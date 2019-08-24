4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить центр православного Заволжья и познакомиться с самым необычным храмом Казани

Tripster
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Tripster – представитель гидов
Остров-град Свияжск — единственное место в России, где на небольшом участке земли сосредоточено невероятное количество церквей и монастырей, многие из которых застали эпоху Ивана Грозного.

Здесь вы насладитесь непередаваемой гармонией идиллических пейзажей Заволжья и русского храмового зодчества, вспомните русские сказки и познакомитесь с народными ремеслами.

А после встретитесь с современным архитектурным шедевром — пестрым Храмом всех религий, в котором органично сочетаются культовые сооружения разных конфессий.
800 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 5 часов
До 42 человек
Можно с детьми
Встреча напротив гостиницы «Ногай»
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У этой экскурсии4 отзыва
2.75
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск: путешествие во времени
Сказочный град Свияжск на Круглой горе — настоящий музей под открытым небом, который перенесет вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде:

  • белоснежный ансамбль действующего Успенского монастыря 16 — 18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско;
  • церковь Живоначальной Троицы — единственную дошедшую до нас деревянную постройку времён Ивана Грозного — и церковь во имя Сергия Радонежского, покровителя Свияжска;
  • Великолепный неовизантийский пятиглавый собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость»;
  • Нарядную Рождественскую площадь, Конный двор и историческую реконструкцию «Ленивый торжок», где можно познакомиться с местными умельцами-ремесленниками и купить интересные сувениры.
    А после вы подниметесь на смотровую площадку Рождественской площади, чтобы полюбоваться замечательным видом на Свияжский залив, ярко-голубые купола храмового комплекса Макарьевской пустыни и церковь Константина и Елены.

Знакомство с Храмом всех религий
Главные мечети и соборы Казани возведены еще в эпоху Средневековья, но храм, с которым вам предстоит познакомиться на экскурсии, построен всего 20 лет назад. За это время Храм всех религий успел стать одним из самых необычных туристических мест Казани благодаря красочной, причудливой архитектуре и уникальной концепции. В её основе — идея, что все религии мира — едины, все они созданы для того, чтобы вести людей к миру и свету. Вы удивитесь, как смело в одном строении сочетаются, казалось бы, несочетаемые элементы, характерные для 16 религий (в том числе и исчезнувших).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • Важно: в связи с ремонтом дорог возле Храма всех религий временно запрещена остановка, поэтому на экскурсии будет внешний осмотр храма через окна автобуса.
  • Входные билеты включены в стоимость экскурсии.
  • При заказе укажите, пожалуйста, в сообщении наличие льготных категорий билетов. Детям до 7 лет — бесплатно, для пенсионеров и детей 7-14 лет — 720 рублей.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в районе Памятника компасу.
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий
Сказочный Свияжск и Храм всех религий

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 42 человек.
  • Местов встречи для начала тура напротив гостиницы «Ногай».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Tripster
Tripster
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 августа 2019
Не хотела писать отзыв, так как впечатление от поездки неважное. Но раз требуется... Уже ощущение малоприятное в самом начале. Пришли в отель (место сбора), оплатили, вышли 2 экскурсовода. Одна объявила, что те, кто получил смс от Майи, выходят с ней на улицу. Мне не приходило ничего, мы остались ждать возле 2го экскурсовода. Всех проверили по списку, но там нас не было. Подошла к стойке, где принимали оплату. Там объяснили, что я в списке у Майи, а смс не прислали, т.к телефон был недоступен. Телефон все время был в рабочем состоянии, но, даже если недоступен, то можно ведь было отправить еще раз? Девушка за стойкой позвонила Майе, группа еще не уехала, мы вышли и присоединились к остальным. Пошли к автобусу: на улице было 3 автобуса, и мы всей толпой несколько минут бегали между автобусами, разыскивая свой. В итоге нашли, это был первый, к которому сначала и подошла гид, но сразу почему-то сказали, что автобус не наш, и мы еще побегали, пока не вернулись к первому. Гид не знала номер автобуса?
Сама экскурсия не очень, рассказывали скучновато.
Времени на все мало. Я, конечно, знаю, что нехватка времени на групповых экскурсиях - это обычное дело, всегда бежим галопом, но здесь как-то совсем бегом. Ни разу не была до этого на экскурсии, где свободное время - 20 минут в конце экскурсии. Ни поесть, ни погулять,
О приятном: автобус очень приличный, Свияжск понравился, красивое место, при всех вышеперечисленных минусах о поездке не пожалели
23 июля 2019
Места, которые мы посетили, произвели яркое впечатление. Красиво, необычно. Но, к сожалению, на нашей экскурсии был огромный дефицит времени, поэтому Свияжск, что называется, "галопом по европам". Видимо, 4 часа крайне мало.
И не повезло с гидом:
1.Неразумное распределение времени. Около Храма всех религий мы провели около 35 минут. А в Свияжске - только 20 минут свободного времени, из которых - 10 на возвращение к автобусу.
2. Очень "грязная" речь гида - в каждое второе предложение ставится "ДА?" (с вопросительной интонацией) - "Храм был построен в 19 да? веке" и т.д.
3. Странные высказывания с точки зрения логики: " Завод работает до сих пор, так как в прошлом месяце был взрыв"
Это самые яркие перлы. По сути - плохо. Очень разочарованы.
3 июня 2019
Остров сказочный и на него надо отводить гораздо больше времени. За час практически ничего не успеть. Рекомендую выбирать экскурсию, рассчитанную не менее чем на 3 часа или даже больше.
22 мая 2019
В казани хорошо организованы экскурсии. даже. . когда что -ло отменяется . всегда найдут альтернативу. прекрасный автобус . хороший гид. что не маловажно =доброжелательный.. отличные знания . хорошая речь . иногда приезжаешь в город . экскурсию невозможно заказать .только заказать.индивидуальные . . даже по городу .много разных проблем . . в Казани хорошо работают .стараются , что -бы человек приехав в город мог попасть на любую экскурсию.второй раз приезжаю. никаких проблем .что не скажешь об Екатеринбурге .Туле и др городах .даже по городу .

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