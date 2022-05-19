«Королева эпизода» — наша землячка Фаина Георгиевна Раневская.



Кто не знает имя этой великой российской актрисы? Во время экскурсии Вы сможете познакомиться с местами, связанными с ее именем.



Это дом, в котором она родилась, гимназия, где училась, театр, который она обожала, синагога.



Нас ждет встреча и с самой Фаиной Георгиевной! Всех приглашаем на экскурсию в шляпке и с зонтиком.



Лучшая шляпка и зонтик получат в подарок сертификат на бесплатную экскурсию!