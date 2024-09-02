читать дальше перед нами предстает совершенно другая Таруса: древний город, берущий своё начало в глубине веков. Алексей Пантелеймонович не просто рассказывает, он деятельно участвует в восстановлении и продвижении исторически правдивого облика Тарусы. Экскурсию очень рекомендуем, желаем Алексею Пантелеймоновичу сил и здоровья в его благородном деле!!

Мы привыкли слышать о Тарусе как о месте, притягивающем людей искусства: художников, писателей, поэтов. И вот, с экскурсией Алексея Пантелеймоновича,