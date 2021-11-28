Вас ждет насыщенная экскурсия с посещением Троицкой и Павловской крепостей

Вас ждет насыщенная экскурсия с посещением Троицкой и Павловской крепостей.
Крепости Петра I
Крепости Петра I
Крепости Петра I
Крепости Петра I

Что вы увидите 🤩

  • Петровский сквер
  • Павловская крепость
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Программа

09:45 Сбор группы у музея «Градостроительства и быта города Таганрога».
10:00 – 11:00 Экскурсия в музее «С чего начинался Таганрог… » с театральным акцентом.
11:00 – 11:15 Переезд группы в Петровский сквер.
11:15 – 12:30 Продолжение экскурсии. Получим ответы на вопросы: как и почему молодой монарх Петр I решил здесь, на этой земле, создать гавань, заложить крепость, какой была крепость, как развивалась и почему должна была быть уничтожена.
Посмотрим глазами императора с самой высокой точки города на бухту, на порт и на море.
12:30 – 13:10 Переезд группы в Гаевку.
13:10 – 14:45 Экскурсия по Павловской крепости.
Крепость изначально была заложена в июле 1697 года австрийским инженером де Лавалем на Петрушиной косе Азовского моря. В марте 1698 года строительство было прекращено. В 1701 году строительство крепости началось на новом месте, в верховьях Миусского лимана, рядом с современным селом Гаевка. Первая в России земляная фортификация, спроектированная точным инженерно-математическим методом. Входила во вторую линию обороны Троицка со стороны степи. Была частично разрушена в конце 1711 года по условиям Прустского мирного договора с Турцией.
15:00 – 15:40 Переезд в Таганрог.
16:00 Окончание программы.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт.
Что не входит?
  • Входной билет в музей (150 руб. \чел.).
Место начала и завершения?
Улица Фрунзе, 80, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: 23 октября в 09:45
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

23 октября в 09:45

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