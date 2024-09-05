2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
4 550₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборВлюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр5 сентября 2024Если вы хотите не только увидеть Тамбов, но и узнать о нем всё, то вам к Олегу! Он не только
- ННаталья29 августа 2024Экскурсия от человека влюбленного в свой город! Спасибо!
- ААнна25 августа 2024Были на экскурсии семьей. Все очень понравилось, не заметили, как пролетело время. Ольга очень интересно рассказывала, маршрут тщательно продуман. Влюбились в город, хотим приехать снова.
- ГГалина17 августа 2024Спасибо гиду Олегу за экскурсию по Тамбову. Мы не ожидали что Тамбов такой интересный и приятный город. Теперь хочется съездить на экскурсии по Тамбовской области. Обязательно обратимся к Олегу, очень увлеченному своим делом, человеку.
- ТТатьяна16 августа 2024Экскурсовод супер! Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная - история Тамбова, архитектура, образ жизни Тамбовчан. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
- ААлександр11 августа 2024Ольга прекрасно раскрыла нам Тамбов. Чувствуется, она увлечена историей своего родного края, которой с радостью делится со своим подопечными. Также
- ЕЕлена7 августа 2024Ходили на экскурсию с Ольгой. Очень понравилось содержание экскурсии и то как Ольга удерживала внимание 8 летнего ребёнка. Узнали много нового интересного про Тамбов. Очень рекомендую
- ВВиктория5 августа 2024Экскурсия с Олегом действительно оказалась с интересом и любовью к своему городу! Огромное спасибо! Мы под впечатлением!
- ММария29 июля 2024Были на экскурсии 28.07.2024. Потрясающий экскурсовод Ольга. Коренной житель, краевед, знает ответы на все вопросы. Попросили нас сопроводить до дворца
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в сентябре 2024
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