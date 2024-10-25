1 час
Водная прогулка
По Таганрогскому заливу - на комфортабельном катере
Насладитесь видами Таганрога с моря, узнайте легенды гавани и окунитесь в открытое море на катере Corvett 750. Комфорт и безопасность гарантированы
Начало: На Пушкинской наб
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 16:00
25 окт в 16:00
26 окт в 16:00
1 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
По местам вдохновения Михаила Танича
Путешествие по Таганрогу, связанному с жизнью Михаила Танича, подарит вам уникальную возможность услышать его стихи и песни в живом исполнении
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
от 5 750₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Богудония: мир рыбаков и пиратов
Вас ждёт интригующая прогулка по Богудонии, где контрабандисты и пираты оставили свой след. Узнайте о подземных ходах и легендах района
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от 6 750₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «На Рождество»
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