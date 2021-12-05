См. календарь

Это экскурс в великолепный прошлый Таганрог, когда жившие здесь представители далекой Эллады активно влияли на жизнь нашего города.

Пройдемся по улице Греческая. Она берет свое начало от Комсомольского бульвара, откуда начинается нумерация домов, а заканчивается у парка культуры и отдыха им. Горького. Ее протяженность составляет - 2165 метров. В разное время улица называлась Первой Продольной, Петербургской, Купеческой. Свое название Греческая улица получила не случайно. Греки сыграли большую роль в жизни города в экономической, торговой, культурной сферах, в формировании его архитектурного облика. В управлении городом, помимо Городской Думы, также принимал участие греческий магистрат, в котором решались вопросы, касающиеся греческой общины. Почти повсеместно звучала греческая речь. Открывались греческие школы, церковь и монастырь, которые до настоящего времени не сохранились.