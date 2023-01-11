1 день

Интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан». Вечерняя экскурсия по желанию

С 8:00 до 12:00 Встреча туристов с представителем туроператора на ж/д вокзале для получения уточненного графика тура и схемы проезда на общественном транспорте до выбранной гостиницы (подробнее см. в разделе Важно знать).

Трансфер до гостиницы возможно заказать за отдельную плату.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

15:00 Новогодняя интерактивная программа «В Новогоднюю сказку Иске Казан».

Вы познакомитесь с гномами Деда Мороза, побываете в логове безумного Шляпника и Зайца, встретите на своем пути настоящего Шрека и его друга Кота, увидите всеми любимую капризульку Машу и Медведя, переместитесь в Диснейленд и развеетесь с настоящими Микки Маусом и Минни Маусом.

Но только тот, кто сможет одолеть Снежную Королеву получит подарок от Деда Мороза и будет водить хоровод вокруг елки (подарки оплачиваются отдельно, необходим предварительный заказ).

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:00 По желанию вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!» (оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).

На улицах и в парках появились световые инсталляции в виде арок, елочных игрушек и цифр наступающего года.

Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!