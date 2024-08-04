С Сергей Вдохновляющая Таруса читать дальше Много узнали нового о Тарусе и её знаменитых жителей, чего не всегда найдешь в источниках. Оксана большая молодчина и очень любит свой прекрасный город. Рекомендуем, не пожалеете! Отдыхали в Тарусе в конце июля 3 дня. Экскурсию с нами (2 человека) проводила гид Оксана. Очень толково, в доступной форме, с наглядными материалами и интересно проведена экскурсия.

Н Наталья Старинная, уютная, талантливая Таруса Большое спасибо Виктории за познавательную и увлекательную экскурсию! Не смотря на периодически начинающийся дождь, мы прошли весь маршрут и полюбовались видами.

Ю Юлия Вдохновляющая Таруса Людмила - прелесть. Группа в этот раз у нас была возрастная и довольно требовательная. Все сначала немного напряглись, увидев молодость гида, но через пару минут уже просто влюбились. Огромное спасибо, с вами было здорово!

С Светлана Таруса. Там, где живёшь сердцем Спасибо огромное! Это была дружеская прогулка по самым красивым местам с неспешным рассказом Оксаны! Очень хочется вернуться и повторить прогулку)

А Александр Таруса. Там, где живёшь сердцем Оксана, провела прекрасную экскурсию по Тарусе. Большое спасибо, нам очень понравилось.

В Вячеслав Таруса. Там, где живёшь сердцем Все Прекрасно. Хорошая прогулка по городу и познавательная экскурсия. Очень приятный собеседник. Было интересно. Спасибо 🙏.

А Александра Старинная, уютная, талантливая Таруса Экскурсия понравилась. А как Марина читала стихи! Восторг!!

Э Элла Вдохновляющая Таруса Хотим поблагодарить Людмилу, оптимально спланированный и последовательно маршрут, много интересного узнали, такие подробности о которых не узнаешь ни в каких справочниках. Такой формат помог тоньше почувствовать красоту и тепло Тарусы!