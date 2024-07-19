2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
6 670₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна19 июля 2024Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Таганрогу! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
- ААнна2 июля 2024От чистого сердца благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по дивному городу - Тогонрог! Игорь невероятно творческий, эрудированный, артистичный, душевный, увеличенный
- ООльга1 июля 2024Отличная экскурсия, несмотря на жару 2,5 часа пролетели незаметно. В экскурсии помимо исторической справки о Таганроге много информации об известных
- ЕЕвгений22 июня 2024Прекрасная экскурсия, с удовольствием приедем еще не один раз, так как у Игоря знаний не на один день. Очень рекомендую!
- ТТатьяна20 мая 2024Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы
- ААлександр3 апреля 2024Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.
- ТТатьяна7 марта 2024Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию
- ААндрей9 ноября 2023Хорошая экскурсия,общительный экскурсовод,со знанием темы и с юмором провел нас по некоторым Чеховским местам,все понравилось,спасибо.
- ввиктория4 октября 2023Высокопрофессиональный гид, с огромной любовью раскрывает все темы касающиеся и города и истории и личностей эпохи. С добрым юмором. Легко
Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Все»
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