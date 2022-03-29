Экскурсия на плато Маньпупунер (1,5-7 часов). После экскурсии плотно обедаем, пьем чай, прощаемся с инспекторами, идем до уральского хребта и далее на север.

Пешеходный и водный маршрут – 14 дней, 100-150 км (включает трекинг в горной и таежной местности, дни отдыха, рыбалка.

Полный маршрут будет обговариваться с участниками тура и строиться в зависимости от Ваших пожеланий, погодных условий, физической формы и т.д.

Эвакуация с маршрута осуществляется из точки, где группа оказалась к дате окончания тура на вертолете, либо в случае нелетной погоды на водном транспорте (судно на воздушной подушке) или на автотранспорте повышенной проходимости.

Время проведения: июль – август, вылеты в горы каждую пятницу и субботу.

Группа: 5 человек – оптимально/ 10 человек – максимум. Туры также проводятся индивидуально.

Сопровождение: проводник.