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красоту и прелесть лесной и горной тундры. Наш гид все подробно нам рассказал про поселок и подготовил нас к посещению и показал нам самые красивые места. Нашему взору открылись невероятные красоты бескрайнего Севера и сказочные пейзажи неба за окном авто, смена погоды буквально на наших глазах с безоблачного неба на снежную пургу. Териберка нас встретила пасмурным небом в самом начале, но затем природа как бы сжалилась над нами и небо стало ясным и чистым, что позволило нам сделать очень много фото у берегов Северного Ледовитого океана, скал и водопадов, насладиться чистым горным воздухом. Также мы прокатились на снегоходе к берегу океана и водопаду. Отдельное спасибо нашему гиду Игорю за это увлекательное путешествие на Териберку и охоту за Северным сиянием. Все наши желания были полностью исполнены и это есть настоящее новогоднее чудо!