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Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)

Отэкс-Тур
Отэкс-Тур – Гид из Светлогорска
Отправляемся в средневековый замок 🏰 Шаакен, изучать рыцарский музей 🖼, аутентичный музей инквизиции, примерять средневековые наряды и учиться стрелять из лука.

Вас ждет настоящее погружение в прошлое.

Вы прогуляетесь 👣 по замку, рассмотрите архитектуру, углубитесь в историю 📖 и на своем опыте узнаете, какого было жить в Средние века.

А после посещения замка мы отправимся в настоящую сыроварню, где попробуем фирменные сорта сыра.
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  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 450 ₽ за человека

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Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)

Что вы увидите

  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен Дорф
Что вас ожидает:Сегодня на этой территории действует средневековый рыцарский музей 🖼, аутентичный музей инквизиции, различные меняющиеся экспозиции. Здесь можно примерить средневековые наряды, пострелять из лука, попробовать блюда средневековой кухни 🥧 в уютной замковой таверне (комплимент от замка чай+пирог).
Интересно будет посмотреть на производство калининградских сыров в сыроварне Шаакен Дорф. Здесь же предлагается дегустация фирменных сортов сыра.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Комплимент от замка чай+пирог.
Что не входит
  • Дегустация фирменных сортов сыра — 350 руб. с человека
Начало и место завершения
🚩 ул. Ленина 33, Светлогорск
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)
Замок Шаакен и сыроварня Шаакендорф (с дегустацией)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Отэкс-Тур
Отэкс-Тур
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