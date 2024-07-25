2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический центр Тарусы и величественный собор Петра и Павла
Прогулка по Тарусе - это возможность увидеть исторические здания XIX века, величественные соборы и памятники известных деятелей культуры
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЭкскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Погружение в атмосферу Тарусы, любимой Цветаевой и Паустовским. Визит в Дом-музей семьи Цветаевых на улице Розы Люксембург
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по старинному Серпухову и Тарусе
Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Прогуляйтесь по старинным улочкам Серпухова, посетите древние монастыри и соборы, насладитесь историей и архитектурой города с профессиональным гидом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина25 июля 2024Огромное спасибо Людмиле за содержательный рассказ о Тарусе и участливое отношение к гостям города!
- ЕЕкатерина8 июля 2024Экскурсия была великолепная! Спасибо огромное!! Гид Марина Викторовна очень интересно рассказывает о местах в Тарусе. Спасибо, что подстроились по времени. Однозначно рекомендую Тарусу к посещению, пешая прогулка с экскурсоводом выше всяких похвал! Спасибо!
- ММарина20 февраля 2024Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.
- ЕЕвгения29 ноября 2023Выражаем благодарность экскурсоводу Светлане за прекрасную экскурсию, интересный рассказ и приятное проведение времени в обществе этой шедевральной леди!
Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Популярные экскурсии»
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