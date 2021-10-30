28 ноября в 16:50

Об экскурсии

Танцует осень свой чудесный вальс,

И листья кружат в чудном, дивном танце…

И ветер, увлекаясь этим танцем,

Готов свое фламенко танцевать….

Вас ждет небольшая экскурсия «Таганрог танцует», которая даст возможность окунуться в мир танцевального искусства города. После вы побываете на музыкальном вечере «Испанский вечер фламенко» с участием коллектива «La chispa flamenca». Под звуки самой зажигательной танцевальной музыки вы не только увидите выступления артистов, но поучаствуете в мастер-классе по фламенко и в розыгрыше призов.

Краткая программа

16:50 Сбор группы у центрального входа в парк им. Горького.

17:00 – 17:50 Экскурсия.

18:00 – 19:30 Музыкальный вечер. Мастер-класс, розыгрыш призов.