В Валентина Обзорная экскурсия по Тарусе Огромное спасибо Людмиле за содержательный рассказ о Тарусе и участливое отношение к гостям города!

Е Екатерина Обзорная экскурсия по Тарусе Экскурсия была великолепная! Спасибо огромное!! Гид Марина Викторовна очень интересно рассказывает о местах в Тарусе. Спасибо, что подстроились по времени. Однозначно рекомендую Тарусу к посещению, пешая прогулка с экскурсоводом выше всяких похвал! Спасибо!

М Марина Расширенная обзорная экскурсия по Серпухову на транспорте туристов Обзорная экскурсия по Серпухову была супер. Галина - прекрасный экскурсовод, высокий профессионал. Большое спасибо за отлично организованную и очень содержательную экскурсию.