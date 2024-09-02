2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
11 сен в 10:30
12 сен в 10:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина2 сентября 2024Волшебно, восхитительно:)
- ТТатьяна25 августа 2024Спасибо за интересную экскурсию!
- ААнтонина19 августа 2024Это было безумно интересно! Цельное повествование, наполненное историчекими сведениями в сопровождении иллюстративного материала и личных фотографий. Огромная благодарность Алексею Пантелеймоновичу за увлекательную прогулку, любовь и неравнодушие к Тарусе, истории и будущему этого удивительного места. Всем рекомендую!!!
- ИИрина18 августа 2024Очень понравилась экскурсия. Было душевно
- ЮЮлия17 августа 2024Мы привыкли слышать о Тарусе как о месте, притягивающем людей искусства: художников, писателей, поэтов. И вот, с экскурсией Алексея Пантелеймоновича,
- ССергей4 августа 2024Экскурсию с нами (2 человека) проводила гид Оксана. Очень толково, в доступной форме, с наглядными материалами и интересно проведена экскурсия.
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На Рождество»
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