Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Таганроге, цены от 4 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Пешая
На автобусе
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: Путешествие в прошлое
Таганрог, старший брат Санкт-Петербурга, очарует вас своими историческими улочками, морскими панорамами и уникальными архитектурными памятниками
Начало: Комсомольский бульвар, 7, Таганрог
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Таганрогу: от Каменной лестницы до дворца Алфераки
Таганрог - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогулка начнется с Каменной лестницы и завершится у дворца Алфераки, погружая вас в прошлое
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 900 за всё до 5 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
На машине
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите шанс увидеть Таганрог за 3 часа! Дворец Александра I, Пушкинская набережная, купеческие особняки XIX века и многое другое ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: Любой день, любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 862 за всё до 3 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Пешая
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Исторический центр Таганрога: индивидуальная экскурсия с интересными фактами
Экспресс-прогулка по историческому центру Таганрога за 2,5 часа. Памятники, музеи, здания, купеческие лавки, панорамы, истории, факты и фотографии ждут вас
Начало: Улица Чехова, 109, Таганрог
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 8 500 за всё до 3 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поездка в Танаис из Таганрога на транспорте туристов
Погрузитесь в историю античного города Танаис, крупнейшего музея-заповедника России. Откройте для себя археологические находки и древние руины
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: старинные храмы, купеческие особняки и памятники
Посетите Таганрог и погрузитесь в его богатую историю. Узнайте о знаменитых жителях города, насладитесь видами старинных храмов и купеческих особняков
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    12 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Огромная благодарность за интересную экскурсию! Много нового. Очень понравилось!
  • А
    Александр
    11 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Очень интересная и нескучная экскурсия. Наверное первый раз такое, что гуляя по городу на следующий день, вспоминались ВСЕ истории и места вчерашнего дня. Сергею удалось умело разбавить множество исторических фактов интересными историями. Браво!
  • И
    Илья
    14 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.
  • h
    hi+79281
    30 апреля 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали
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    о интересных фактах его семьи, о периоде жизни его в Таганроге и прототипах персонажей произведений АП. Дошли до каменной лестнице. . Заходили и смотрели старую парадную на Итальянском. Спасибо Юлии за познавательную экскурсию.

  • О
    Ольга
    20 июня 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании
  • M
    Mpukhkal
    21 ноября 2022
    Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Сергей - великолепный экскурсовод
  • Е
    Емельяненко
    15 августа 2022
    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
    Очень понравилась информативность экскурсии, подготовленность гида и очень приятные человеческие качества- мягкость, доброжелательность, деликатность. Айна очень располагает к себе, и вместе проведённое время было непринуждённым и запоминающимся приключением.
  • j
    jakov.ur
    5 сентября 2021
    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
    Прекрасный экскурсовод - все очень интересно и информативно. Огромное спасибо. Я. Уринсон

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Популярные экскурсии»

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  3. Парк Горького
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в августе 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 900 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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