4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Остров-град Свияжск: путешествие во времени
Сказочный град Свияжск на Круглой горе — настоящий музей под открытым небом, который перенесет вас в эпоху Ивана Грозного, облюбовавшего остров в 16 веке и создавшего здесь центр православного Поволжья. Прогуливаясь по улочкам Свияжска, вы вспомните атмосферу русских сказок и рассмотрите ценные памятники истории и архитектуры, сохранившиеся практически в первозданном виде:
Знакомство с Храмом всех религий
Главные мечети и соборы Казани возведены еще в эпоху Средневековья, но храм, с которым вам предстоит познакомиться на экскурсии, построен всего 20 лет назад. За это время Храм всех религий успел стать одним из самых необычных туристических мест Казани благодаря красочной, причудливой архитектуре и уникальной концепции. В её основе — идея, что все религии мира — едины, все они созданы для того, чтобы вести людей к миру и свету. Вы удивитесь, как смело в одном строении сочетаются, казалось бы, несочетаемые элементы, характерные для 16 религий (в том числе и исчезнувших).