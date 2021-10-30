Об экскурсии
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику. Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова. Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта. Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.
Программа
09:50 Сбор группы.
10:00 – 11:00 Переезд в Мержаново на Маяк.
11:00 – 11:30 Осмотр территории и фотосессия на память.
11:30 – 12:00 Переезд в Хапры на винодельню Пестряковых.
12:00 – 14:00 Экскурсия на винодельне Пестряковых.
Знакомство с хозяевами, архитектурным ансамблем винодельни, виноградниками, дегустация вин, мясного и сырного сетов, авторских соусов, специалитетов в винной ассамблее под неспешные беседы о вине.
14:00 Отъезд группы в Таганрог.
15:00 Прибытие группы в Таганрог.