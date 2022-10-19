22:30 Встреча гостей у вагона с табличкой «Бюро путешествий Казань» на Казанском ж/д вокзале г. Москва.
23:08 Посадка и отправление группы поездом № 24 «Москва-Казань».
10:43 Прибытие в Казань на ж/д вокзал.
Интерактивный завтрак «Секреты татарской кухни»: готовим национальные татарские блюда – кыстыбый и татлы.
Обзорная экскурсия «Казань Тысячелетняя» с посещением музея-заповедника «Казанский Кремль».
Автобусно-пешеходная экскурсия по самым интересным достопримечательностям Казани:
Интерактивный обед «Секреты татарской кухни»: вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак (треугольник).
Трансфер в гостиницу. Размещение в отеле.
Свободное время.
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Загородная автобусная экскурсия в Татарскую деревню.
Интерактивная экскурсия в Усадьбу татарского крестьянина позволит погрузиться в крестьянский быт татарского народа и понять, как жили местные жители 150 лет назад. Всех желающих ждут национальные татарские костюмы и настоящий крестьянский труд: нужно погладить одежду угольным утюгом, не замарав ее, порубить на засолку капусту, растереть в зернотерке зерно, взбить масло, вытащить из печи котелок с обедом.
Потрудившихся на славу ждет душистый травяной чай с татарскими сладостями!
Экскурсия включает в себя осмотр экспозиции, посвященной укладу жизни татарского крестьянина XIX-XX веков (комната городского типа, комната омовения, женская половина крестьянского дома, клеть жениха, мастерская ученого и т. д.), а также осмотр экспозиции, посвященной жизненному пути татарского просветителя и ученого.
Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск.
«Остров на море лежит, град на острове стоит…», — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
Возвращение в Казань.
Дегустационный обед из блюд национальной татарской кухни.
Посещение флагманского магазина-музея «Арыш Мае» с интерактивной дегустацией напитков завода «Татспиртпром»: посещение «Ханской комнаты» с постоянной температурой +10 гр! После дегустации Вы можете сделать фото на память и приобрести фирменную продукцию магазина.
17:30 Трансфер на ж/д вокзал.
18:11 Посадка и отправление гостей поездом №23 «Казань-Москва».
06:37 Прибытие в г. Москва на Казанский ж/д вокзал.
Тур предусматривает проезд в поезде (2 ночи) и проживание в гостинице (1 ночь).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория номеров
|Выходные
|Праздники*
|Доп. место взрослый
|Дети 10-16 лет на осн. месте
|Дети 10-16 лет на доп. месте
|Дети 5-9 лет на осн. месте
|Дети 5 -9 лет на доп. месте
|«Шаляпин Палас» 4*
|2-м. станд.
|27530
|28110
|25730
|26110
|23080
|24610
|21580
|1-м. станд.
|30 140
|31 130
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Размещение в гостиницах после 14:00. Раннее размещение за дополнительную плату.
ж/д проезд двухэтажным поездом Москва – Казань – Москва (№23, №24)
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана. К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле. Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
В номере: кондиционер, холодильник, ванная комната с туалетно-косметическими принадлежностями, телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.