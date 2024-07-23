Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Тамбове, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Славный город - старинный Тамбов
Пешая
18 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
4 500 за всё до 6 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция
Пешая
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция: индивидуальная экскурсия
Трехчасовая прогулка по историческому центру Тамбова. Посетите старинные соборы и монастыри, узнайте об истории города и его жителях
Начало: Соборная площадь, 1, Тамбов
Расписание: В любой день, в любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Волкова
    23 июля 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Прекрасная экскурсия, грамотный гид- Олег. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    15 июля 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Познакомились с Тамбовом. Гид Ирина рассказала и показала нам много интересного. Захотелось приехать ещё. Большое спасибо Ирине за глубокое знание истории и интересный рассказ о своём городе в увлекательной форме
  • Н
    Натали
    22 июня 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Благодаря опытному и интересному экскурсоводу Марии очень многое узнала о городе Тамбове. И с погодой повезло. С удовольствием в следующий раз воспользуюсь услугами вашего агентства. С ув. Наталья
  • О
    Ольга
    16 июня 2024
    Славный город - старинный Тамбов
    Прекрасная экскурсия, грамотный гид. Рекомендую!
  • Е
    Елена
    14 июня 2024
    Тамбов - уютная русская провинция
    Экскурсия восхитительная! Очень повезло с экскурсоводом Инной! Так как была экскурсия на двоих, то на машине об’ехали практически весь Тамбов.
    читать дальше

    Узнали историю города, увидели самые значительные достопримечательности, любезная Инна сориентировала нас, где и что еще посмотреть. Спасибо за качественную и интересную экскурсию. Три часа промчались незаметно.

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
    Экскурсия нам понравилась. Олег в мягкой, ненавязчивой манере рассказал нам об истории возникновения своего города, показал наиболее интересные достопримечательности (передвигались
    читать дальше

    на нашем автомобиле) и рассказал о фактах и легендах с ними связанных. Общение неформальное, приятное. В общем всё хорошо. Олегу Большое спасибо. Рекомендую.

  • Г
    Галина
    26 февраля 2024
    Тамбов - уютная русская провинция
    Инна Алексеевна Полякова - замечательный экскурсовод. Она провела для нас очень интересную и познавательную экскурсию по Тамбову. Спасибо ей большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тамбове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Славный город - старинный Тамбов
  2. Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
  3. Тамбов - уютная русская провинция
Какие места ещё посмотреть в Тамбове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Коммунальная улица
  3. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в августе 2024
Сейчас в Тамбове в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Тамбове на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 46 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам