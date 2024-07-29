2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Тамбов: индивидуальная экскурсия по памятникам и набережной
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 550₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария29 июля 2024Были на экскурсии 28.07.2024. Потрясающий экскурсовод Ольга. Коренной житель, краевед, знает ответы на все вопросы. Попросили нас сопроводить до дворца
- ААндрей22 июля 2024Ольга прекрасный гид. Экскурсия была очень познавательная и интересная. Всем кто хочет познакомиться с Тамбовом - рекомендую.
- ДДарья15 июля 2024Были два взрослых и ребёнок на экскурсии. Остались очень довольны. Ольга вежливая, тактичная экскурсовод с приятным голосом. Находили почти 10 тысяч шагов за экскурсию, увидели всё самое интересное. Отличная программа для знакомства с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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