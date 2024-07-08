Балтийские каникулы: 5 городов и отдых на море

Посетить места значимых исторических событий и пожить на любимом курорте короля Пруссии
Эти края любил сам король Пруссии Фридрих Вильгельм IV — именно он сделал Светлогорск (тогда ещё Раушен) курортом национального значения. Мы подобрали для вас комфортный пансионат на побережье Балтийского моря
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рядом с пляжем и озером.

У вас будет достаточно свободного времени, чтобы искупаться, погулять по набережной и уютным улочкам и паркам Светлогорска. Тур дополнен экскурсиями в Калининград, Янтарный, Правдинск и Железнодорожный.

Желающие смогут посетить замки, сыроварню, увидеть корабли в Балтийске и мост королевы Луизы в Советске.

Балтийские каникулы: 5 городов и отдых на море
Балтийские каникулы: 5 городов и отдых на море
Балтийские каникулы: 5 городов и отдых на море
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней.

Трансфер из/в аэропорт и на ж. -д. вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Сборы на экскурсии осуществляются в сквере у скульптуры “Царевна-Лягушка” напротив ж. -д. вокзала (г. Светлогорск, ул. Ленина 32). Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.

Проживание. В 3-звёздочном пансионате «Энергетик» на берегу моря в Светлогорске (рядом пляж и озеро, осуществляется лечебно-профилактическая деятельность). Размещение в 1-2-3-местных стандартных номерах. За доплату возможно размещение в 4-звёздочном отеле-пансионате «Волна».

*Фото пансионата взяты с сайта sanatoriy39.ru

Питание. Включены завтраки «шведский стол». Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Дети. Возраст по договорённости.

Программа тура по дням

1 день

Светлогорск

Заселение в пансионат начинается с 14:00. Трансфер от аэропорта бронируется дополнительно.

В 15:00 отправимся на обзорную пешеходную экскурсию по Светлогорску (2 часа). Именно здесь мы будем жить во время нашего путешествия в пансионате рядом с Балтийским морем.

Прогуляемся по уютным улочкам курортного городка, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта. Пройдёмся по Светлогорскому променаду, подышим морским воздухом и поймём, почему здесь любили отдыхать высокопоставленные лица.

СветлогорскСветлогорскСветлогорскСветлогорскСветлогорскСветлогорск
2 день

Янтарный

Сбор на экскурсию в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» в 12:30. Продолжительность — 4 часа.

Сегодня посетим соседний посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря.

Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера и дендропарк.

Вечером у вас будет время самостоятельно прогуляться по променаду в Светлогорске, отдохнуть на пляже и на территории пансионата.

ЯнтарныйЯнтарныйЯнтарныйЯнтарный
3 день

Калининград

Сбор на экскурсию в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» в 10:20. Продолжительность — 7-8 часов.

Сегодня отправимся в Калининград. Вы увидите все значимые достопримечательности от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Зайдёте в Кафедральный собор на острове Канта, совершите виртуальную прогулку по городу начала 20 века и заглянете в Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.

КалининградКалининградКалининградКалининградКалининградКалининград
4 день

День на море или дополнительная экскурсия

Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Черняховск. Продолжительность — 10 часов.

Вы увидите достопримечательности из разных эпох от средневековой крепости 14 века до храма в стиле неоготики начала 20 века и зданий, напоминающих архитектурой довоенный Берлин. В Черняховске лично был Пётр Первый, а в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья с французскими лётчиками. Найдём дом, где останавливался сам Наполеон в 1812 году.

День на море или дополнительная экскурсияДень на море или дополнительная экскурсияДень на море или дополнительная экскурсияДень на море или дополнительная экскурсия
5 день

Правдинск и Железнодорожный

Сбор на экскурсию в сквере у скульптуры «Царевна-Лягушка» в 9:40. Продолжительность — 9 часов.

Сегодня погрузимся в историю средневековых городов — Правдинска и Железнодорожного. Посетим места, где происходило крупное сражение русской и французской армий в начале 19 века. Рассмотрим традиционную планировку Правдинска, основанного Тевтонским орденом, и основные сооружения. В Железнодорожном обратим внимание на жилую застройку в стиле фахверк — отметим старинную брусчатку, красную черепичную крышу и найдём другие отличительные черты.

Правдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и ЖелезнодорожныйПравдинск и Железнодорожный
6 день

Свободный день или дополнительная экскурсия на выбор

Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в Советск или Балтийск. Продолжительность — 10/5 часов.

В Советске на берегу реки Неман в начале 19 века произошла важнейшая встреча правителей крупнейших государств. Через 100 лет в память о подписании мирного договора здесь был построен мост королевы Луизы. Прогуляемся по городу, набережной и посетим Музей Тильзитского мира, состоящий из четырёх залов с подлинными предметами эпохи побед армии Наполеона, французским камином из туфа, мебелью из красного дерева и раритетными дамскими вещицами. Частный музей возможно посетить только с паспортом РФ.

Балтийск является значимым городом-портом. Вы узнаете об истории становления Балтийского флота, увидите маяк, действующую военную крепость и пролив-ворота, рассмотрите корабли и самый большой конный памятник в России. У вас будет время прогуляться по молу и пляжу и посетить шведскую крепость Пиллау (возможно только с паспортом РФ).

Свободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выборСвободный день или дополнительная экскурсия на выбор
7 день

Отдых у моря или дополнительная экскурсия

Желающие за доплату смогут отправиться на экскурсию в комплекс «Замок Шаакен» и посетить сыроварню. Продолжительность — 4 часа.

«Замок Шаакен» был построен на месте прусской крепости в 13 веке. Подобных замков овальной формы Тевтонского ордена больше нет. Рассмотрим руины и заглянем в подвалы, где расположен музей инквизиции. Затем узнаем о производстве сыров и шоколада на сыроварне «Шаакендорф», продегустируем местную продукцию с бокалом вина.

На обратном пути сделаем фотопаузу у воссозданного по старинным чертежам замка «Нессельбек», который используется в качестве отеля. На его территории есть пивоварня. Рекомендуем остановиться здесь на обед и самостоятельно вернуться в Светлогорск.

Отдых у моря или дополнительная экскурсияОтдых у моря или дополнительная экскурсияОтдых у моря или дополнительная экскурсияОтдых у моря или дополнительная экскурсия
8 день

Отъезд

Освобождаем номера до 12:00. Трансфер в аэропорт за доплату.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер пансионат 3* (за одного)39 500 ₽
1-мест. номер пансионат 3*66 500 ₽
3-мест. номер пансионат 3* (за одного)44 500 ₽
2-мест. номер отель 4* (за одного)47 000 ₽
1-мест. номер отель 4*62 000 ₽
3-мест. номер отель 4* (за одного)56 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение по программе
  • Входные билеты
  • Полная оплата тура за 2 недели до старта либо в день выставления счёта от организатора, если до тура осталось меньше дней
Что не входит в цену
  • Билеты до аэропорта Калининграда и обратно в ваш город
  • Трансфер от аэропорта до пансионата в Светлогорске и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии и развлечения в свободные дни
  • Посещение карьера Калининградского янтарного комбината (по желанию)
  • Размещение в 1-местном номере в пансионате «Энергетик» - 66 500 руб
  • Размещение в 3-местном номере в пансионате «Энергетик» - 44 500 руб. /чел
  • Размещение в 2-местном номере в отеле «Волна» - 47 000 руб. /чел
  • Размещение в 1-местном номере в отеле «Волна» - 62 000 руб
  • Размещение в 3-местном номере в отеле «Волна» - 56 000 руб. /чел
  • Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Светлогорск, пансионат/отель, 14:00
Завершение: Г. Светлогорск, освобождение номеров до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Светлогорска

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