Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых

Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику

Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику.

Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова.

Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта.

Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых
Винный калейдоскоп: Мержаново - усадьба Пестряковых

Что вы увидите 🤩

  • Маяк в Мержаново
  • Усадьба и винодельня Пестряковых
Об экскурсии
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику. Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова. Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта. Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.
Программа
09:50 Сбор группы.
10:00 – 11:00 Переезд в Мержаново на Маяк.
11:00 – 11:30 Осмотр территории и фотосессия на память.
11:30 – 12:00 Переезд в Хапры на винодельню Пестряковых.
12:00 – 14:00 Экскурсия на винодельне Пестряковых.
Знакомство с хозяевами, архитектурным ансамблем винодельни, виноградниками, дегустация вин, мясного и сырного сетов, авторских соусов, специалитетов в винной ассамблее под неспешные беседы о вине.
14:00 Отъезд группы в Таганрог.
15:00 Прибытие группы в Таганрог.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
2 950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсия по винодельне
  • Дегустация вина.
Что не входит
  • Входные билеты на территорию Маяка (200 руб. /взрослые 100 руб. /дети, пенсионеры, инвалиды).
Место начала и завершения
Площадь Восстания, 11, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: 30, 31 октября 2021 года в 9:50
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

30, 31 октября 2021 года в 9:50

Наталья С.
Наталья С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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