Выбирайте и другие экскурсии в Сысерти

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Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова

Пройти по следам уральского сказителя, отведать травяные чаи и поразиться красотам природного парка

Артём
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Артём – ваш гид
В 40 км от Екатеринбурга, на просторах Седого Урала расположился маленький городок с богатой историей 📖.

Вы пройдете по местам, где жил и творил русский фольклорист, осмотрите памятники его сказам, усадьбу и крупнейший крест в регионе.

А также прогуляетесь 👣 по живописному парку «Бажовские места», познакомитесь с сокровищницей наших лесов и услышите старинные легенды.

6500 за экскурсию

Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова

Что вас ожидает

Сысерть — родина Бажова
В городке у подножия Бессоновой горы бережно хранят усадьбу Бажова, школу где учился уральский сказитель и храм, где его крестили. Поднявшись на небольшую гору, вы рассмотрите развалины металлургического завода — плотину, доменный цех и заводскую контору. Увидите крупнейший православный крест в Свердловской области, осмотрите памятник сказам Бажова и попробуете отыскать ошибки в работе скульптура из Кореи. Прогуляетесь по берегу пруда, с которого взглянете на фрагменты усадьбы Турчаниновых-Соломирских. А по пути я расскажу, какие невероятные тайны она хранила и какими диковинами герой сказов Бажова мог удивить заезжих гостей.

Природный парк «Бажовские места»
Выпив чаю на травах в Чайном домике, при желании запасясь необычной выпечкой в дорогу и прикупив сувениры, вы отправитесь в природный парк, где пройдете по круговому 4-километровому маршруту, доступному даже ребенку. По хорошо оборудованной тропе отправитесь в сосновый лес, где встретите «Рыбака», «деда Мазая» и «Золотого Полоза». Заглянете в старую шахту, увидите заброшенный шурф и постоите на мосту влюбленных. У плотины поговорим о жизни бобров, об уральском лесе и его обитателях. А кульминацией похода станет озеро Тальков камень — рукотворный карьер 19 века, где летом можно искупаться. Вы обойдете его по туристической тропе, заберетесь на скалу влюбленных, услышите легенду о девушке из озера и, конечно, о добыче и пользе уникального минерала, который является главным компонентом в индустрии красоты.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте, трансфер из центра Сысерти до КПП парка не включен
  • Билет в природный парк входит в стоимость экскурсии, питание и входные билеты в музей оплачиваются отдельно — 350 руб. за взрослого и 250 руб. за льготный билет. В понедельник музей Бажова закрыт.
  • Экскурсия возможна с выездом из Екатеринбурга. Для самых отчаянных возможно проведение экскурсии в сумерки или даже ночью
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова
Волшебная Сысерть — побывать на родине Бажова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Сысерти.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
В свои 34 года я работаю в туризме уже почти 15 лет, из которых лет 13 провожу экскурсии. Я мог бы назвать себя классическим экскурсоводом, т.к. учился у «Старой гвардии», закончил факультет туризма и имею удостоверение экскурсовода, выданное администрацией Екатеринбурга. (Любимые темы: Романовы, ВОВ, Демидовы и Горнозаводской Урал) Но я пошел дальше. У меня есть свой экскурсионный транспорт, последние лет 5 вожу активные экскурсии по горам, лесам и природным паркам, имею свое снаряжение для сплава. И уже три года являюсь автором уникальной костюмированной экскурсии «Городские Легенды»
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