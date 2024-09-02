На Рождество – экскурсии в Тарусе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Тарусе, цены от 5 600 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Пешая
47 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
5 600 за всё до 5 чел.
Вдохновляющая Таруса
Пешая
61 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
11 сен в 10:30
12 сен в 10:30
7 000 за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Тарусе: легенды, природа и знаменитые жители
Таруса - город с богатой историей и культурой. Узнайте о Тарусском княжестве, древних монастырях и знаменитых жителях, прогуливаясь по живописным улицам
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    2 сентября 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Волшебно, восхитительно:)
  • Т
    Татьяна
    25 августа 2024
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Спасибо за интересную экскурсию!
  • А
    Антонина
    19 августа 2024
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Это было безумно интересно! Цельное повествование, наполненное историчекими сведениями в сопровождении иллюстративного материала и личных фотографий. Огромная благодарность Алексею Пантелеймоновичу за увлекательную прогулку, любовь и неравнодушие к Тарусе, истории и будущему этого удивительного места. Всем рекомендую!!!
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Очень понравилась экскурсия. Было душевно
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2024
    Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
    Мы привыкли слышать о Тарусе как о месте, притягивающем людей искусства: художников, писателей, поэтов. И вот, с экскурсией Алексея Пантелеймоновича,
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    перед нами предстает совершенно другая Таруса: древний город, берущий своё начало в глубине веков. Алексей Пантелеймонович не просто рассказывает, он деятельно участвует в восстановлении и продвижении исторически правдивого облика Тарусы. Экскурсию очень рекомендуем, желаем Алексею Пантелеймоновичу сил и здоровья в его благородном деле!!

  • С
    Сергей
    4 августа 2024
    Вдохновляющая Таруса
    Экскурсию с нами (2 человека) проводила гид Оксана. Очень толково, в доступной форме, с наглядными материалами и интересно проведена экскурсия.
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    Много узнали нового о Тарусе и её знаменитых жителей, чего не всегда найдешь в источниках. Оксана большая молодчина и очень любит свой прекрасный город. Рекомендуем, не пожалеете! Отдыхали в Тарусе в конце июля 3 дня.

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Старинная, уютная, талантливая Таруса
  2. Вдохновляющая Таруса
  3. Авторская экскурсия «Таруса - древний город на вечной Оке»
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  1. Храм Воскресения Христова
  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в сентябре 2024
Сейчас в Тарусе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 600 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 114 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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