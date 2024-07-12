2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Таганрогу: от Каменной лестницы до дворца Алфераки
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 900₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 862₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторический центр Таганрога: индивидуальная экскурсия с интересными фактами
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 8 500₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: старинные храмы, купеческие особняки и памятники
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана12 июля 2024Огромная благодарность за интересную экскурсию! Много нового. Очень понравилось!
- ААлександр11 июня 2024Очень интересная и нескучная экскурсия. Наверное первый раз такое, что гуляя по городу на следующий день, вспоминались ВСЕ истории и места вчерашнего дня. Сергею удалось умело разбавить множество исторических фактов интересными историями. Браво!
- ИИлья14 мая 2024Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
- hhi+7928130 апреля 2024Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали
- ООльга20 июня 2023Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании
- MMpukhkal21 ноября 2022Сергей - великолепный экскурсовод
- ЕЕмельяненко15 августа 2022Очень понравилась информативность экскурсии, подготовленность гида и очень приятные человеческие качества- мягкость, доброжелательность, деликатность. Айна очень располагает к себе, и вместе проведённое время было непринуждённым и запоминающимся приключением.
- jjakov.ur5 сентября 2021Прекрасный экскурсовод - все очень интересно и информативно. Огромное спасибо. Я. Уринсон
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Популярные экскурсии»
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