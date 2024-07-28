5 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборВ сказочный Свияжск с историком (из Казани)
Путешествие на остров Буян
Начало: У вашего отеля
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
16 700₽ за всё до 8 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное путешествие по главным памятникам Свияжска
Погрузитесь в историю Руси на острове Свияжск. Исследуйте уникальные фрески, монастыри и соборы. Узнайте о сталинских репрессиях и культурных традициях
Начало: У вашего отеля
18 авг в 09:30
23 авг в 09:30
10 000₽ за экскурсию
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм (на вашем автомобиле)
Свияжск - место, где искусство и религия сливаются в гармонии. Вас ждут удивительные открытия
21 авг в 08:00
28 авг в 08:00
9 300₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлсу28 июля 202426 июля были на экскурсии с Ларисой большой группой в Свияжске и нескольких монастырях, узнали очень много нового и получили
- ААнтон20 июля 2024Великолепная экскурсия, Александр познакомит с архитектурным ансамблем, расскажет про быт, уклад жизни, историю, и много небанальных фактов, о которых вы нигде не узнаете. Излагает живо, интересно, это не заученный текст, а увлекательная история! Настоятельно рекомендую!
- ЕЕлена14 июля 2024Александр, спасибо за очень насыщенную экскурсию для нашей мини группы! Интересно было узнать историю основания города-крепости Свияжск, сыгравшего решающую роль
- ZZaynulin4 июля 2024Александр - это знаток. Человек, который предан своему делу и профессии. Хотите узнать историю той Земли, куда вам посчастливилось попасть, то Вам сюда. Александру спасибо за прием и всего самого светлого в ответ за его работу.
- ССветлана11 июня 2024Экскурсию для нас провела Ольга Валентиновна - замечательны, знающий, увлеченный своим делом гид! Кажется, нет такого вопроса, на который она
- ИИнна10 июня 2024Остались в восторге от гида Надежды. Ездили с ней в Свияжск, но было получено инфо и о культуре Татарстана, и
- ЕЕвгения31 мая 2024Хочу поблагодарить Ольгу за экскурсию в Свияжск. Это первый раз знакомства с республикой Татарстан и национальными памятниками культуры. Все очень
- ИИгорь9 мая 2024Остались очень довольны экскурсией и экскурсоводом Ларисой. Очень содержательно, интересно. Дается приличное время на посещение храмов, было хорошо организовано посещение кафе. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.
- ННиколай27 апреля 2024Большая Благодарность, интересному и увлеченному своей работой, гиду. Ларисе! Экскурсия получилась Отличная. Посетили всё, что запланировали. Приятно, что рядом был Профессионал. Так же большое Спасибо надежному и спокойному водителю Игорю. Еще раз всем Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Свияжску в категории «Все»
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