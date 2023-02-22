1 день

Прибытие в Казань. Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер до гостиницы бронируется заранее и предоставляется за дополнительную плату:

Индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек)

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу по маршруту:

12:45 из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);

(ул. Н. Назарбаева д. 35А); 13:00 из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А); туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН» , встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);

(ул. Ершова д. 1А); 13:20 из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52); туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас» , «Парк Отель» , «Гранд Отель» , «Сулейман Палас» , встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);

(ул. Петербургская д. 52); 13:35 из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б); туристы, проживающие в отелях «Ибис» , «Татарстан» , «Шаляпин» , встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);

(ул. Профсоюзная д. 16 Б); 13:45 из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8); туристы, проживающие в отеле «Мираж» , а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);

(ул. Р. Яхина д. 8); 14:00 из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1); туристы, проживающие в отеле «Релита» , встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

(ул. Односторонка Гривки д. 1);

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой на ж/д вокзале.

Продажа дополнительных экскурсий, которые вы можете приобрести по желанию.

14:15 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Каждый народ мира уникален, и неповторима его душа, сокрытая в духовном творчестве – фольклоре.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

15:30 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

18:30 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:30 Вечерняя экскурсия «Огни Казани».