4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Не хотела писать отзыв, так как впечатление от поездки неважное. Но раз требуется... Уже ощущение малоприятное в самом начале. Пришли в отель (место сбора), оплатили, вышли 2 экскурсовода. Одна объявила, что те, кто получил смс от Майи, выходят с ней на улицу. Мне не приходило ничего, мы остались ждать возле 2го экскурсовода. Всех проверили по списку, но там нас не было. Подошла к стойке, где принимали оплату. Там объяснили, что я в списке у Майи, а смс не прислали, т.к телефон был недоступен. Телефон все время был в рабочем состоянии, но, даже если недоступен, то можно ведь было отправить еще раз? Девушка за стойкой позвонила Майе, группа еще не уехала, мы вышли и присоединились к остальным. Пошли к автобусу: на улице было 3 автобуса, и мы всей толпой несколько минут бегали между автобусами, разыскивая свой. В итоге нашли, это был первый, к которому сначала и подошла гид, но сразу почему-то сказали, что автобус не наш, и мы еще побегали, пока не вернулись к первому. Гид не знала номер автобуса?

Сама экскурсия не очень, рассказывали скучновато.

Времени на все мало. Я, конечно, знаю, что нехватка времени на групповых экскурсиях - это обычное дело, всегда бежим галопом, но здесь как-то совсем бегом. Ни разу не была до этого на экскурсии, где свободное время - 20 минут в конце экскурсии. Ни поесть, ни погулять,

О приятном: автобус очень приличный, Свияжск понравился, красивое место, при всех вышеперечисленных минусах о поездке не пожалели