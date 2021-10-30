Здесь был заложен град Петра

Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к...

Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к истокам его возникновения.

Вы найдете ответы на многие вопросы, в частности, как и почему молодой монарх Петр I решил здесь, на этой земле, создать гавань, заложить крепость, какой она была, как развивалась и почему должна была быть разрушена.

Нас ждет встреча с Петром I в казармах крепости.
Здесь был заложен град Петра
Здесь был заложен град Петра
Здесь был заложен град Петра
Здесь был заложен град Петра
Об экскурсии
Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к истокам его возникновения. Вы найдете ответы на многие вопросы, в частности, как и почему молодой монарх Петр I решил здесь, на этой земле, создать гавань, заложить крепость, какой она была, как развивалась и почему должна была быть разрушена. Нас ждет встреча с Петром I в казармах крепости.
Программа
09:45 Встреча с табличкой «Судаков Трэвел».
10:00 Начало экскурсии с интерактивным акцентом.
12:00 Окончание экскурсии.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Общий
950 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Интерактивный акцент.
Где начинаем и завершаем
Начало: Петровская улица, 104, Таганрог
Завершение: Пушкинская набережная, 1, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: 12 сентября в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

12 сентября в 10:00

Наталья С.
Наталья С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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