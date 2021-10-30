12 сентября в 10:00

Наша экскурсия даст вам возможность прикоснуться к самым далеким страницам истории нашего города, к истокам его возникновения.



Вы найдете ответы на многие вопросы, в частности, как и почему молодой монарх Петр I решил здесь, на этой земле, создать гавань, заложить крепость, какой она была, как развивалась и почему должна была быть разрушена.



Нас ждет встреча с Петром I в казармах крепости.