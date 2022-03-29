Экскурсия на плато Маньпупунер (1,5-7 часов). После экскурсии плотно обедаем, пьем чай, прощаемся с инспекторами, идем до уральского хребта и далее на север.
Пешеходный и водный маршрут – 14 дней, 100-150 км (включает трекинг в горной и таежной местности, дни отдыха, рыбалка.
Полный маршрут будет обговариваться с участниками тура и строиться в зависимости от Ваших пожеланий, погодных условий, физической формы и т.д.
Эвакуация с маршрута осуществляется из точки, где группа оказалась к дате окончания тура на вертолете, либо в случае нелетной погоды на водном транспорте (судно на воздушной подушке) или на автотранспорте повышенной проходимости.
Время проведения: июль – август, вылеты в горы каждую пятницу и субботу.
Группа: 5 человек – оптимально/ 10 человек – максимум. Туры также проводятся индивидуально.
Сопровождение: проводник.
Тур предусматривает проживание в туристических палатках (в горном лагере) и в гостинице в пгт. Троицко-Печорск, либо в гостевом доме Печоро-Илычского заповедника в п. Якша.
1. комплект одежды на себе;
2. палатка, спальник, коврик;
3. котелок;
4. леска и крючок;
5. фотоаппарат;
6. индивидуальная аптечка;
7. спортивный свисток.
Не берем с собой:
1. еду;
2. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
3. средства личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, салфетки и туалетная бумага);
4. фонарь;
5. одежду (кроме той, что на себе).
ЖАРКО
Солнечная погода, безветрие, температура 25-28 градусов. На вас остается тонкое термобелье или футболка, легкие штаны, кепка или легкая шапка, солнцезащитные очки. Шорты не нужны. В безветрие могут быть комары и мошка (клещей в тех широтах нет).
ТЕПЛО
Солнечная погода с ветром. Комаров при ветре в горах сдувает, они отсиживаются в траве. В горной части комары будут, но они не так надоедливы, как в тайге. На солнце тепло, а как только оно спрячется за облаками, становится прохладно. Тонкое термобелье будет кстати.
ХОЛОДНО
В зависимости от силы ветра и дождя может быть сыро и холодно, а может быть вполне терпимо под мембранным ветро-влагозащитным костюмом. Под костюм – тонкое термобелье и толстовка. Также необходимы перчатки и шапка.
Погода за день может несколько раз поменяться от жары до ливня. Те, кто был на Эльбрусе, Тибете и других внушительных вершинах, не думайте, что горы Северного Урала – это горы для «детского» похода. Грамотное снаряжение, внимательность, аккуратность, работа в команде – не менее важны и для нашего похода.
1. Участникам необходимо добывать еду самостоятельно. В горах и лесу легко можно найти ягоды, грибы, различные травы. Пить из многочисленных горных ручьев – истоков сибирских и уральских рек. Ваш инструктор даст рекомендации по добыванию пропитания при выживании.
2. Снаряжение – то, что надел на «большой земле». Ведь потеряться можно когда угодно – даже опытные люди могут заблудиться в лесу, что уж говорить о простых обывателях. Научитесь быть к этому готовым – используйте подручные средства и смекалку.
3. Будьте готовы к встрече с дикими животными. Это могут быть не только северные олени, зайцы и куропатками, но и даже бурые медведи.
4. Встреча рассветов в горах – грандиозное событие для любого туриста. Впрочем, как и наблюдать закат солнца с вершины, когда восток уже в ночи, а запад еще полон света, почти не заходящего летом за горизонт солнца.
5. Это путешествие происходит в отдаленный труднодоступный регион Северного Урала. Все мероприятия во время путешествия зависят от погодных условий и общего состояния группы.
Фактический ход похода будет решаться только с участниками группы и он может отличаться от заявленного.
6. Возможны задержки вылета из-за погодных условий в горах.
Дмитрий Кириллов – Инструктор.
Активный путешественник, финишер ультрамарафона MDS (250 км по Сахаре на самообеспечении), участник проекта "Я живой" (выживание на необитаемом острове в тропиках), более 25 лет опыта путешествий по Северному Уралу.
Наш поход рассчитан на преодоление маршрута с проводником, но на самостоятельную заботу о себе и о походном быте. Вас будет сопровождать опытный инструктор, который станет вашим проводником и наставником.
Организаторы берут ответственность на себя:
1. За доставку группы на место, ее эвакуацию
2. Решение чрезвычайных ситуаций
3. Задача научить вас навыкам выживания, но не прожить этот опыт за вас
Участники берут ответственность на себя:
1. За свою жизнь и здоровье
2. За заботу о себе и своем быте
3. Ответственность за команду – помните мы идем одной командой, каждый отвечает за себя, но также каждый думает не только о своих нуждах, но и о команде
Маршрут рассчитан на физически здоровых и дисциплинированных туристов, не требует специальных туристских навыков и спортивной подготовки. Но требует моральной выносливости и стержня внутри.
Научись выживать в условиях дикой природы и полной автономности, познай степень своих возможностей, принимай решения! В мире, где каждый день на нас нападает жизнь, нет времени на сожаления или сомнения. Время есть на то, чтобы принимать решения.
Цель – уверенность. Уверенность – это чувство, значит, чтобы приобрести уверенность, нужно познать мир чувств (разнообразие эмоций и ощущений и, обязательно, страх). В результате познания мы можем контролировать свои эмоции и управлять своими чувствами. Если ты слаб – стань сильнее. И иди дальше!
Окружая себя чистой и девственной природой, даришь своему телу здоровье, а душе – гармонию.
А ещё, поход – это не только испытание себя на прочность, это еще и приключение.
Маршрут:
Сбор группы: аэропорт г. Ухта (республика Коми). Мы будем встречать рейс в субботу 19:00 из Москвы.
Трансфер: аэропорт г. Ухта - пгт. Троицко-Печорск (или п. Якша) на автобусе либо легковом автомобиле. На ночевку туристы размещаются в гостинице в пгт. Троицко-Печорск, либо в гостевом доме Печоро-Илычского заповедника в п. Якша. От пгт. Троицко-Печорск до Якши доставляем на вертолете, либо на автомобилях повышенной проходимости (вахтовки), через реку Печора - пантонная переправа.
Трансфер пгт. Троицко-Печорск (или п. Якша) – плато Маньпупунер: вертолет Ми-8, полет около 1 часа.
На Маньпупунере проводим экскурсию. Пьем чай, плотно кушаем, прощаемся с инспекторами, идем до главного уральского хребта и далее на север. Всего маршрут составить около 100 км, в том числе пеший горный и водный.
Полный маршрут будет обговариваться только с участниками тура.
Если Вам неудобно захватывать понедельник, то можно вылететь вертолетом 3 или 4 июля. Мы Вас привезём в аэропорт 4 или 5 июля.
Эвакуация с маршрута осуществляется из точки, где группа оказалась к дате окончания тура.
Заброска и эвакуация с маршрута по пятницам и субботам, с 18 июня по 3 сентября.