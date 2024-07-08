Эти края любил сам король Пруссии Фридрих Вильгельм IV — именно он сделал Светлогорск (тогда ещё Раушен) курортом национального значения. Мы подобрали для вас комфортный пансионат на побережье Балтийского моря

рядом с пляжем и озером. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы искупаться, погулять по набережной и уютным улочкам и паркам Светлогорска. Тур дополнен экскурсиями в Калининград, Янтарный, Правдинск и Железнодорожный. Желающие смогут посетить замки, сыроварню, увидеть корабли в Балтийске и мост королевы Луизы в Советске.

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Сборы на экскурсии осуществляются в сквере у скульптуры “Царевна-Лягушка” напротив ж. -д. вокзала (г. Светлогорск, ул. Ленина 32). Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.