1 день

Прибытие в Казань

Встреча на ж/д вокзале с гидом:

В 08:00 / 09:25 / 10:45 / 11:18 Казань-1 (Центральный) у скульптуры «Белые барсы»;

В 08:00 Казань-2 (ст. Восстание) в центральном зале.

Трансфер в гостиницу.

Сдача вещей в камеру хранения отеля или раннее размещение за дополнительную оплату.

12:30 – обед в кафе/ресторане города с элементами национальной кухни.

Экскурсия в один из музеев города Казани.

Экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» – живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории!

Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия Юнеско, вы увидите:

Мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;

Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;

Парадную Резиденцию президента и падающую Башню Сююмбике.

Интерактивная программа «чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.