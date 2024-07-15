Встретимся утром и отправимся на экскурсию, которая продлится 7 часов и осветит важные моменты довоенной и современной истории. Мы поедем знакомиться с Янтарным и Балтийском — двумя уникальными музеями под открытым небом, где царит особенная провинциальная атмосфера.

Балтийск — это военная гавань России, стратегически важный незамерзающий порт. Город богат архитектурными шедеврами: мы осмотрим Елизаветинский форт, памятник Петру I, шведскую крепость, действующий маяк 19 века.

В посёлке Янтарном сосредоточено 90% мирового запаса янтаря, и вы узнаете всё о происхождении этого камня. С пляжа вы полюбуетесь бескрайними морскими просторами, прогуляетесь по площади мастеров и парку основателя янтарной мануфактуры Беккера, увидите лютеранскую кирху, преобразованную в православный храм.