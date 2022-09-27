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Описание
Тамбов — красивый и интересный город
У нас много прекрасных исторических общественно-деловых зданий, доходных домов и храмов. Все эти достопримечательности находятся в центре, куда вас первым делом привезет экскурсионный автобус.
Что вас ожидает:
Доходный дом Галкина.
Приют для слепых детей.
Дом горного инженера Назарьева, где проживала родственница жены С. В. Рахманинова — Л. Ростовцева (ур. Скалон).
Дом где жили Сатины, родственники жены С. В. Рахманинова.
Дом где жила эсерка М. Спиридонова.
Жилая застройка к. 19-н. 20 века и многие другие.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Угол ул. Советская, 51, УЛ.А. Бебеля
Завершение: ул. Комсомольская, д. 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Пешеходная экскурсия
Продолжительность 1.5-2 часа в зависимости от темпа ходьбы и пожеланий туристов
Будьте готовы к тому что часть домов разрушена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.