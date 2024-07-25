Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Тарусе, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Тарусе
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Исторический центр Тарусы и величественный собор Петра и Павла
Прогулка по Тарусе - это возможность увидеть исторические здания XIX века, величественные соборы и памятники известных деятелей культуры
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Пешая
На машине
5 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
Погружение в атмосферу Тарусы, любимой Цветаевой и Паустовским. Визит в Дом-музей семьи Цветаевых на улице Розы Люксембург
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 7 000 за всё до 5 чел.
История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
На машине
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по старинному Серпухову и Тарусе
Откройте для себя провинциальную Россию XIX века, посетив старинные церкви, музеи и исторические здания в Тарусе и Серпухове
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Пешая
На машине
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Прогуляйтесь по старинным улочкам Серпухова, посетите древние монастыри и соборы, насладитесь историей и архитектурой города с профессиональным гидом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тарусе в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тарусе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Обзорная экскурсия по Тарусе
  2. Экскурсия по Тарусе с посещением «Музея Цветаевых» на транспорте туристов
  3. История малых городов: Серпухов и Таруса на транспорте туристов
  4. Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Тарусе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
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  2. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Тарусе в августе 2024
Сейчас в Тарусе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 5 000 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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