Что вас ожидает:Сегодня на этой территории действует средневековый рыцарский музей 🖼, аутентичный музей инквизиции, различные меняющиеся экспозиции. Здесь можно примерить средневековые наряды, пострелять из лука, попробовать блюда средневековой кухни 🥧 в уютной замковой таверне (комплимент от замка чай+пирог).
Интересно будет посмотреть на производство калининградских сыров в сыроварне Шаакен Дорф. Здесь же предлагается дегустация фирменных сортов сыра.
Что входит
Транспортно-экскурсионное обслуживание
Комплимент от замка чай+пирог.
Что не входит
Дегустация фирменных сортов сыра — 350 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.