«Непарадный» Тамбов

У нас есть другой Тамбов, тот, который обычно не показывают на обзорных экскурсиях

У нас есть другой Тамбов, тот, который обычно не показывают на обзорных экскурсиях.

Город который вы увидите на этой экскурсии немого другой — более душевный, не «образцовый», с характером.

Если Вы любитель «непричесанной» архитектуры и прогулок по «улочкам-шкатулочкам» — тогда эта экскурсия для вас!
«Непарадный» Тамбов
«Непарадный» Тамбов
«Непарадный» Тамбов
«Непарадный» Тамбов
«Непарадный» Тамбов
«Непарадный» Тамбов
Ближайшие даты:
8
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тамбов — красивый и интересный город

У нас много прекрасных исторических общественно-деловых зданий, доходных домов и храмов. Все эти достопримечательности находятся в центре, куда вас первым делом привезет экскурсионный автобус.

Что вас ожидает:

  • Доходный дом Галкина.
  • Приют для слепых детей.
  • Дом горного инженера Назарьева, где проживала родственница жены С. В. Рахманинова — Л. Ростовцева (ур. Скалон).
  • Дом где жили Сатины, родственники жены С. В. Рахманинова.
  • Дом где жила эсерка М. Спиридонова.
  • Жилая застройка к. 19-н. 20 века и многие другие.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги экскурсовода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Угол ул. Советская, 51, УЛ.А. Бебеля
Завершение: ул. Комсомольская, д. 18
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пешеходная экскурсия
  • Продолжительность 1.5-2 часа в зависимости от темпа ходьбы и пожеланий туристов
  • Будьте готовы к тому что часть домов разрушена
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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