Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань

Насладитесь самобытной красотой Казани, яркими красками ее улиц

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3 отзыва
Насладитесь самобытной красотой Казани, яркими красками ее улиц и площадей, погрузитесь в мир древней культуры татарского народа. Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока.
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Татарстан на 100 процентов. Экскурсионный тур в Казань
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Посетим древнюю крепость, построенную в правление Ивана Грозного
Огни Казани
Огни Казани
Окунемся в сказочный облик ночной столицы
Кулинарное путешествие
Кулинарное путешествие
Узнаем секреты приготовления национальных татарских блюд от повара
Загадочная башня Сююмбике
Загадочная башня Сююмбике
Увидим знаменитую «падающую» башню ханши Сююмбике
Живописная Елабуга
Живописная Елабуга
Ощутим уют и очарование старинного купеческого города!
История обретения чудотворной иконы
История обретения чудотворной иконы
Посетим знаменитый Казанский Богородицкий мужской монастырь

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"

Самостоятельное прибытие в гостиницу.

Трансфер бронируется за отдельную плату.

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

13:45 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Все туристы имеют возможность с первых минут пребывания в Казани прикоснуться к вековой культуре татарского народа.

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

14:50 Обзорная экскурсия «Легенды и тайны тысячелетней Казани».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, старейшая мечеть Марджани, Суконная слобода – промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан – его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы – культурный и административный центр Казани.

17:20 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

20:00 Вечерняя экскурсия «Огни Казани».

Если после насыщенной экскурсионной программы вы еще полны сил и хотите увидеть другую Казань, и услышать про другую Казань, приглашаем вас окунуться в сказочный облик ночной столицы.

Перед вами предстанет Казань, затихшая и умиротворенная, вся в огнях подсветки исторических зданий.

Экскурсия проходит по самым ярким местам ночного города.

Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"Обзорная экскурсия "Легенды и тайны тысячелетней Казани". Вечерняя экскурсия "Огни Казани"
2 день

Экскурсия «Елабуга - купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. Шишкина

Завтрак в гостинице.

с 07:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

Выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга (200 км.)

Экскурсия "Елабуга – купеческая".

Елабуга – второй по значимости город в Республике Татарстан, обладающий уникальным историко-культурным наследием.

Вы познакомитесь с основными достопримечательностями города: Шишкинские пруды, «Чертово» городище, площадь Тысячелетия Елабуги, проедете по старинным улочкам города.

Обед в кафе Елабуги.

Экскурсия в музей "Дом памяти Марины Цветаевой".

Мемориальная экспозиция Дома памяти М. И. Цветаевой воспроизводит обстановку дома елабужской семьи начала 1940-х гг.

Документальная экспозиция рассказывает о пребывании в Елабуге Марины Цветаевой.

Главная ценность – записная книжка, принадлежавшая Цветаевой.

Экскурсия в мемориальный дом-музей И. И. Шишкина – памятник истории и культуры федерального значения.

Елабужский музей художника имеет мировое значение, он является единственным в мире домом-музеем И. И. Шишкина и экспонирует только подлинные предметы декоративно-прикладного искусства, графики и живописи XIX века.

20:00 Прибытие в Казань.

Свободное время в центре города.

20:15-21:45 Авторская интерактивная программа “Гостеприимный дом Бая” (по желанию, оплачивается дополнительно, программа состоится при наборе минимум 15 человек).

Подробное описание программы и цены см. в разделе Важно знать.

Экскурсия «Елабуга - купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга - купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга - купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. ШишкинаЭкскурсия «Елабуга - купеческая». Дом памяти Марины Цветаевой. Дом-музей И.И. Шишкина
3 день

Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»

С 07:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:30 Экскурсия “Цитадель завоевателя” на остров-град Свияжск.

Свияжск – древняя крепость, построенная в правление Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье и местом подготовки военных частей для похода на неприступную крепость Казань.

Крепость построили в Угличе, затем разобрали, сплавили вниз по Волге и собрали уже на острове.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость", один из старейших деревянных храмов России – церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

Экскурсия по музею “Вглубь веков. Легендарный город на Свияге”.

Погрузиться вглубь веков в прямом смысле слова – пройтись по стеклянным помостам среди деревянных домов 16 века, оказаться внутри настоящего археологического раскопа и фактически прогуляться по древним улочкам деревянной городской застройки середины XVI – XVIII веков.

Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые расположены ровно на тех местах, где их нашли.

Свияжский музей археологического дерева – место пересечения столетий – здесь можно воочию увидеть, как жили и какими предметами обихода пользовались наши предки 400 и даже 500 лет назад.

А современные технологии позволяют ярче и образнее почувствовать жизнь средневекового города.

15:00 Обед "Кулинарное путешествие" презентация технологии приготовления национальных татарских блюд от повара.

16:15 Свободное время в центре города.

Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»Остров-град Свияжск. Обед «Кулинарное путешествие»
4 день

Казанский кремль. Городская Панорама. Раифский Богородицкий мужской монастырь

С 07:00 завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:30 Экскурсия "Белокаменная крепость".

Казанский Кремль – главная достопримечательность города, памятник всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани — знаменитая "падающая" башня ханши Сююмбике.

12:15 Экскурсия “Прогулка по Казани разных эпох”.

Посещение выставочно-зрелищного комплекса “Городская Панорама”.

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видеопанораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.

13:50 Обед в кафе города.

14:30 Загородная экскурсия “Овеянная легендами земля” в Раифский Богородицкий мужской монастырь.

Монастырь основан в 17 веке.

Его архитектурный ансамбль – один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

На территории монастыря расположен освященный патриархом святой источник.

18:30 Возвращение в Казань.

Свободное время в центре города.

Казанский кремль. Городская Панорама. Раифский Богородицкий мужской монастырьКазанский кремль. Городская Панорама. Раифский Богородицкий мужской монастырьКазанский кремль. Городская Панорама. Раифский Богородицкий мужской монастырьКазанский кремль. Городская Панорама. Раифский Богородицкий мужской монастырь
5 день

Казанский Богородицкий мужской монастырь. Галерея Константина Васильева

С 7:00 завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы, с вещами (график выезда из разных отелей см. ниже в разделе Важно знать).

10:15 Посещение Казанского Богородицкого мужского монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

11:15 Посещение знаменитого музея – галереи Константина Васильева.

Он находится в самом центре столицы, на пешеходной улице Баумана.

Небольшой музей самобытного художника не остается незамеченным даже в таком крупном, с богатыми культурными традициями городе, как столица Татарстана.

Экспозиция казанской галереи включает более 160 графических и живописных работ, как ранние формалистические работы художника, так и серию графических портретов современников, работы, посвященные Великой Отечественной войне и, конечно, работы знаменитого цикла “Русь былинная”.

12:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Казанский Богородицкий мужской монастырь. Галерея Константина ВасильеваКазанский Богородицкий мужской монастырь. Галерея Константина ВасильеваКазанский Богородицкий мужской монастырь. Галерея Константина Васильева

Проживание

Тру предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в обычные даты (периоды действия цены 11.01.2023-26.04.2023, 05.10.2023-26.12.2023), руб:

Гостиница, категорияВзрослый ½ DBLРебенок (до 7/14 лет)Третий в номереОдноместный номерДоп. ночь с человека DBL/SGL
«Тур без проживания»1617015370/15770
«Амакс Сафар Отель» 3* (эконом TWIN/DBL/TRPL) 2257015370/2217022570265702300/3300
«Давыдов Инн» 2* стандартный номер TWIN или DBL2257015370/2217022570253702300/3000
«Амакс Сафар Отель» 3* (стандарт TWIN/DBL)2337015370/2297023370273702500/3500
«Кристалл» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2337015370/2297023370273702500/3500
«Отель "Давыдов» 3* (стандартный TWIN/DBL)2337015370/2297023370273702500/3500
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2377015370/2337023770273702600/3500
«Парк Отель Центр» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2377015370/23370/305702600/4300
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2457015370/2417024570317702800/4600
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL) 2457015370/2417024570321702800/4700
«IT Парк Отель - Центр города» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2457015370/24170/313702800/4500
«Отель Релита» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2537015370/2497025370305703000/4300
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)2537015370/2497025370313703000/4500
«Ногай» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2617015370/2577026170333703200/5000
«Гранд Отель Казань» 4 * (стандартный TWIN/DBL)2617015370/2577026170333703200/5000
«Шаляпин Палас Отель» (стандартный номер TWIN/DBL)2737015370/2697027370353703500/5500
Отель «Корстон Royal» 5* (номер DELUXE TWIN/DBL)2737015370/2697027370353703500/5500
Цены на тур в праздничные даты заезда 23.02 - 27.02, 04.11 - 08.11 (период действия цены 16.03.2023-05.04.2023, 19.10.2023-08.11.2023)
«Отель Ибис» 3* (стандартный номер TWIN/DBL)2537015370/2497025370307703000/4350
«Биляр Палас отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2537015370/2497025370325703000/4800
«Сулейман Палас Отель» 4* (стандартный номер TWIN/DBL)2577015370/2537025770361703100/5700
«Отель Корстон Tower» 4* (номер категории Superior TWIN/DBL)2617015370/2577026170333703200/5000

Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места. При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Ребенок до 14 лет».

Размещение: SGL – одноместное, DBL – двухместное – 1 большая кровать, TWIN – двухместное 2 раздельные кровати, TRPL – трехместное, ExB – доп. место.

При выборе размещения в гостинице завтраки – шведский стол.

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

4 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2Мини-гостиница «Давыдов Инн» 2

Отель «AMAKS Safar» 3

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

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Отель «Кристалл» 3

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3Отель «Кристалл» 3

Отель «Давыдов» 3

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

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Отель «Парк Отель Центр» 3

4 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3Отель «Парк Отель Центр» 3

Отель «Ибис» 3

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

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Отель «Биляр Палас» 4

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4Гостиница «Гранд Отель Казань» 4

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

Отель «Ногай» 3

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3Отель «Ногай» 3

«Отель Релита» 4

4 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4

Отель «Корстон Tower» 4

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4

Отель «Корстон Royal» 5

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

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Отель «Шаляпин Палас» 4

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

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Отель «Мираж» 5

4 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в выбранной гостинице
  • Питание по программе (завтраки при выборе тура с гостиницей, 4 обеда)
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии по программе, услуги гида, экскурсовода
  • Входные билеты в объекты показа по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта – от 800/1300 рублей за легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее), ночной трансфер – 1950 руб. за машину
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительная экскурсия в “Дом Бая”:1 750 рублей взрослый1 600 рублей детский до 14 лет.
  • 1 750 рублей взрослый
  • 1 600 рублей детский до 14 лет.
  • Аренда наушников для экскурсий по желанию – радиогиды – стоимость 100 рублей за сутки экскурсионного обслуживания
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

График выезда на экскурсионную программу из отелей

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

Время выезда на программу из отеля фиксированное. Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

12:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

12:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).

Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл" (ул. Р. Яхина д. 8).

13:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой 14:10 «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

ВТОРОЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ

08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

08:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ

09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А)

09:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б).

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8).

10:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

ПЯТЫЙ ДЕНЬ

09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А).

09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1А).

09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52).

09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8)

10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).

В случае опоздания туристов к выезду на экскурсионную программу, просим срочно связаться по телефону экстренной связи для согласования места встречи с группой.

Дополнительная программа “Гостеприимный дом Бая”

Авторская интерактивная программа “Гостеприимный дом Бая”.

Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села – дом Бая.

Состоятельные хозяева дома – Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния – Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры.

Стоимость программы: 1750 рублей взрослый, 1600 рублей детский до 14 лет. (Программа состоится при наборе минимум 15 человек).

Как работает радиооборудование для экскурсий?

Каждому туристу выдается маленький радиоприемник, настроенный на передатчик гида и удобный наушник, после этого каждый турист в диапазоне действия передатчика радиогида (до 50-100м) слышит все объяснения гида через наушник.

Радиуса действия передатчика радиогида вполне достаточно, чтобы участники экскурсионной группы могли свободно и непринужденно расположиться поблизости от экскурсовода, внимательно разглядывать заинтересовавшие их объекты, фотографироваться, не пропуская при этом ни слова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
1 фев 2023
Я в восторге!!!!! Все замечательно спланировано, организовано с теплотой и профессионизмом.
Л
26 янв 2023
Тур Татарстан на 100%. Была в январе 2023 года, замечательно! Насыщенная программа, интересные экскурсии, организация на все сто.
По возможности хочу посетить летом.
Н
25 янв 2023
Отличный тур! Большое спасибо организаторам, вы большие молодцы! Для меня было очень интересно и познавательно, прекрасно провела время! Обязательно ещё воспользуюсь вашими услугами! Всем рекомендую! Ещё раз огромное спасибо! Организация на высшем уровне!

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