Выбирайте и другие экскурсии в Сысерти

Что вас ожидает

Сысерть — родина Бажова

В городке у подножия Бессоновой горы бережно хранят усадьбу Бажова, школу где учился уральский сказитель и храм, где его крестили. Поднявшись на небольшую гору, вы рассмотрите развалины металлургического завода — плотину, доменный цех и заводскую контору. Увидите крупнейший православный крест в Свердловской области, осмотрите памятник сказам Бажова и попробуете отыскать ошибки в работе скульптура из Кореи. Прогуляетесь по берегу пруда, с которого взглянете на фрагменты усадьбы Турчаниновых-Соломирских. А по пути я расскажу, какие невероятные тайны она хранила и какими диковинами герой сказов Бажова мог удивить заезжих гостей.

Природный парк «Бажовские места»

Выпив чаю на травах в Чайном домике, при желании запасясь необычной выпечкой в дорогу и прикупив сувениры, вы отправитесь в природный парк, где пройдете по круговому 4-километровому маршруту, доступному даже ребенку. По хорошо оборудованной тропе отправитесь в сосновый лес, где встретите «Рыбака», «деда Мазая» и «Золотого Полоза». Заглянете в старую шахту, увидите заброшенный шурф и постоите на мосту влюбленных. У плотины поговорим о жизни бобров, об уральском лесе и его обитателях. А кульминацией похода станет озеро Тальков камень — рукотворный карьер 19 века, где летом можно искупаться. Вы обойдете его по туристической тропе, заберетесь на скалу влюбленных, услышите легенду о девушке из озера и, конечно, о добыче и пользе уникального минерала, который является главным компонентом в индустрии красоты.