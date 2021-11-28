Программа

09:45 Сбор группы у музея «Градостроительства и быта города Таганрога».

10:00 – 11:00 Экскурсия в музее «С чего начинался Таганрог… » с театральным акцентом.

11:00 – 11:15 Переезд группы в Петровский сквер.

11:15 – 12:30 Продолжение экскурсии. Получим ответы на вопросы: как и почему молодой монарх Петр I решил здесь, на этой земле, создать гавань, заложить крепость, какой была крепость, как развивалась и почему должна была быть уничтожена.

Посмотрим глазами императора с самой высокой точки города на бухту, на порт и на море.

12:30 – 13:10 Переезд группы в Гаевку.

13:10 – 14:45 Экскурсия по Павловской крепости.

Крепость изначально была заложена в июле 1697 года австрийским инженером де Лавалем на Петрушиной косе Азовского моря. В марте 1698 года строительство было прекращено. В 1701 году строительство крепости началось на новом месте, в верховьях Миусского лимана, рядом с современным селом Гаевка. Первая в России земляная фортификация, спроектированная точным инженерно-математическим методом. Входила во вторую линию обороны Троицка со стороны степи. Была частично разрушена в конце 1711 года по условиям Прустского мирного договора с Турцией.

15:00 – 15:40 Переезд в Таганрог.

16:00 Окончание программы.