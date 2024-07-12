С Светлана Обзорная экскурсия по Таганрогу Огромная благодарность за интересную экскурсию! Много нового. Очень понравилось!

А Александр Обзорная экскурсия по Таганрогу Очень интересная и нескучная экскурсия. Наверное первый раз такое, что гуляя по городу на следующий день, вспоминались ВСЕ истории и места вчерашнего дня. Сергею удалось умело разбавить множество исторических фактов интересными историями. Браво!

И Илья Обзорная экскурсия по Таганрогу Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.

Е Елена Замечательный день в Таганроге Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно и интересно. Очень надеюсь посетить его ещё.