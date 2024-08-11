Описать словами впечатления от цветущих плантаций лотоса невозможно.
Поэтому лучше увидеть их своими глазами! Мы отправимся к расстилающимся по воде цветочным коврам — вы насладитесь их красотой и узнаете, откуда на Тамани взялся лотос.
И может, даже загадаете желание — говорят, если шепнуть его распускающемуся цветку, оно обязательно сбудется.
Поэтому лучше увидеть их своими глазами! Мы отправимся к расстилающимся по воде цветочным коврам — вы насладитесь их красотой и узнаете, откуда на Тамани взялся лотос.
И может, даже загадаете желание — говорят, если шепнуть его распускающемуся цветку, оно обязательно сбудется.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание водной прогулки
Драгоценные россыпи лимана
На комфортабельном болотоходе мы отправимся на неспешную прогулку вдоль береговой линии — бесчисленные индийские лотосы будут на расстоянии вытянутой руки. Вы погрузитесь в красоту и спокойствие и полюбуетесь красками природы. Конечно же, будем делать остановки для фото — поверьте, эти снимки станут лучшим воспоминанием о поездке.
История долины
А пока вы наслаждаетесь видом бескрайних цветущих полей, я поделюсь с вами историей Казачьего Ерика в Ахтанизовском лимане и расскажу, как и почему вообще здесь появились лотосы.
Организационные детали
- Экскурсия может начинаться в 8:00, 11:00, 14:00 или 17:00
- Поездка проходит на болотоходе с тентом. Перед началом путешествия мы проведём инструктаж, на борту есть спасательные жилеты
- Дорога от Темрюка займёт примерно 40 минут. Мы также можем забрать вас от винодельни «Поместье Голубицкое» — стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Пожалуйста, помните о том, что рвать цветы лотоса нельзя
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Поместье Голубицкое, либо на автостанции Темрюка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Темрюке
Я военный лётчик на пенсии, люблю рыбалку, путешествия и охоту, поэтому с удовольствием вожу экскурсии и рассказываю о достопримечательностях лимана, о его флоре и фауне, делюсь интересными случаями из жизни. Экскурсия начинается от охотничьего домика, который находится буквально в двух метрах от воды, где можно половить рыбу, посидеть на свежем воздухе под навесом.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
11 авг 2024
Насыщенное путешествие по опресненному лиману Таманского п-ова, включающая в себя осмотр плантаций лотосов, выращенных местной учительницей биологии совместно с ее учениками, и емкий рассказ о местной флоре и фауне от
А
Анна
22 июл 2024
За такую цену предлагать сомнительную водную прогулку без организованного маршрута и экскурсии - просто свинство. Никто не предупреждает, что лиман похож на болото, где большое количество насекомых. За ним никто не ухаживает. Большая часть лотосов поражена тлей. Непрофессиональный экскурсовод больше про свою жизнь рассказывал и семью, а хотелось больше узнать про историю здешних мест.
Сергей
Ответ организатора:
Анна добрый день!
Очень жаль, что дикая природа лимана оказалась для Вас в диковинку, оказалась неприятной! Отдых в дикой природе подразумевает
Очень жаль, что дикая природа лимана оказалась для Вас в диковинку, оказалась неприятной! Отдых в дикой природе подразумевает
A
Alexey
15 июл 2024
Ездили семьей (2взрослых+ 2 ребенка 17л и 7л.) на экскурсию с Сергеем в Долину лотосов. Встреча началась в домике рыбака, далее сели в лодку и двинулись в сторону лотосов. Остановились
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