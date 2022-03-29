Экстрим тур на Северном Урале

Наш разум и тело могут больше, чем вы думаете. Проверим

4.7
3 отзыва
Наш разум и тело могут больше, чем вы думаете.

Проверим? Начнем маршрут с удивительного места – плато Маньпупунёр, которое является одним из 7 чудес России.

По пути нас окружат бескрайние вершины гор на границе Европы и Азии, настоящая тайга и звонкие горные речки.

Северный Урал – это наиболее труднодоступная и малопосещаемая часть уральских гор, и поэтому до места старта мы полетим на вертолете.

Вы получите настоящий опыт выживания в трудных условиях, проверите себя на прочность и конечно насладитесь красотами Урала. На протяжении все тура у Вас будет проводник – один из коренных манси с озера Турват. Тур проводится от одного человека.
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Экстрим тур на Северном Урале
Ближайшие даты:
25
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Что вас ожидает 🤩

Плато Маньпупунер
Плато Маньпупунер
Увидим Седьмое Чудо России и насладимся потрясающими панорамами
Экстремальное приключение
Экстремальное приключение
Научимся выживать в условиях дикой природы и полной автономности
Гармония с природой
Гармония с природой
Окружая себя чистой и девственной природой, подарим своему телу здоровье, а душе – гармонию

Программа тура по дням

1 день
Продолжительность похода 16 дней (15 ночей)

Экскурсия на плато Маньпупунер (1,5-7 часов). После экскурсии плотно обедаем, пьем чай, прощаемся с инспекторами, идем до уральского хребта и далее на север.

Пешеходный и водный маршрут – 14 дней, 100-150 км (включает трекинг в горной и таежной местности, дни отдыха, рыбалка.

Полный маршрут будет обговариваться с участниками тура и строиться в зависимости от Ваших пожеланий, погодных условий, физической формы и т.д.

Эвакуация с маршрута осуществляется из точки, где группа оказалась к дате окончания тура на вертолете, либо в случае нелетной погоды на водном транспорте (судно на воздушной подушке) или на автотранспорте повышенной проходимости.

Время проведения: июль – август, вылеты в горы каждую пятницу и субботу.

Группа: 5 человек – оптимально/ 10 человек – максимум. Туры также проводятся индивидуально.

Сопровождение: проводник.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках (в горном лагере) и в гостинице в пгт. Троицко-Печорск, либо в гостевом доме Печоро-Илычского заповедника в п. Якша.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Полет на вертолете МИ-8 до плато Маньпупунер (около часа) и обратно. Заброска и эвакуация с маршрута производится на вертолете (из любой точки где участники оказались ко времени завершения тура в соответствии с договором), либо на водном транспорте (судно на воздушной подушке по р. Унья и Печора (в случае нелетной погоды в горах), либо на автотранспорте повышенной проходимости (в случае экстремальных погодных условий)
  • Трансфер на автобусе аэропорт г. Ухта – пгт. Троицко-Печорск и обратно
  • Питание в дорогу и резервный запас
  • Страховка
  • Проводник
  • Экскурсионные услуги заповедника
  • Разрешение на посещение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Ухта и обратно
  • Питание,не указанное в программе тура
  • Туристское оборудование: палатки, спальники, личная посуда и другое туристское оборудование
  • Проживание и питание в пгт. Троицко-Печорск. Стоимость гостиницы 1000 – 1800 руб. в сутки (можем забронировать для вас номер), питаться можно в кафе или что-то купить в магазинах
Место начала и завершения?
г. Ухта
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. комплект одежды на себе;
2. палатка, спальник, коврик;
3. котелок;
4. леска и крючок;
5. фотоаппарат;
6. индивидуальная аптечка;
7. спортивный свисток.

Не берем с собой:

1. еду;
2. КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
3. средства личной гигиены (зубная щетка, паста, мыло, салфетки и туалетная бумага);
4. фонарь;
5. одежду (кроме той, что на себе).

Какая погода на Северном Урале?

ЖАРКО
Солнечная погода, безветрие, температура 25-28 градусов. На вас остается тонкое термобелье или футболка, легкие штаны, кепка или легкая шапка, солнцезащитные очки. Шорты не нужны. В безветрие могут быть комары и мошка (клещей в тех широтах нет).

ТЕПЛО
Солнечная погода с ветром. Комаров при ветре в горах сдувает, они отсиживаются в траве. В горной части комары будут, но они не так надоедливы, как в тайге. На солнце тепло, а как только оно спрячется за облаками, становится прохладно. Тонкое термобелье будет кстати.

ХОЛОДНО
В зависимости от силы ветра и дождя может быть сыро и холодно, а может быть вполне терпимо под мембранным ветро-влагозащитным костюмом. Под костюм – тонкое термобелье и толстовка. Также необходимы перчатки и шапка.

Погода за день может несколько раз поменяться от жары до ливня. Те, кто был на Эльбрусе, Тибете и других внушительных вершинах, не думайте, что горы Северного Урала – это горы для «детского» похода. Грамотное снаряжение, внимательность, аккуратность, работа в команде – не менее важны и для нашего похода.

Какие особенности экстрим-тура?

1. Участникам необходимо добывать еду самостоятельно. В горах и лесу легко можно найти ягоды, грибы, различные травы. Пить из многочисленных горных ручьев – истоков сибирских и уральских рек. Ваш инструктор даст рекомендации по добыванию пропитания при выживании.
2. Снаряжение – то, что надел на «большой земле». Ведь потеряться можно когда угодно – даже опытные люди могут заблудиться в лесу, что уж говорить о простых обывателях. Научитесь быть к этому готовым – используйте подручные средства и смекалку.
3. Будьте готовы к встрече с дикими животными. Это могут быть не только северные олени, зайцы и куропатками, но и даже бурые медведи.
4. Встреча рассветов в горах – грандиозное событие для любого туриста. Впрочем, как и наблюдать закат солнца с вершины, когда восток уже в ночи, а запад еще полон света, почти не заходящего летом за горизонт солнца.
5. Это путешествие происходит в отдаленный труднодоступный регион Северного Урала. Все мероприятия во время путешествия зависят от погодных условий и общего состояния группы.
Фактический ход похода будет решаться только с участниками группы и он может отличаться от заявленного.
6. Возможны задержки вылета из-за погодных условий в горах.

Кто проводник?

Дмитрий Кириллов – Инструктор.

Активный путешественник, финишер ультрамарафона MDS (250 км по Сахаре на самообеспечении), участник проекта "Я живой" (выживание на необитаемом острове в тропиках), более 25 лет опыта путешествий по Северному Уралу.

Ответственность во время тура

Наш поход рассчитан на преодоление маршрута с проводником, но на самостоятельную заботу о себе и о походном быте. Вас будет сопровождать опытный инструктор, который станет вашим проводником и наставником.

Организаторы берут ответственность на себя:
1. За доставку группы на место, ее эвакуацию
2. Решение чрезвычайных ситуаций
3. Задача научить вас навыкам выживания, но не прожить этот опыт за вас

Участники берут ответственность на себя:
1. За свою жизнь и здоровье
2. За заботу о себе и своем быте
3. Ответственность за команду – помните мы идем одной командой, каждый отвечает за себя, но также каждый думает не только о своих нуждах, но и о команде

Примечания

Маршрут рассчитан на физически здоровых и дисциплинированных туристов, не требует специальных туристских навыков и спортивной подготовки. Но требует моральной выносливости и стержня внутри.

Научись выживать в условиях дикой природы и полной автономности, познай степень своих возможностей, принимай решения! В мире, где каждый день на нас нападает жизнь, нет времени на сожаления или сомнения. Время есть на то, чтобы принимать решения.
Цель – уверенность. Уверенность – это чувство, значит, чтобы приобрести уверенность, нужно познать мир чувств (разнообразие эмоций и ощущений и, обязательно, страх). В результате познания мы можем контролировать свои эмоции и управлять своими чувствами. Если ты слаб – стань сильнее. И иди дальше!
Окружая себя чистой и девственной природой, даришь своему телу здоровье, а душе – гармонию.
А ещё, поход – это не только испытание себя на прочность, это еще и приключение.

Маршрут:

Сбор группы: аэропорт г. Ухта (республика Коми). Мы будем встречать рейс в субботу 19:00 из Москвы.

Трансфер: аэропорт г. Ухта - пгт. Троицко-Печорск (или п. Якша) на автобусе либо легковом автомобиле. На ночевку туристы размещаются в гостинице в пгт. Троицко-Печорск, либо в гостевом доме Печоро-Илычского заповедника в п. Якша. От пгт. Троицко-Печорск до Якши доставляем на вертолете, либо на автомобилях повышенной проходимости (вахтовки), через реку Печора - пантонная переправа.

Трансфер пгт. Троицко-Печорск (или п. Якша) – плато Маньпупунер: вертолет Ми-8, полет около 1 часа.

На Маньпупунере проводим экскурсию. Пьем чай, плотно кушаем, прощаемся с инспекторами, идем до главного уральского хребта и далее на север. Всего маршрут составить около 100 км, в том числе пеший горный и водный.

Полный маршрут будет обговариваться только с участниками тура.

Если Вам неудобно захватывать понедельник, то можно вылететь вертолетом 3 или 4 июля. Мы Вас привезём в аэропорт 4 или 5 июля.

Как происходит эвакуация с маршрута?

Эвакуация с маршрута осуществляется из точки, где группа оказалась к дате окончания тура.

Заброска и эвакуация с маршрута по пятницам и субботам, с 18 июня по 3 сентября.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 16 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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3
2
1
М
29 мар 2022
Грамотные гиды, красивейшее места.
Н
24 мар 2022
Дмитрию и Людмиле респект. Молодцы. Спасибо!
Е
23 авг 2021
Недостаточное информирование туристов в случаях задержек

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