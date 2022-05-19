Во время путешествия по старинному парку, хорошо знакомому жителям Таганрога и его гостям, мы прикоснемся к тайнам, которые он бережно хранит. Узнаем об уголках, где любил гулять Антон Чехов и другие известные горожане, об экзотических деревьях, привезенных и посаженных в парке, коим могут позавидовать некоторые дендрарии.
Истинным хранителем прошлого и настоящего Таганрога является наша городская публичная библиотека им. А. П. Чехова — старейшая библиотека юга России, открытая 23 мая 1876 года. Особую гордость вызывают страницы истории библиотеки, связанные с именем великого писателя А. П. Чехова, который стал ее читателем с первых дней открытия. Приглашаем посетить «закрома» библиотеки, погрузиться в атмосферу Таганрога 50-60-х годов прошлого века, посидеть в уютном кресле с пледом, увидеть уникальные фонды, которые являются ценнейшим историческим источником и информационным ресурсом Донского края.
Краткая программа экскурсии
Встреча гостей около входа в Парк Горького;
Экскурсия по парку и театральный акцент;
Экскурсия в библиотеке А. П. Чехова, где гостей ждет театральный сюрприз.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионное обслуживание
Посещение фондов библиотеки
Театральный акцент
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петровская улица, 104, Таганрог
Завершение: Петровская улица, 96, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Таганроге
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