Что вас ожидает

Казанский остров Буян

Свияжск не был прототипом сказочного острова, Пушкин посетил его уже после написания произведения. Но говорят, что, увидев чудо-остров, автор пришел в восторг и признался, что именно таким представлял себе Буян. Оказавшись на возвышенности, окруженной со всех сторон речными потоками, вы поймете, что плотная атмосфера старины и исторической ценности сильнее суетливых толп туристов. И ничто не мешает представить, как все было много веков назад…

Путешествие в глубь веков

Вы увидите старинные православные храмы, построенные в период с 16 до начала 20 века, подышите монастырским воздухом в намоленных местах. Встретите купеческие дома; здания уездной тюрьмы; земской больницы; дом, в котором останавливался Троцкий; единственную в мире фигуру Ивана Грозного в двадцатилетнем возрасте; памятники жертвам Гражданской войны и политических репрессий; а также посетите Рождественскую площадь, которая таит немало загадок. Возле каждой достопримечательности вас будет ждать насыщенный и увлекательный рассказ об истории, архитектуре и культуре острова-града. Вы узнаете, в чем состоит уникальность проекта; какие этапы прошел Свияжск с 16 века до наших дней; чем интересен быт местных жителей и где проходят подземные ходы. А также разгадаете тайну свияжских холмов, яблонек из Ясной Поляны и святого с лошадиной головой.

А в свободное время

вы сможете погулять на Ленивом торжке, померить предметы старины (шапку Монамаха, кольчугу), пострелять из арбалета, выковать монету своими руками, купить изделия местных ремесленников, пройтись по Конному двору. Кроме того, в Свияжске есть несколько интересных музеев: истории русских тюрем, Гражданской войны, истории Свияжска. Для самых маленьких путешественников открыт детский центр «Сказки Пушкина». Также у вас будет возможность сытно и вкусно пообедать на берегу реки Свияги.

Организационные детали