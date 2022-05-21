Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

Об экскурсии

Приглашаем вас на «Театральный променад по-чеховски». Кроме увлекательной экскурсии с повествованием о городе и театре, вас ждет спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова с участием артиста театра и кино Сергея Баринова!

Программа

16:45 – 17:45 Экскурсия «Театральный променад по-Чеховски»: о театре, о Чехове, о Таганроге.

18:00 – 19:30 Спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова.