На Рождество – экскурсии в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тамбове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Тамбов
Пешая
42 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
История и достопримечательности Тамбова
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Завтра в 08:00
11 сен в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
143 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
4 550 за всё до 6 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    5 сентября 2024
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Если вы хотите не только увидеть Тамбов, но и узнать о нем всё, то вам к Олегу! Он не только
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    обладает энциклопедическими знаниями о родном городе, но и мастерски ими делится с экскурсантами! Его авторитет настолько велик, что с ним можно попасть и в те объекты, которые недоступны человеку «с улицы»! Хотя темой экскурсии был заявлен модерн, который Олег знает весьма глубоко, причем не только в рамках Тамбова, он показывает город со всех сторон, включая как светскую, так и церковную архитектуру! Большим преимуществом является наличие автомобиля, что дает возможность совершать пешие прогулки с перемещением из точки в точку на машине! Очень рекомендую!

  • Н
    Наталья
    29 августа 2024
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Экскурсия от человека влюбленного в свой город! Спасибо!
    Экскурсия от человека влюбленного в свой город! Спасибо!Экскурсия от человека влюбленного в свой город! Спасибо!Экскурсия от человека влюбленного в свой город! Спасибо!
  • А
    Анна
    25 августа 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Были на экскурсии семьей. Все очень понравилось, не заметили, как пролетело время. Ольга очень интересно рассказывала, маршрут тщательно продуман. Влюбились в город, хотим приехать снова.
  • Г
    Галина
    17 августа 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Спасибо гиду Олегу за экскурсию по Тамбову. Мы не ожидали что Тамбов такой интересный и приятный город. Теперь хочется съездить на экскурсии по Тамбовской области. Обязательно обратимся к Олегу, очень увлеченному своим делом, человеку.
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Влюбиться в тамбовский модерн
    Экскурсовод супер! Экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная - история Тамбова, архитектура, образ жизни Тамбовчан. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую!
  • А
    Александр
    11 августа 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга прекрасно раскрыла нам Тамбов. Чувствуется, она увлечена историей своего родного края, которой с радостью делится со своим подопечными. Также
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    важно отметить, что Ольга интересуется пожеланиями гостей и учитывает их при построении маршрута. Кроме того, она дала нам ценные советы, которыми мы всенепременнейше воспользовались. Да и вообще, Ольга дружелюбна и обаятельна. Спасибо большое, экскурсию рекомендую всем.

  • Е
    Елена
    7 августа 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Ходили на экскурсию с Ольгой. Очень понравилось содержание экскурсии и то как Ольга удерживала внимание 8 летнего ребёнка. Узнали много нового интересного про Тамбов. Очень рекомендую
  • В
    Виктория
    5 августа 2024
    О Тамбове - с интересом и любовью
    Экскурсия с Олегом действительно оказалась с интересом и любовью к своему городу! Огромное спасибо! Мы под впечатлением!
  • М
    Мария
    29 июля 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Были на экскурсии 28.07.2024. Потрясающий экскурсовод Ольга. Коренной житель, краевед, знает ответы на все вопросы. Попросили нас сопроводить до дворца
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    Асеевых, в итоге экскурсия вышла более чем на 3 часа, и всё это время Ольга рассказывала о Тамбове и Тамбовской области. Маршрут прекрасно продуман, логично двигались по городу, прям очень классная вышла прогулка. У меня достаточно большой опыт посещения разных экскурсий, и этот экскурсовод действительно любит свое дело. Она не ходит и не просто показывает на здания, а рассказывает историю, задает интересные вопросы, и вызывает определённые ассоциации, что гости ее города запомнили и полюбили Тамбов. Поверьте, такой информации просто в интернете вы не найдете. Однозначно рекомендую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Тамбову в сентябре 2024
Сейчас в Тамбове в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 194 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Тамбове на 2024 год на рождество, 194 ⭐ отзыва, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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