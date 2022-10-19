Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур

Приглашаем вас на гастрономический тур выходного дня

4.7
3 отзыва
Приглашаем вас на гастрономический тур выходного дня.

У этого путешествия прекрасное резюме — победитель второй Всероссийской туристической премии «Маршрут года-2015» (Гран-при в номинации «Лучший гастрономический маршрут»), Гран-при на всероссийском туристском конкурсе видеопрезентаций «Диво России-2016». Этот насыщенный приключениями и яствами тур действительно впечатляет.
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Остров-град Свияжск
Остров-град Свияжск
Узнаем фантастическую историю возникновения города Свияжска
Секреты татарской кухни
Секреты татарской кухни
Пополним нашу кулинарную книгу — приобретем бесценный опыт в приготовлении местных блюд
Казанский кремль
Казанский кремль
Прогуляемся по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы
Главная мечеть Татарстана
Главная мечеть Татарстана
Увидим мечеть Кул Шариф, воссозданную через 500 лет после взятия Казани
Татарская деревня
Татарская деревня
Посетим увлекательную интерактивную экскурсию в Усадьбу татарского крестьянина
Вкусные дегустации
Вкусные дегустации
Отведаем лучшие образцы татарской кухни

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

22:30 Встреча гостей у вагона с табличкой «Бюро путешествий Казань» на Казанском ж/д вокзале г. Москва.

23:08 Посадка и отправление группы поездом № 24 «Москва-Казань».

Посадка на поездПосадка на поездПосадка на поездПосадка на поезд
2 день

Казань

10:43 Прибытие в Казань на ж/д вокзал.

Интерактивный завтрак «Секреты татарской кухни»: готовим национальные татарские блюда – кыстыбый и татлы.

Обзорная экскурсия «Казань Тысячелетняя» с посещением музея-заповедника «Казанский Кремль».

Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани:

  • по Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII века;
  • по улицам старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
  • по Казанскому Кремлю (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), территория которого является воплощением толерантности жителей Татарстана – здесь ислам и христианство живут в добром соседстве. Главная мечеть Татарстана – Кул Шариф, воссозданная через 500 лет после взятия Казани, возвышает минареты рядом с куполами Благовещенского Кафедрального собора XVI века. Белокаменные стены, остатки древних городищ, дворец Президента, Ханский мавзолей, падающая башня Сююмбике и многое другое ждет Вас!

Интерактивный обед «Секреты татарской кухни»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак (треугольник).

Трансфер в гостиницу. Размещение в отеле.

Свободное время.

КазаньКазаньКазаньКазаньКазаньКазань
3 день

Татарская деревня. Свияжск

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Загородная автобусная экскурсия в Татарскую деревню.

Интерактивная экскурсия в Усадьбу татарского крестьянина позволит погрузиться в крестьянский быт татарского народа и понять, как жили местные жители 150 лет назад. Всех желающих ждут национальные татарские костюмы и настоящий крестьянский труд: нужно погладить одежду угольным утюгом, не замарав ее, порубить на засолку капусту, растереть в зернотерке зерно, взбить масло, вытащить из печи котелок с обедом.

Потрудившихся на славу ждет душистый травяной чай с татарскими сладостями!

Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции, посвященной укладу жизни татарского крестьянина XIX-XX веков (комната городского типа, комната омовения, женская половина крестьянского дома, клеть жениха, мастерская ученого и т. д.), а также осмотр экспозиции, посвященной жизненному пути татарского просветителя и ученого.

Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.

«Остров на море лежит, град на острове стоит…», — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.

Во время экскурсии вы увидите:

  • единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 гг. постройки);
  • Никольскую церковь 1556 года постройки;
  • Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с лошадиной головой.
  • Величественный Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радости».

Возвращение в Казань.

Дегустационный обед из блюд национальной татарской кухни.

Посещение флагманского магазина-музея «Арыш Мае» с интерактивной дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Ханской комнаты» с постоянной температурой +10 гр! После дегустации Вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.

17:30 Трансфер на ж/д вокзал.

18:11 Посадка и отправление гостей поездом №23 «Казань-Москва».

Татарская деревня. СвияжскТатарская деревня. СвияжскТатарская деревня. СвияжскТатарская деревня. Свияжск
4 день

Москва

06:37 Прибытие в г. Москва на Казанский ж/д вокзал.

Проживание

Тур предусматривает проезд в поезде (2 ночи) и проживание в гостинице (1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

Категория номеровВыходныеПраздники*Доп. место взрослыйДети 10-16 лет на осн. местеДети 10-16 лет на доп. местеДети 5-9 лет на осн. местеДети 5 -9 лет на доп. месте
«Шаляпин Палас» 4*2-м. станд. 27530281102573026110230802461021580
1-м. станд. 30 14031 130-----

Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.

Варианты проживания

Поезд

2 ночи

ж/д проезд двухэтажным поездом Москва – Казань – Москва (№23, №24)

Гостиница «Шаляпин Палас» 4*

1 ночь

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

В номере: кондиционер, холодильник, ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Шаляпин Палас» 4*Гостиница «Шаляпин Палас» 4*Гостиница «Шаляпин Палас» 4*Гостиница «Шаляпин Палас» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ж/д проезд двухэтажным поездом Москва – Казань – Москва (№23, №24)
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе:
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Мастер-классы по программе
  • Проживание в гостиницах выбранной категории (размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату)
  • Питание по программе:
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак, обед
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - не включено
Что не входит
  • Посещение музеев, не входящих в программу тура
  • Вечерняя обзорная экскурсия «Огни ночного города» - 650 руб. /чел + по желанию посещение колеса обозрения «Вокруг света» - примерная стоимость 400 руб. /чел.
  • Питание в поезде, ужины в национальном стиле от 1000 руб. в кафе города
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
19 окт 2022
Все хорошо, тур насыщенный, гид - потрясающий, добродетельный, очень много информации рассказал
Организация хорошая!
И
12 янв 2023
Не понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. По вашим замечаниям о питании, передадим информацию нашим коллегам в регионе, обязательно возьмем их в работу. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
С
11 янв 2023
Спасибо. Было комфортно.

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