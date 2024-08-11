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под собой некоторые неудобства, о чем знает каждый турист хоть раз пошедший а поход.

Насекомые - сезонный элемент лимана и к сожалению не всегда предсказуемый,вы попали в пик когда их больше обычного, сожалеем о том что не предупредили Вас об этом нюансе и впредь будем оповещать всех желающих на прогулки!

Экскурсовод Сергей человек с большим жизненным опытом и после рассказа о лимане часто рассказывает истории о жизни, понимаем что вы ждали историю на протяжении всей экскврсии, но история казачьего Ерика не столь длинна, и основное в нашей прогулке конечно единение в природой!

Наш маршрут мог показаться вам не совсем структурированным, т. к. при поиске лучшей локации на лотосах Сергей может выбрать одну из заводей на протяжении лимана, которая на данный момент наиболее привлекательна!

Наши прогулки проводятся только для одной группы до 5 человек, Вас было меньше, и возможно цена показалась Вам завышенной, т. к. у нас нет оплаты за каждого а всегда за компанию целиком. Экскурсии для отдельной группы имеют цену чуть выше чем когда люди из разных компаний плывут вместе, сожалеем что вы оплатили больше чем рассчитывали.

Желаем Вам только приятных впечатлений и осознанного выбора экскурсий на дикой природе!