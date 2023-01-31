2 день

«Литературная Казань». Мастер-класс в чайном доме

Завтрак.

Тематическая экскурсия “Литературная Казань”.

В Казань приезжал Александр Сергеевич Пушкин, чтобы лучше узнать об Емельяне Пугачеве, когда он работал над своим художественным произведением.

Экскурсия в Казанский университет, где учились Сергей Аксаков и Лев Толстой.

Экскурсовод расскажет об истории ВУЗа, его интересных вехах в развитии, тех, кто учился и стал наиболее знаменитым.

Входной билет оплачивается дополнительно.

Посещение Литературно-Мемориального Музея М. Горького и Ф. Шаляпина.

В музее можно ознакомиться с историей и судьбой великого русского писателя.

Параллельно в музейной экспозиции представлена история жизни великого русского певца и артиста Федора Шаляпина – близкого друга Максима Горького.

Мемориальная коллекция Ф. И. Шаляпина насчитывает около четырех тысяч подлинных предметов эпохи, представлена личными вещами артиста и фотографиями, в том числе совместными с Максимом Горьким.

Входной билет оплачивается дополнительно.

Обед (доп. плата).

Посещение Литературного музея Габдуллы Тукая Музей посвящен великому татарскому поэту, без которого немыслима ни татарская литература, ни современный татарский язык.

Входной билет оплачивается дополнительно.

Мастер-класс в чайном доме "Приятного чаепития!"

Предлагаем вам поучаствовать в приготовлении настоящего татарского чая с травами.

Вы узнаете историю появлении чая в Татарстане, предысторию татарских напитков, секреты рецептов приготовления национальных сладостей, различие между татарским чаепитием и церемониями других стран.

Сможете разработать свой собственный состав чая под руководством чайного мастера.

Вас ждет чаепитие настоящего травяного чая из самовара.

Ночь в отеле.