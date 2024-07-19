Все – экскурсии в Таганроге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Таганроге, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Были и небыли Таганрога
Пешая
146 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Были и небыли Таганрога: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Таганрогу откроет вам удивительный мир города, где жили Чехов, Чайковский и Раневская. Узнайте о Петре I и его роли в истории
Начало: Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
6 670 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
На машине
72 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Таганрогу: от Петра I до Чехова
Морской и тёплый Таганрог - родной город Антона Чехова, торговый центр юга России. Прогулка по улочкам и набережным, посещение чеховских мест
Начало: В историческом центре города Таганрога
6 авг в 06:00
7 авг в 06:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Пешая
14 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Узнайте, как Антон Чехов жил и творил в Таганроге. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу 19 века. Экскурсия откроет новые грани любимого писателя
Начало: Музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
6 670 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Хотелось бы поблагодарить Сергея за прекрасную экскурсию по городу Таганрогу! Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть красоту и величие этого города. Сергей - большой профессионал своего дела, влюбленный в свой город. Очень приятно слушать его рассказ об истории и знаменитых людях Таганрога!

  • А
    Анна
    2 июля 2024
    Были и небыли Таганрога
    От чистого сердца благодарим Игоря за прекрасную экскурсию по дивному городу - Тогонрог! Игорь невероятно творческий, эрудированный, артистичный, душевный, увеличенный
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    историей своего города человек! Нам было очень интересно и познавательно с ним пообщаться! Будете в Тогонроге, рекомендуем сходить на экскурсию к Игорю, который любит свой город и расскажет вам много удивительных историй о людях живших в нем! От души желаем Игорю вдохновения, творческих успехов и удачи!

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Были и небыли Таганрога
    Отличная экскурсия, несмотря на жару 2,5 часа пролетели незаметно. В экскурсии помимо исторической справки о Таганроге много информации об известных
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    людях, живших когда-либо в этом замечательном городе, в числе прочего мы узнали много нового про Чехова и Раневскую)) Игорь очень харизматичный экскурсовод, рассказывает увлеченно, без шаблонных, заученных фраз, подробно и информативно отвечал на все наши вопросы, возникавшие по ходу экскурсии!

  • Е
    Евгений
    22 июня 2024
    Были и небыли Таганрога
    Прекрасная экскурсия, с удовольствием приедем еще не один раз, так как у Игоря знаний не на один день. Очень рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Давно не испытывали такого восторга от экскурсии! Игорь - блестящий рассказчик, очень начитанный, грамотный, знающий. Причем, про что бы вы
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    ни спросили - он знает ответ: от историй жизни Чехова (естественно, потому что экскурсия тематическая) до корневой системы тополей)) Гуляли почти три часа, в итоге - полный и яркий рассказ не только об Антон Палыче, но и о Таганроге и истории России в целом. Горячо рекомендуем!

  • А
    Александр
    3 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Замечательный экскурсовод, душевный, рассказывает очень интересно и живо, речь поставлена. По человеку видно, что он не как магнитофон, который воспроизводит заученный текст, а именно интересуется предметом своего рассказа. Умеет гибко подстраиваться под клиента.
  • Т
    Татьяна
    7 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Спасибо большое Сергею за увлекательную и содержательную экскурсию
  • А
    Андрей
    9 ноября 2023
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Хорошая экскурсия,общительный экскурсовод,со знанием темы и с юмором провел нас по некоторым Чеховским местам,все понравилось,спасибо.
  • в
    виктория
    4 октября 2023
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Высокопрофессиональный гид, с огромной любовью раскрывает все темы касающиеся и города и истории и личностей эпохи. С добрым юмором. Легко
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    и просто все воспринимается чудесный маршрут. Игорь даёт много больше чем заявлено. Показывает такие места в Таганроге которые сам путешественник не нашёл бы точно!! Замечательно все!!! Обратимся к этому классному гиду обязательно в след раз!!! Спасибоооооо!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Таганрогу в категории «Все»

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  3. Парк Горького
Сколько стоит экскурсия по Таганрогу в августе 2024
Сейчас в Таганроге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 6 670. Туристы уже оставили гидам 232 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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