1 час
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие на Темрюкский маяк
Узнать о древней истории Тамани, насладиться видами с обрыва и почувствовать себя смотрителем маяка
Начало: Станица Голубицкая, Темрюкский маяк
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
3.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Атмосферная фотопрогулка на Таманском полуострове
Получить красивые фото и оставить тёплые воспоминания о крае
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тамань историческая и лермонтовская
Пройти по местам поэта и узнать, где была та самая Тмутаракань, куда отправляли героев в сказках
6 авг в 09:00
7 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия28 июля 2024Прекрасная и очень познавательная экскурсия! Рекомендую
- ННаталья26 июля 2024Содержательная экскурсия. Рекомендуем ее брать в самом начале путешествия, чтобы понимать лучше исторические корни и учитывать, что ещё возможно посетить. Александр хорошо знает край и может дать ценные советы для путешественников.
- ННадежда17 июля 2024Побывать на действующем маяке - это здорово! Понять его устройство! Особенности. Почувствовать себя смотрителем
Ответы на вопросы от путешественников по Темрюку в категории «Все»
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