В сказочный Свияжск с историком

Путешествие на остров Буян

Остров-град Свияжск — беспрецедентный проект Ивана Грозного, реализация которого положила конец неудачным попыткам взятия Казани и привела к включению Казанского ханства в состав Русского государства.

Первый христианский город на татарской земле прошел непростой путь от опорного пункта и средоточия величественных храмов до места, где творились ужасы красного террора и сталинских репрессий.

Посетив памятник, вы окажетесь у истоков слияния двух культур и погрузитесь в атмосферу особой исторической и духовной концентрации.
В сказочный Свияжск с историком
В сказочный Свияжск с историком
В сказочный Свияжск с историком
В сказочный Свияжск с историком
В сказочный Свияжск с историком
В сказочный Свияжск с историком
В сказочный Свияжск с историком

Что вас ожидает

Казанский остров Буян

Свияжск не был прототипом сказочного острова, Пушкин посетил его уже после написания произведения. Но говорят, что, увидев чудо-остров, автор пришел в восторг и признался, что именно таким представлял себе Буян. Оказавшись на возвышенности, окруженной со всех сторон речными потоками, вы поймете, что плотная атмосфера старины и исторической ценности сильнее суетливых толп туристов. И ничто не мешает представить, как все было много веков назад…

Путешествие в глубь веков

Вы увидите старинные православные храмы, построенные в период с 16 до начала 20 века, подышите монастырским воздухом в намоленных местах. Встретите купеческие дома; здания уездной тюрьмы; земской больницы; дом, в котором останавливался Троцкий; единственную в мире фигуру Ивана Грозного в двадцатилетнем возрасте; памятники жертвам Гражданской войны и политических репрессий; а также посетите Рождественскую площадь, которая таит немало загадок. Возле каждой достопримечательности вас будет ждать насыщенный и увлекательный рассказ об истории, архитектуре и культуре острова-града. Вы узнаете, в чем состоит уникальность проекта; какие этапы прошел Свияжск с 16 века до наших дней; чем интересен быт местных жителей и где проходят подземные ходы. А также разгадаете тайну свияжских холмов, яблонек из Ясной Поляны и святого с лошадиной головой.

А в свободное время

вы сможете погулять на Ленивом торжке, померить предметы старины (шапку Монамаха, кольчугу), пострелять из арбалета, выковать монету своими руками, купить изделия местных ремесленников, пройтись по Конному двору. Кроме того, в Свияжске есть несколько интересных музеев: истории русских тюрем, Гражданской войны, истории Свияжска. Для самых маленьких путешественников открыт детский центр «Сказки Пушкина». Также у вас будет возможность сытно и вкусно пообедать на берегу реки Свияги.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и завершается в Казани.
  • Транспорт и входные билеты оплачиваются отдельно.
  • Поездка на легковом автомобиле для 1-3 участников — 2500 р. за 5-часовую программу (каждый последующий час — 500 р. ). Для групп от 4 до 8 человек арендуется минивен — 3500 р. (каждый последующий час — 700 р. ).
  • Билет в Свияжск — 90 рублей/человека.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Родилась и живу в Казани. Имею высшее историческое образование. 4 года работала учителем истории в гимназии. Сейчас я профессиональный, аккредитованный экскурсовод. Делюсь своей любовью к городу и его окрестностям в рассказах… Применяю индивидуальный подход к туристам. Согласна с высказыванием писателя Александра Герцена: «Вообще, значение Казани велико: это место встречи и свидания двух миров. И потому в ней два начала: западное и восточное, и вы их встретите на каждом перекрестке: здесь от беспрерывного действия друг друга сжались, сдружились, начали составлять нечто самобытное по характеру».
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