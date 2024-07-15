Балтийский отпуск: древние города, рыцарские замки и янтарь

Погулять по Янтарному пляжу, посмотреть рыцарский турнир и поужинать в замке
Отправляемся на побережье Балтийского моря, где раскинулся уютный курорт Светлогорск.

Вы погуляете по Калининграду, прикоснётесь к военной истории порта Балтийск и узнаете всё о янтаре в крошечном посёлке, где сосредоточено 90%
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его мировых запасов.

Ненадолго окунётесь в средневековое прошлое: объедете несколько замков, познакомитесь с рыцарскими традициями и понаблюдаете за конным поединком в присутствии прекрасных дам.

Во время этого отпуска у вас будет много свободного времени, которое вы при желании сможете потратить на дополнительные экскурсии.

Балтийский отпуск: древние города, рыцарские замки и янтарь
Балтийский отпуск: древние города, рыцарские замки и янтарь
Балтийский отпуск: древние города, рыцарские замки и янтарь
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двух- или трёхместное размещение в апартаментах в Светлогорске с кухней и раскладывающимся диваном. За доплату возможно проживание 1-4 человек в городе Пионерском, в комплексе представлены более просторные однокомнатные и двухуровневые апартаменты.

Питание. Не входит в стоимость тура.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Светлогорск

Заселение в апартаменты — после 14:00. По предварительной договорённости также возможен бесплатный ранний заезд. Остаток дня будет свободен.

Прибытие в СветлогорскПрибытие в СветлогорскПрибытие в СветлогорскПрибытие в СветлогорскПрибытие в СветлогорскПрибытие в СветлогорскПрибытие в СветлогорскПрибытие в Светлогорск
2 день

Поездка в Балтийск и Янтарный

Встретимся утром и отправимся на экскурсию, которая продлится 7 часов и осветит важные моменты довоенной и современной истории. Мы поедем знакомиться с Янтарным и Балтийском — двумя уникальными музеями под открытым небом, где царит особенная провинциальная атмосфера.

Балтийск — это военная гавань России, стратегически важный незамерзающий порт. Город богат архитектурными шедеврами: мы осмотрим Елизаветинский форт, памятник Петру I, шведскую крепость, действующий маяк 19 века.

В посёлке Янтарном сосредоточено 90% мирового запаса янтаря, и вы узнаете всё о происхождении этого камня. С пляжа вы полюбуетесь бескрайними морскими просторами, прогуляетесь по площади мастеров и парку основателя янтарной мануфактуры Беккера, увидите лютеранскую кирху, преобразованную в православный храм.

Поездка в Балтийск и ЯнтарныйПоездка в Балтийск и ЯнтарныйПоездка в Балтийск и ЯнтарныйПоездка в Балтийск и Янтарный
3 день

Самостоятельный отдых

Свободный день. При желании и за доплату вы можете посетить уникальный природный заповедник — Куршскую косу. Здесь запланированы осмотр кочующих дюн, прогулка по танцующему лесу и посещение орнитологической станции.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
4 день

Экскурсия по замкам с развлекательной программой и ужином

Во второй половине дня совершим удивительное путешествие во времени и погрузимся в историю отважных рыцарей. Во времена существования Пруссии на территории нынешней Калининградской области возвели множество оборонительных сооружений, крепостей и замков. До наших дней сохранились не все, но уцелевшие получили вторую жизнь.

Погружение в прошлое начнётся в замке Тевтонского ордена Тапиау. Вы познакомитесь с историей крепости, узнаете, как здание использовали в советские годы, осмотрите богатую коллекцию оружия.

Продолжим променад в оборонительном замке Шаакен. Как и много столетий назад, здесь чтят рыцарские традиции. За доплату вы можете продегустировать настойки, рецепты которых не менялись с 13 века (3 вида с закусками).

Завершим сегодняшнюю поездку в Нессельбеке. Это новострой, воссозданный по старинным чертежам как точная копия средневекового рыцарского замка. Тут посмотрим красочный конный поединок с участием храбрых рыцарей и прекрасных дам и поужинаем.

Экскурсия по замкам с развлекательной программой и ужиномЭкскурсия по замкам с развлекательной программой и ужиномЭкскурсия по замкам с развлекательной программой и ужиномЭкскурсия по замкам с развлекательной программой и ужином
5 день

Самостоятельный отдых

Свободный день. При желании и за доплату вы можете отправиться на экскурсию с пешей прогулкой по Зеленоградску, посещением музеев замка Шаакен и дегустацией на семейной сыроварне.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
6 день

Самостоятельный отдых

Свободный день. При желании и за доплату вы можете посетить: рок-оперу «Моцарт» в замке Шаакен; Свято-Елисаветинский женский монастырь (с трапезой) и город Советск; три бывших прусских города (Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный); Балтийск и Балтийскую косу.

Самостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдыхСамостоятельный отдых
7 день

Променад по Калининграду

Сегодняшний день проведём, гуляя по Калининграду — городу королей с многовековой историей. Полюбуемся роскошными виллами в районе Амалиенау и древним Кёнингсбергским собором, увидим оборонительную казарму «Кронпринц» и могилу немецкого философа Иммануила Канта. Осмотрим Южный вокзал, Бранденбургские и Королевские ворота, пройдёмся по площади Победы и Рыбной деревне. За доплату вы можете посетить органный концерт и форт 11 «Дёнхофф».

Променад по КалининградуПроменад по КалининградуПроменад по КалининградуПроменад по Калининграду
8 день

Возвращение домой

Освобождение апартаментов — до 12:00. По предварительной договорённости также возможен бесплатный поздний выезд.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту на автобусах или микроавтобусах
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • 3 экскурсии по программе (во 2, 4, 7 дни)
Что не входит в цену
  • Проезд в Светлогорск и обратно
  • Питание
  • Билеты в замок Тапиау, форт 11 «Дёнхофф» и на органный концерт
  • Дегустация настоек
  • Дополнительные экскурсии
  • Стоимость тура указана за одного взрослого при двухместном размещении в апартаментах в Светлогорске. При трёхместном размещении стоимость тура составит 22 500₽ за одного взрослого. За ребёнка младше 14 лет - скидка 1200₽
  • Стоимость тура за одного взрослого при проживании в комплексе апартаментов в Пионерском составит: при одноместном размещении - 47 700₽ при двухместном - 27 600₽ при трёхместном (однокомнатные апартаменты) - 24 500₽ при трёхместном (двухуровневые апартаменты) - 29 900₽ при четырёхместном - 24 300₽. Для детей младше 14 лет предусмотрены скидки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Светлогорск, после 14:00
Завершение: Светлогорск, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Светлогорска

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