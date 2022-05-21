Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Таганрога

Приглашаем вас на «Театральный променад по-чеховски». Кроме увлекательной экскурсии с повествованием о городе и театре, вас ждет спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова с участием артиста театра и кино Сергея Баринова!
Программа
16:45 – 17:45 Экскурсия «Театральный променад по-Чеховски»: о театре, о Чехове, о Таганроге.
18:00 – 19:30 Спектакль «Шуточка» по рассказам А. П. Чехова.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Спектакль «Шуточка»
Что не входит
Билет на электричку Ростов – Таганрог – Ростов (250 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровская улица, 83, Таганрог
Завершение: Петровская улица, 90, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: 24 октября 2021 года в 16:45
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Таганроге
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них