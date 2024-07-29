Все – экскурсии в Тамбове

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Тамбове, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Знакомьтесь, Тамбов
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь, Тамбов: индивидуальная экскурсия по памятникам и набережной
Прогулка по Тамбову с посещением колокольни, набережной и памятников. Узнайте историю города и его связь с знаменитыми личностями. Подходит для всех возрастов
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
3 900 за всё до 10 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью
Пешая
141 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
О Тамбове - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Тамбова, узнайте о его архитектурных шедеврах и местных традициях. Экскурсия идеально подходит для всех, кто хочет узнать город изнутри
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
4 550 за всё до 6 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн
На машине
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в тамбовский модерн: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир тамбовского модерна! Увидите уникальные здания и узнаете о культурном феномене города. Трансфер включён
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    29 июля 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Были на экскурсии 28.07.2024. Потрясающий экскурсовод Ольга. Коренной житель, краевед, знает ответы на все вопросы. Попросили нас сопроводить до дворца
    читать дальше

    Асеевых, в итоге экскурсия вышла более чем на 3 часа, и всё это время Ольга рассказывала о Тамбове и Тамбовской области. Маршрут прекрасно продуман, логично двигались по городу, прям очень классная вышла прогулка. У меня достаточно большой опыт посещения разных экскурсий, и этот экскурсовод действительно любит свое дело. Она не ходит и не просто показывает на здания, а рассказывает историю, задает интересные вопросы, и вызывает определённые ассоциации, что гости ее города запомнили и полюбили Тамбов. Поверьте, такой информации просто в интернете вы не найдете. Однозначно рекомендую!!!

  • А
    Андрей
    22 июля 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Ольга прекрасный гид. Экскурсия была очень познавательная и интересная. Всем кто хочет познакомиться с Тамбовом - рекомендую.
  • Д
    Дарья
    15 июля 2024
    Знакомьтесь, Тамбов
    Были два взрослых и ребёнок на экскурсии. Остались очень довольны. Ольга вежливая, тактичная экскурсовод с приятным голосом. Находили почти 10 тысяч шагов за экскурсию, увидели всё самое интересное. Отличная программа для знакомства с городом.
    Были два взрослых и ребёнок на экскурсии. Остались очень довольны. Ольга вежливая, тактичная экскурсовод с приятнымБыли два взрослых и ребёнок на экскурсии. Остались очень довольны. Ольга вежливая, тактичная экскурсовод с приятнымБыли два взрослых и ребёнок на экскурсии. Остались очень довольны. Ольга вежливая, тактичная экскурсовод с приятным

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тамбове
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Тамбов
  2. О Тамбове - с интересом и любовью
  3. Влюбиться в тамбовский модерн
Какие места ещё посмотреть в Тамбове
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Коммунальная улица
  3. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Тамбову в августе 2024
Сейчас в Тамбове в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Тамбове на 2024 год по теме «Все», 187 ⭐ отзывов, цены от 3900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам