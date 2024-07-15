Вы погуляете по Калининграду, прикоснётесь к военной истории порта Балтийск и узнаете всё о янтаре в крошечном посёлке, где сосредоточено 90%
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двух- или трёхместное размещение в апартаментах в Светлогорске с кухней и раскладывающимся диваном. За доплату возможно проживание 1-4 человек в городе Пионерском, в комплексе представлены более просторные однокомнатные и двухуровневые апартаменты.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прибытие в Светлогорск
Заселение в апартаменты — после 14:00. По предварительной договорённости также возможен бесплатный ранний заезд. Остаток дня будет свободен.
Поездка в Балтийск и Янтарный
Встретимся утром и отправимся на экскурсию, которая продлится 7 часов и осветит важные моменты довоенной и современной истории. Мы поедем знакомиться с Янтарным и Балтийском — двумя уникальными музеями под открытым небом, где царит особенная провинциальная атмосфера.
Балтийск — это военная гавань России, стратегически важный незамерзающий порт. Город богат архитектурными шедеврами: мы осмотрим Елизаветинский форт, памятник Петру I, шведскую крепость, действующий маяк 19 века.
В посёлке Янтарном сосредоточено 90% мирового запаса янтаря, и вы узнаете всё о происхождении этого камня. С пляжа вы полюбуетесь бескрайними морскими просторами, прогуляетесь по площади мастеров и парку основателя янтарной мануфактуры Беккера, увидите лютеранскую кирху, преобразованную в православный храм.
Самостоятельный отдых
Свободный день. При желании и за доплату вы можете посетить уникальный природный заповедник — Куршскую косу. Здесь запланированы осмотр кочующих дюн, прогулка по танцующему лесу и посещение орнитологической станции.
Экскурсия по замкам с развлекательной программой и ужином
Во второй половине дня совершим удивительное путешествие во времени и погрузимся в историю отважных рыцарей. Во времена существования Пруссии на территории нынешней Калининградской области возвели множество оборонительных сооружений, крепостей и замков. До наших дней сохранились не все, но уцелевшие получили вторую жизнь.
Погружение в прошлое начнётся в замке Тевтонского ордена Тапиау. Вы познакомитесь с историей крепости, узнаете, как здание использовали в советские годы, осмотрите богатую коллекцию оружия.
Продолжим променад в оборонительном замке Шаакен. Как и много столетий назад, здесь чтят рыцарские традиции. За доплату вы можете продегустировать настойки, рецепты которых не менялись с 13 века (3 вида с закусками).
Завершим сегодняшнюю поездку в Нессельбеке. Это новострой, воссозданный по старинным чертежам как точная копия средневекового рыцарского замка. Тут посмотрим красочный конный поединок с участием храбрых рыцарей и прекрасных дам и поужинаем.
Самостоятельный отдых
Свободный день. При желании и за доплату вы можете отправиться на экскурсию с пешей прогулкой по Зеленоградску, посещением музеев замка Шаакен и дегустацией на семейной сыроварне.
Самостоятельный отдых
Свободный день. При желании и за доплату вы можете посетить: рок-оперу «Моцарт» в замке Шаакен; Свято-Елисаветинский женский монастырь (с трапезой) и город Советск; три бывших прусских города (Багратионовск, Правдинск, Железнодорожный); Балтийск и Балтийскую косу.
Променад по Калининграду
Сегодняшний день проведём, гуляя по Калининграду — городу королей с многовековой историей. Полюбуемся роскошными виллами в районе Амалиенау и древним Кёнингсбергским собором, увидим оборонительную казарму «Кронпринц» и могилу немецкого философа Иммануила Канта. Осмотрим Южный вокзал, Бранденбургские и Королевские ворота, пройдёмся по площади Победы и Рыбной деревне. За доплату вы можете посетить органный концерт и форт 11 «Дёнхофф».
Возвращение домой
Освобождение апартаментов — до 12:00. По предварительной договорённости также возможен бесплатный поздний выезд.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 400 ₽
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Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту на автобусах или микроавтобусах
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- 3 экскурсии по программе (во 2, 4, 7 дни)
Что не входит в цену
- Проезд в Светлогорск и обратно
- Питание
- Билеты в замок Тапиау, форт 11 «Дёнхофф» и на органный концерт
- Дегустация настоек
- Дополнительные экскурсии
- Стоимость тура указана за одного взрослого при двухместном размещении в апартаментах в Светлогорске. При трёхместном размещении стоимость тура составит 22 500₽ за одного взрослого. За ребёнка младше 14 лет - скидка 1200₽
- Стоимость тура за одного взрослого при проживании в комплексе апартаментов в Пионерском составит: при одноместном размещении - 47 700₽ при двухместном - 27 600₽ при трёхместном (однокомнатные апартаменты) - 24 500₽ при трёхместном (двухуровневые апартаменты) - 29 900₽ при четырёхместном - 24 300₽. Для детей младше 14 лет предусмотрены скидки