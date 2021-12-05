Променад по Греческой | Пешеходная экскурсия

В группе
до 5 чел.
Променад по Греческой | Пешеходная экскурсия
Променад по Греческой | Пешеходная экскурсия
Променад по Греческой | Пешеходная экскурсия
Променад по Греческой | Пешеходная экскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Это экскурс в великолепный прошлый Таганрог, когда жившие здесь представители далекой Эллады активно влияли на жизнь нашего города.
Пройдемся по улице Греческая. Она берет свое начало от Комсомольского бульвара, откуда начинается нумерация домов, а заканчивается у парка культуры и отдыха им. Горького. Ее протяженность составляет - 2165 метров. В разное время улица называлась Первой Продольной, Петербургской, Купеческой. Свое название Греческая улица получила не случайно. Греки сыграли большую роль в жизни города в экономической, торговой, культурной сферах, в формировании его архитектурного облика. В управлении городом, помимо Городской Думы, также принимал участие греческий магистрат, в котором решались вопросы, касающиеся греческой общины. Почти повсеместно звучала греческая речь. Открывались греческие школы, церковь и монастырь, которые до настоящего времени не сохранились.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экскурсия в Доме Чайковского
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровская ул., 104-1
Завершение: Греческая ул., 56
Когда и сколько длится
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

См. календарь

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

👥Групповые👣Пешеходная🚌На автобусе🧒Можно с детьми

Еще несколько похожих предложений в Таганроге

Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Индивидуально
для 10 чел.
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
👣 Пешеходная
Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой
Ежедневно
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Индивидуально
для 3 чел.
2ч 30м
4 490
за 1-3 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
👣 Пешеходная
Отправляйтесь на экспресс-прогулку по историческому центру Таганрога! За 2,5 часа вы увидите все самое яркое, чем
По договоренности
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Индивидуально
для 3 чел.
5
1
4 490
за 1-3 чел.
Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
Не упустите возможность увидеть весь Таганрог за 3 часа! Вы посмотрите на самые главные достопримечательности города,
Любой день, любое время
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
Индивидуально
для 10 чел.
5 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте туриста
👣 Пешеходная
В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Индивидуально
для 4 чел.
5
59
3 500
за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
🚗 На машине
Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей
27 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Индивидуально
для 20 чел.
3 500
за 1-20 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России
27 ноя
28 ноя
29 ноя
ещё...
По договоренности
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Индивидуально
для 8 чел.
4.8
6
3 500
за 1-8 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
👣 Пешеходная
Открыть малоизвестные факты из жизни писателя и адреса Чеховых, которых нет в путеводителях
26 ноя
29 ноя
30 ноя
ещё...

Наталья С. проводит ещё 3 экскурсии

Крепости Петра I
В группе
до 5 чел.
2 000
за 1 чел.
Крепости Петра I
🚌 На автобусе
Вас ждет насыщенная экскурсия с посещением Троицкой и Павловской крепостей
28 ноя
ещё...
23 октября в 09:45
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
В группе
до 25 чел.
5
1
1 650
за 1 чел.
Маленький Ла Скала: истории и легенды театра ИМ.А.П. Чехова
👣 Пешеходная
Вас ждет яркое и интересное путешествие по Таганрогу
27 ноя
11 дек
19 дек
ещё...
См. календарь
Таганрог танцует
В группе
до 5 чел.
2ч 30м
1 600
за 1 чел.
Таганрог танцует
👣 Пешеходная
Вас ждет небольшая экскурсия "Таганрог танцует", которая даст возможность окунуться в мир танцевального искусства города
28 ноя
ещё...
28 ноября в 16:50
У нас ещё много экскурсий 😎 в Таганроге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Таганроге
🇷🇺