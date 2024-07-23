читать дальше Узнали историю города, увидели самые значительные достопримечательности, любезная Инна сориентировала нас, где и что еще посмотреть. Спасибо за качественную и интересную экскурсию. Три часа промчались незаметно.

Экскурсия восхитительная! Очень повезло с экскурсоводом Инной! Так как была экскурсия на двоих, то на машине об’ехали практически весь Тамбов.