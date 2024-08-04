2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинная, уютная, талантливая Таруса
Таруса - идеальное место для выходных. Гид покажет старинные храмы, дома художников и писателей, а также расскажет о жизни города
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вдохновляющая Таруса
Прогулка по Тарусе: храм Петра и Павла, набережная Оки, Воскресенская горка и святой источник в Игумновом овраге. Узнайте город с новой стороны
Начало: У памятника Ленину
7 авг в 10:30
8 авг в 10:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Таруса. Там, где живёшь сердцем: индивидуальная экскурсия
Таруса - город, где каждый уголок дышит историей и культурой. Узнайте, как вдохновлялись великие мастера, и почувствуйте магию этого места
Начало: Около Петропавловского собора
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:30
6 700₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей4 августа 2024Экскурсию с нами (2 человека) проводила гид Оксана. Очень толково, в доступной форме, с наглядными материалами и интересно проведена экскурсия.
- ННаталья31 июля 2024Большое спасибо Виктории за познавательную и увлекательную экскурсию! Не смотря на периодически начинающийся дождь, мы прошли весь маршрут и полюбовались видами.
- ЮЮлия31 июля 2024Людмила - прелесть. Группа в этот раз у нас была возрастная и довольно требовательная. Все сначала немного напряглись, увидев молодость гида, но через пару минут уже просто влюбились. Огромное спасибо, с вами было здорово!
- ССветлана30 июля 2024Спасибо огромное! Это была дружеская прогулка по самым красивым местам с неспешным рассказом Оксаны! Очень хочется вернуться и повторить прогулку)
- ААлександр29 июля 2024Оксана, провела прекрасную экскурсию по Тарусе. Большое спасибо, нам очень понравилось.
- ВВячеслав26 июля 2024Все Прекрасно. Хорошая прогулка по городу и познавательная экскурсия. Очень приятный собеседник. Было интересно. Спасибо 🙏.
- ААлександра22 июля 2024Экскурсия понравилась. А как Марина читала стихи! Восторг!!
- ЭЭлла22 июля 2024Хотим поблагодарить Людмилу, оптимально спланированный и последовательно маршрут, много интересного узнали, такие подробности о которых не узнаешь ни в каких справочниках. Такой формат помог тоньше почувствовать красоту и тепло Тарусы!
- ббобрышевы22 июля 2024все понравилось. виктория очень грамотный и компанейский гид. прекрасно провели время и узнали столько нового и интересного. поняли,что двух дней в тарусе маловато,приедем еще обязательно.
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