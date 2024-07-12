С Светлана Обзорная экскурсия по Таганрогу Огромная благодарность за интересную экскурсию! Много нового. Очень понравилось!

А Александр Обзорная экскурсия по Таганрогу Очень интересная и нескучная экскурсия. Наверное первый раз такое, что гуляя по городу на следующий день, вспоминались ВСЕ истории и места вчерашнего дня. Сергею удалось умело разбавить множество исторических фактов интересными историями. Браво!

И Илья Обзорная экскурсия по Таганрогу Огромное спасибо Айна. Это была очень увлекательная экскурсия. Рассказ человека невероятно творческого и действительно влюбленного в свой город.

h hi+79281 Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу читать дальше о интересных фактах его семьи, о периоде жизни его в Таганроге и прототипах персонажей произведений АП. Дошли до каменной лестнице. . Заходили и смотрели старую парадную на Итальянском. Спасибо Юлии за познавательную экскурсию. Нас познакомили с историей возникновения города, многими зданиями/особняками, принадлежащими известным жителям города в прошлом. Побывали в домике Чехова АП, узнали

О Ольга Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу Здравствуйте. Мы были на обзорной экскурсии по Таганрогу. Экскурсовод Айна. Экскурсия интересная и познавательная. А Айна увлекательно ее провела. Спасибо от всей нашей компании

M Mpukhkal Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу Сергей - великолепный экскурсовод

Е Емельяненко Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу Очень понравилась информативность экскурсии, подготовленность гида и очень приятные человеческие качества- мягкость, доброжелательность, деликатность. Айна очень располагает к себе, и вместе проведённое время было непринуждённым и запоминающимся приключением.