3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Славный город - старинный Тамбов
Начало: Соборная площадь (мемориал «Вечный огонь»)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда
Индивидуальная экскурсия в Тамбове: исторические доминанты и знаковые места Соборной площади, подземный мини-музей, старинные росписи и архитектура
Начало: Тамбов, Соборная площадь
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тамбов - уютная русская провинция: индивидуальная экскурсия
Трехчасовая прогулка по историческому центру Тамбова. Посетите старинные соборы и монастыри, узнайте об истории города и его жителях
Начало: Соборная площадь, 1, Тамбов
Расписание: В любой день, в любое время, по договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВолкова23 июля 2024Прекрасная экскурсия, грамотный гид- Олег. Рекомендую!
- ТТатьяна15 июля 2024Познакомились с Тамбовом. Гид Ирина рассказала и показала нам много интересного. Захотелось приехать ещё. Большое спасибо Ирине за глубокое знание истории и интересный рассказ о своём городе в увлекательной форме
- ННатали22 июня 2024Благодаря опытному и интересному экскурсоводу Марии очень многое узнала о городе Тамбове. И с погодой повезло. С удовольствием в следующий раз воспользуюсь услугами вашего агентства. С ув. Наталья
- ООльга16 июня 2024Прекрасная экскурсия, грамотный гид. Рекомендую!
- ЕЕлена14 июня 2024Экскурсия восхитительная! Очень повезло с экскурсоводом Инной! Так как была экскурсия на двоих, то на машине об’ехали практически весь Тамбов.
- ЕЕвгений4 июня 2024Экскурсия нам понравилась. Олег в мягкой, ненавязчивой манере рассказал нам об истории возникновения своего города, показал наиболее интересные достопримечательности (передвигались
- ГГалина26 февраля 2024Инна Алексеевна Полякова - замечательный экскурсовод. Она провела для нас очень интересную и познавательную экскурсию по Тамбову. Спасибо ей большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Популярные экскурсии»
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