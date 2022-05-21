Театральный променад по-чеховски

Приглашаем вас на «Театральный променад по-чеховски»

Приглашаем вас на «Театральный променад по-чеховски». Кроме увлекательной экскурсии с повествованием о городе и театре, вас ждет спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова с участием артиста театра и кино Сергея Баринова!
Театральный променад по-чеховски
Театральный променад по-чеховски
Театральный променад по-чеховски
Театральный променад по-чеховски
Театральный променад по-чеховски

Об экскурсии

Приглашаем вас на «Театральный променад по-чеховски». Кроме увлекательной экскурсии с повествованием о городе и театре, вас ждет спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова с участием артиста театра и кино Сергея Баринова!

Программа

16:45 – 17:45 Экскурсия «Театральный променад по-Чеховски»: о театре, о Чехове, о Таганроге.
18:00 – 19:30 Спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Спектакль «Шуточка»
Что не входит
  • Билет на электричку Ростов – Таганрог – Ростов (250 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровская улица, 83, Таганрог
Завершение: Петровская улица, 90, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: 24 октября 2021 года в 16:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

👥Групповые🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🎭Театральные

Еще несколько похожих предложений в Таганроге

Водная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
1 час
🛥 На яхте
Мини-группа
Anyticket
5
1 отзыв
Водная прогулка «Град на мысу как парусник стоит»
Приглашаем вас на прогулку по Таганрогскому побережью с его живописными пейзажами
750 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Таганрогу
Таганрог - город песчаных азовских пляжей с оживленной портовой жизнью и чарующей чеховской атмосферой
4 500 за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Сергей
5
62 отзыва
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей
21 мая
22 мая
2 июня
4 500 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
3 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России
23 мая
24 мая
25 мая
от 4 000 за 1-20 чел.
Замечательный день в Таганроге
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Сергей
Нет отзывов
Замечательный день в Таганроге
Морской и тёплый Таганрог - торговый центр юга имперской России
23 мая
24 мая
25 мая
3 700 за 1-5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Таганроге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Таганроге
ХОРОШО
🧭
ТАМ