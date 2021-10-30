Вас ждет небольшая экскурсия "Таганрог танцует", которая даст возможность окунуться в мир...

Вас ждет небольшая экскурсия «Таганрог танцует», которая даст возможность окунуться в мир танцевального искусства города.

После вы побываете на музыкальном вечере «Испанский вечер фламенко» с участием коллектива «La chispa flamenca».

Под звуки самой зажигательной танцевальной музыки вы не только увидите выступления артистов, но поучаствуете в мастер-классе по фламенко и в розыгрыше призов.
Таганрог танцует
Таганрог танцует
Таганрог танцует
Таганрог танцует
Об экскурсии
Танцует осень свой чудесный вальс,
И листья кружат в чудном, дивном танце…
И ветер, увлекаясь этим танцем,
Готов свое фламенко танцевать….
Вас ждет небольшая экскурсия «Таганрог танцует», которая даст возможность окунуться в мир танцевального искусства города. После вы побываете на музыкальном вечере «Испанский вечер фламенко» с участием коллектива «La chispa flamenca». Под звуки самой зажигательной танцевальной музыки вы не только увидите выступления артистов, но поучаствуете в мастер-классе по фламенко и в розыгрыше призов.
Краткая программа
16:50 Сбор группы у центрального входа в парк им. Горького.
17:00 – 17:50 Экскурсия.
18:00 – 19:30 Музыкальный вечер. Мастер-класс, розыгрыш призов.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
1 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты на музыкальный вечер.
Что не входит
    Место начала и завершения
    Петровская улица, 104-1, Таганрог
    Когда и сколько длится?
    Когда: 28 ноября в 16:50
    Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    28 ноября в 16:50

    Наталья С.
    Наталья С.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

    👥Групповые👣Пешком☀️На целый день

    Еще несколько похожих предложений в Таганроге

    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    4 490
    за 1-45 чел.
    Индивидуальная обзорная экскурсия на автомобиле по Таганрогу
    Не упустите возможность увидеть весь Таганрог за 3 часа! Вы посмотрите на самые главные...
    Любой день, любое время
    Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Индивидуальная экскурсия
    4 500
    за 1-10 чел.
    Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской...
    Ежедневно
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Индивидуальная экскурсия
    2ч 30м
    4 490
    за 1-15 чел.
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Таганрогу
    Отправляйтесь на экспресс-прогулку по историческому центру Таганрога! За 2, 5 часа вы увидите все...
    По договоренности
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Индивидуальная экскурсия
    3 500
    за 1-45 чел.
    Очень популярно сейчас
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте,...
    По договоренности
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    6
    3 500
    за 1-8 чел.
    Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
    Открыть малоизвестные факты из жизни писателя и адреса Чеховых, которых нет в путеводителях
    Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
    Индивидуальная экскурсия
    5 000
    за 1-10 чел.
    Обзорная экскурсия по Таганрогу на транспорте
    В ходе экскурсии Вы осмотрите старинные храмы и купеческие особняки, побываете в местах, связанных с...
    Ежедневно
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Индивидуальная экскурсия
    5
    57
    3 500
    за 1-4 чел.
    Обзорная экскурсия по Таганрогу
    Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей
    Замечательный день в Таганроге
    Индивидуальная экскурсия
    3 000
    за 1-5 чел.
    Замечательный день в Таганроге
    Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России и родной город Антоши Чехонте,...
    По договоренности: со вторника по субботу в первой половине дня
    Были и небыли Таганрога
    Индивидуальная экскурсия
    5
    98
    2ч 30м
    3 000
    за 1-8 чел.
    Были и небыли Таганрога
    Обзорная прогулка по достопримечательностям города и погружение в его нетривиальную историю
    Поездка в Танаис из Таганрога
    Индивидуальная экскурсия
    6 000
    за 1-10 чел.
    Поездка в Танаис из Таганрога
    Танаис относится к числу самых крупных музеев-заповедников на территории России
    Ежедневно
    Речная прогулка "Град на мысу как парусник стоит"
    5
    1
    750
    за 1 чел.
    Речная прогулка "Град на мысу как парусник стоит"
    Вас ждёт невероятно увлекательная прогулка по Дону с обзором диковинных мест Таганрогского побережья
    С мая по октябрь ежедневно, см. календарь

    Наталья С. проводит ещё 4 экскурсии

    Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
    2 950
    за 1 чел.
    Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
    Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику
    30, 31 октября 2021 года в 9:50
    Ждем в гости на уху
    1 500
    за 1 чел.
    Ждем в гости на уху
    Вас ждет неординарная экскурсия по набережной живописного Таганрога! Вы услышите истории о древней...
    30.10.2021, 13.11.2021 в 10:30
    «Джентльмены удачи» : тематическая экскурсия и гангстерская вечеринка
    1 950
    за 1 чел.
    «Джентльмены удачи» : тематическая экскурсия и гангстерская вечеринка
    Таганрог - уездный патриархальный городок в XIX веке, может, и вселял в приезжих чувство скуки и...
    7 ноября в 16:50
    Здесь был заложен град Петра
    950
    за 1 чел.
    Здесь был заложен град Петра
    Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к...
    12 сентября в 10:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Таганроге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Таганроге
    🇷🇺