Всё о Темрюке

Полезная информация о Темрюке

Что нужно знать о Темрюке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Темрюке
13:2954
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаТемрюк
По-английскиtemryuk
Население города36 546 чел.

Где находится Темрюк на карте

Популярные экскурсии в Темрюке

Путешествие на Темрюкский маяк
Путешествие на Темрюкский маяк
5
3 отзыва
1200
за чел.
Узнать о древней истории Тамани, насладиться видами с обрыва и почувствовать себя смотрителем маяка
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