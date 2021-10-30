12 сентября в 10:00

Об экскурсии
Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к истокам его возникновения. Вы найдете ответы на многие вопросы, в частности, как и почему молодой монарх Петр I решил здесь, на этой земле, создать гавань, заложить крепость, какой она была, как развивалась и почему должна была быть разрушена. Нас ждет встреча с Петром I в казармах крепости.
Программа
09:45 Встреча с табличкой «Судаков Трэвел».
10:00 Начало экскурсии с интерактивным акцентом.
12:00 Окончание экскурсии.