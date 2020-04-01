Исторические экскурсии в Свияжске

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Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани

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Руфат – ваш гид
Задача этой экскурсии — познакомить вас не только с красивыми природными и историческими памятниками Татарстана, но и показать примеры знаковых идей, гармонично воплощенных в архитектурных постройках.

Вы побываете в центре духовного единения, узнаете о роли Верхнего Услона в жизни страны и, конечно, исследуете детище Ивана Грозного — чудо-град, ставший поволжским Иерусалимом.
6750 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в любом удобном для вас месте в Казани
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Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск

Что вас ожидает

Храм всех религий — центр духовного единения
В поселке Старое Аракчино вы посетите один из самых удивительных храмов в мире, где православные купола соседствуют с мусульманским минаретом и буддийской пагодой. Пройдете по его залам и через архитектурные элементы познакомитесь с главной идеей основателя храма, полагавшего, что все религии мира едины и ведут к добру и свету. Оцените уединенную атмосферу территории вдали от шума и суеты мегаполиса. А на прогулке поговорим о том, как молодое строение остается одним из самых почитаемых туристических мест в России наряду с казанскими мечетями и соборами, построенными в Средневековье.

История Верхнего Услона
Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки. Я расскажу, какую историческую роль он сыграл в жизни Казани и всей страны в период Гражданской войны, а также объясню ценность его стратегического положения, использованного командованием Красной армии при боях с белогвардейцами.

Остров-град Свияжск — чудо татарской земли
Сухопутным путем вы доберетесь до Свияжска, находящегося в живописном месте слияния Волги, Свияги и Щуки. Услышите предание об Иване Грозном, которому приглянулся остров-град на «Круглой горе», и удивительные факты о крепости, построенной по его приказу для нападения на Казань. Узнаете, как город стал православным центром Поволжья, взглянете на золоченые купола церквей с белокаменными стенами монастырей, поразитесь плотности старинных обителей, ведь не было в России уголка, где на 1 кв. км. приходилось бы столько религиозных объектов. И оцените редкий образец единения природы и человека, создавшего гармонию между памятниками и окружающим ландшафтом.

Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск
Храм всех религий, Верхний Услон и Свияжск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любом удобном для вас месте в Казани.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руфат
Руфат
Я живу в Казани со студенческих лет. С тех пор, как начал изучать историю и культуру родного края, не перестаю открывать новые факты и интересные детали, которые с удовольствием рассказываю гостям. Путешествуя по другим городам, я сам люблю индивидуальные прогулки с местными проводниками, и стараюсь, чтобы на моих экскурсиях людям тоже было комфортно, уютно и интересно!
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Исторические экскурсии в Свияжске

Остров-град СвияжскОстров-град СвияжскОстров-град Свияжск
5850 за экскурсию
5 часов
5 отзывов
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Свияжск — живописный и тихий остров вверх по Волге, который сможет рассказать об эволюции Русской государственности эпохи Ивана Грозного и амбициях молодого царя. На прогулке вы исследуете это место, услышите его историю и рассмотрите уникальные фресковые росписи 16 века.
В сказочный Свияжск с историкомВ сказочный Свияжск с историкомВ сказочный Свияжск с историком
5630 за экскурсию
5 часов
Путешествие на остров Буян
Остров-град Свияжск — беспрецедентный проект Ивана Грозного, реализация которого положила конец неудачным попыткам взятия Казани и привела к включению Казанского ханства в состав Русского государства. Первый христианский город на татарской земле прошел непростой путь от опорного пункта и средоточия величественных храмов до места, где творились ужасы красного террора и сталинских репрессий. Посетив памятник, вы окажетесь у истоков слияния двух культур и погрузитесь в атмосферу особой исторической и духовной концентрации.

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