рыцарский музей 🖼, аутентичный музей инквизиции, различные меняющиеся экспозиции. Здесь можно примерить средневековые наряды, пострелять из лука, попробовать блюда средневековой кухни 🥧 в уютной замковой таверне (комплимент от замка чай+пирог).

Интересно будет посмотреть на производство калининградских сыров в сыроварне Шаакен Дорф. Здесь же предлагается дегустация фирменных сортов сыра.