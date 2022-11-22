1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани" по желанию

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер бронируется за отдельную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

13:45 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:50 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, старейшая мечеть Марджани, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.

17:20 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:00 Дополнительная вечерняя экскурсия «Огни Казани» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).

Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.