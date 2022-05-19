Об экскурсии

Во время путешествия по старинному парку, хорошо знакомому жителям Таганрога и его гостям, мы прикоснемся к тайнам, которые он бережно хранит. Узнаем об уголках, где любил гулять Антон Чехов и другие известные горожане, об экзотических деревьях, привезенных и посаженных в парке, коим могут позавидовать некоторые дендрарии.

Истинным хранителем прошлого и настоящего Таганрога является наша городская публичная библиотека им. А. П. Чехова — старейшая библиотека юга России, открытая 23 мая 1876 года. Особую гордость вызывают страницы истории библиотеки, связанные с именем великого писателя А. П. Чехова, который стал ее читателем с первых дней открытия. Приглашаем посетить «закрома» библиотеки, погрузиться в атмосферу Таганрога 50-60-х годов прошлого века, посидеть в уютном кресле с пледом, увидеть уникальные фонды, которые являются ценнейшим историческим источником и информационным ресурсом Донского края.

Краткая программа экскурсии