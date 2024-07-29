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Асеевых, в итоге экскурсия вышла более чем на 3 часа, и всё это время Ольга рассказывала о Тамбове и Тамбовской области. Маршрут прекрасно продуман, логично двигались по городу, прям очень классная вышла прогулка. У меня достаточно большой опыт посещения разных экскурсий, и этот экскурсовод действительно любит свое дело. Она не ходит и не просто показывает на здания, а рассказывает историю, задает интересные вопросы, и вызывает определённые ассоциации, что гости ее города запомнили и полюбили Тамбов. Поверьте, такой информации просто в интернете вы не найдете. Однозначно рекомендую!!!