Таганрог - моя первая любовь

«Королева эпизода» - наша землячка Фаина Георгиевна Раневская

«Королева эпизода» — наша землячка Фаина Георгиевна Раневская.

Кто не знает имя этой великой российской актрисы? Во время экскурсии Вы сможете познакомиться с местами, связанными с ее именем.

Это дом, в котором она родилась, гимназия, где училась, театр, который она обожала, синагога.

Нас ждет встреча и с самой Фаиной Георгиевной! Всех приглашаем на экскурсию в шляпке и с зонтиком.

Лучшая шляпка и зонтик получат в подарок сертификат на бесплатную экскурсию!
Таганрог - моя первая любовь
Таганрог - моя первая любовь
Таганрог - моя первая любовь
Таганрог - моя первая любовь

Что вас ожидает 🤩

  • Места, связанные с именем Фаины Раневской:
  • Дом Фельдманов
  • Памятник Фаине Раневской и др

Об экскурсии

«Королева эпизода» — наша землячка Фаина Георгиевна Раневская. Кто не знает имя этой великой российской актрисы? Во время экскурсии Вы сможете познакомиться с местами, связанными с ее именем. Это дом, в котором она родилась, гимназия, где училась, театр, который она обожала, синагога. Нас ждет встреча и с самой Фаиной Георгиевной! Всех приглашаем на экскурсию в шляпке и с зонтиком. Лучшая шляпка и зонтик получат в подарок сертификат на бесплатную экскурсию!

Программа

  • 09:45 Сбор группы у Мариинской гимназии по адресу Комсомольский переулок, д. 7.
  • 10:00 – 11:30 Экскурсия по местам, связанным с именем Раневской.
  • 11:30 У дома Фельдманов и памятника Раневской по ул. Фрунзе, 10 Вас ждет встреча с самой Фаиной. Фото на память. Конкурс шляпок и зонтиков. Награда победителей!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Театральный акцент
Где начинаем и завершаем?
Начало: Комсомольский переулок, 7, Таганрог
Завершение: Улица Фрунзе, 10, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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