Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Это экскурс в великолепный прошлый Таганрог, когда жившие здесь представители далекой Эллады активно влияли на жизнь нашего города.
Пройдемся по улице Греческая. Она берет свое начало от Комсомольского бульвара, откуда начинается нумерация домов, а заканчивается у парка культуры и отдыха им. Горького. Ее протяженность составляет - 2165 метров. В разное время улица называлась Первой Продольной, Петербургской, Купеческой. Свое название Греческая улица получила не случайно. Греки сыграли большую роль в жизни города в экономической, торговой, культурной сферах, в формировании его архитектурного облика. В управлении городом, помимо Городской Думы, также принимал участие греческий магистрат, в котором решались вопросы, касающиеся греческой общины. Почти повсеместно звучала греческая речь. Открывались греческие школы, церковь и монастырь, которые до настоящего времени не сохранились.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Экскурсия в Доме Чайковского
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровская ул., 104-1
Завершение: Греческая ул., 56
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
См. календарь
Наталья С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них