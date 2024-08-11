Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману

На болотоходе - к уникальной природной диковинке Тамани
Описать словами впечатления от цветущих плантаций лотоса невозможно.

Поэтому лучше увидеть их своими глазами! Мы отправимся к расстилающимся по воде цветочным коврам — вы насладитесь их красотой и узнаете, откуда на Тамани взялся лотос.

И может, даже загадаете желание — говорят, если шепнуть его распускающемуся цветку, оно обязательно сбудется.
4.33
3 отзыва
Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание водной прогулки

Драгоценные россыпи лимана

На комфортабельном болотоходе мы отправимся на неспешную прогулку вдоль береговой линии — бесчисленные индийские лотосы будут на расстоянии вытянутой руки. Вы погрузитесь в красоту и спокойствие и полюбуетесь красками природы. Конечно же, будем делать остановки для фото — поверьте, эти снимки станут лучшим воспоминанием о поездке.

История долины

А пока вы наслаждаетесь видом бескрайних цветущих полей, я поделюсь с вами историей Казачьего Ерика в Ахтанизовском лимане и расскажу, как и почему вообще здесь появились лотосы.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться в 8:00, 11:00, 14:00 или 17:00
  • Поездка проходит на болотоходе с тентом. Перед началом путешествия мы проведём инструктаж, на борту есть спасательные жилеты
  • Дорога от Темрюка займёт примерно 40 минут. Мы также можем забрать вас от винодельни «Поместье Голубицкое» — стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
  • Пожалуйста, помните о том, что рвать цветы лотоса нельзя

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Поместье Голубицкое, либо на автостанции Темрюка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
11 авг 2024
Насыщенное путешествие по опресненному лиману Таманского п-ова, включающая в себя осмотр плантаций лотосов, выращенных местной учительницей биологии совместно с ее учениками, и емкий рассказ о местной флоре и фауне от
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интересного разностороннего капитана крытого катера-болотохода Сергея. Очень довольны экскурсией!
Комфортный катер для 5 человек (мы были семьей и ни кого посторонних) с навесом от палящего солнца! Да и экскурсовод не ограничен по времени и может продлить путешествие, если вдруг вы или он заметит что-то интересное вокруг!

Насыщенное путешествие по опресненному лиману Таманского п-ова, включающая в себя осмотр плантаций лотосов, выращенных местной учительницейНасыщенное путешествие по опресненному лиману Таманского п-ова, включающая в себя осмотр плантаций лотосов, выращенных местной учительницейНасыщенное путешествие по опресненному лиману Таманского п-ова, включающая в себя осмотр плантаций лотосов, выращенных местной учительницейНасыщенное путешествие по опресненному лиману Таманского п-ова, включающая в себя осмотр плантаций лотосов, выращенных местной учительницейНасыщенное путешествие по опресненному лиману Таманского п-ова, включающая в себя осмотр плантаций лотосов, выращенных местной учительницей
А
22 июл 2024
За такую цену предлагать сомнительную водную прогулку без организованного маршрута и экскурсии - просто свинство. Никто не предупреждает, что лиман похож на болото, где большое количество насекомых. За ним никто не ухаживает. Большая часть лотосов поражена тлей. Непрофессиональный экскурсовод больше про свою жизнь рассказывал и семью, а хотелось больше узнать про историю здешних мест.
Сергей
Сергей
Ответ организатора:
Анна добрый день!
Очень жаль, что дикая природа лимана оказалась для Вас в диковинку, оказалась неприятной! Отдых в дикой природе подразумевает
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под собой некоторые неудобства, о чем знает каждый турист хоть раз пошедший а поход.
Насекомые - сезонный элемент лимана и к сожалению не всегда предсказуемый,вы попали в пик когда их больше обычного, сожалеем о том что не предупредили Вас об этом нюансе и впредь будем оповещать всех желающих на прогулки!
Экскурсовод Сергей человек с большим жизненным опытом и после рассказа о лимане часто рассказывает истории о жизни, понимаем что вы ждали историю на протяжении всей экскврсии, но история казачьего Ерика не столь длинна, и основное в нашей прогулке конечно единение в природой!
Наш маршрут мог показаться вам не совсем структурированным, т. к. при поиске лучшей локации на лотосах Сергей может выбрать одну из заводей на протяжении лимана, которая на данный момент наиболее привлекательна!
Наши прогулки проводятся только для одной группы до 5 человек, Вас было меньше, и возможно цена показалась Вам завышенной, т. к. у нас нет оплаты за каждого а всегда за компанию целиком. Экскурсии для отдельной группы имеют цену чуть выше чем когда люди из разных компаний плывут вместе, сожалеем что вы оплатили больше чем рассчитывали.
Желаем Вам только приятных впечатлений и осознанного выбора экскурсий на дикой природе!

A
15 июл 2024
Ездили семьей (2взрослых+ 2 ребенка 17л и 7л.) на экскурсию с Сергеем в Долину лотосов. Встреча началась в домике рыбака, далее сели в лодку и двинулись в сторону лотосов. Остановились
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в красивом месте, сделали много красивых фото, Сергей рассказал историю появления лотосов в лимане, и вообще, много интересного про эти цветы, и не только… далее прокатились вдоль водного сада, и вернулись к домику рыбака. Сергей интересный, очень легкий в общении и доброжелательный человек. Спасибо огромное за проведенное время!

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