3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья.

В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья.

А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
1100 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск
Вы узнаете об уникальном проекте Ивана Грозного, построившего сказочный город на острове — ныне религиозный, исторический и архитектурный памятник Татарстана. Осмотрите Успенский монастырь, внесенный в список ЮНЕСКО, и полюбуетесь величественным собором Богоматери в неовизантийском стиле. На территории Иоанно—Предтеченской обители увидите единственное сохранившееся деревянное строение 16 века и церковь Сергия Радонежского, покровителя острова. В этнографических комплексах — Конном дворе и Ленивом Торжке — вас будут ждать ремесленные мастерские, сувенирные лавки и конюшни с антуражем средневековья. На Рождественской площади вы взглянете на окружающие старинные здания казармы, школы и училища. А со смотровой площадки откроется прекрасный вид на Свияжский залив, храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены.

Раифский Богородицкий монастырь
В обители 17 века, расположенной в заповедном сосновом лесу, на берегу дивного озера, вы погрузитесь в историю ее непростой жизни, узнаете об основателе — отшельнике Филарете — и познакомитесь с выдающимся архитектурным ансамблем, складывающимся на протяжении нескольких столетий. Посетите Троицкий собор и храм, где хранится главная святыня монастыря — чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы. Увидите церковь Святых Отцев в Синае и Раифе избиенных, а также церковь Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. На берегу Раифского озера вы услышите старинную легенду о неквакующих лягушках, а возле часовни сможете набрать воды из освящённого патриархом источника.

Храм всех религий (внешний осмотр)
Завершающим пунктом программы станет молодой Вселенский храм, в котором воплотилась идея о единении 16 религий (в том числе и исчезнувших), ведущих к одному и тому же: свету и добру. Вы узнаете об авторе проекта, истории зарождения его нетривиальной идеи и архитектурной задумке, а также о структуре сооружений, их назначении и логике расположения. Обратите внимание! В связи с ремонтом дорог, возле храма временно запрещена остановка. В программе предусмотрен внешний осмотр храма через окна автобуса.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Трансфер и входные билеты включены в стоимость
  • В Свияжске и Раифском монастыре после экскурсии предоставляется время на отдых, самостоятельный обед и приобретение сувениров (45-60 минут)
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 ноября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия! Нам повезло с гидом Мариной, все было интересно и с юмором, все рассказала и показала, нам очень понравилось! Спасибо!
23 февраля 2019
Считаю путешествие по этому маршруту обязательным, так как какая же история Казани без Свияжска? Интересно, профессионально, организованно, удобно.
26 ноября 2018
Нашим гидом была Ситдикова Эльзара. Великолепный рассказчик, с грамотной речью и глубокими познаниями в истории и культуре Казани. Впечатлило, что Эльзара вела экскурсию, практически не останавливаясь, в общей сложности около 6 часов, не сбиваясь, не повторяясь и каждый раз рассказывая какие-то новые детали. Как экскурсовод она во всех отношениях заслуживает высшей оценки!
В группе нас было 18 человек, передвигались на микроавтобусе. Понравилось, что в нем был хорошо отрегулирован звук: экскурсовод говорил не оглушающе громко и не тихо.
По субстантиву экскурсии - больше всего покорил Свияжск и атмосфера в нем. В свободное время, которое будет выделено в ходе экскурсии, обязательно стоит посетить Музей дерева. У него очень интересная концепция, можно увидеть, как выглядел город в 16, 17 и 18 веках, причем там сохранилось много оригинальных фундаментов зданий. Такого я не встречала нигде! Мне кажется, это один из лучших современных музеев в России. Если когда-нибудь приеду в Свияжск, то первым делом отправлюсь туда.

Tripster проводит ещё 1 экскурсию

Сказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религийСказочный Свияжск и Храм всех религий
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Посетить центр православного Заволжья и познакомиться с самым необычным храмом Казани
Остров-град Свияжск — единственное место в России, где на небольшом участке земли сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей, многие из которых застали эпоху Ивана Грозного. Здесь вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и русского храмового зодчества, вспомните русские сказки и познакомитесь с народными ремеслами. А после встретитесь с современным архитектурным шедевром — пестрым Храмом всех религий, в котором органично сочетаются культовые сооружения разных конфессий.

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