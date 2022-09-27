У нас есть другой Тамбов, тот, который обычно не показывают на обзорных экскурсиях.



Город который вы увидите на этой экскурсии немого другой — более душевный, не «образцовый», с характером.



Если Вы любитель «непричесанной» архитектуры и прогулок по «улочкам-шкатулочкам» — тогда эта экскурсия для вас!