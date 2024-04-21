Что ещё посмотреть – экскурсии в Териберке

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Териберке, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Териберка - северный удел
На машине
2 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 28 000 за всё до 4 чел.
Фридайвинг и снорклинг в Териберке
1 отзыв
3 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
11 авг в 14:00
13 авг в 10:00
12 500 за человека
Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Лучший выбор
Морская прогулка по Баренцеву морю на судне вместимостью до 10 человек
Готовьтесь к увлекательному путешествию по волнам Баренцева моря. Вас ждут потрясающие виды и встреча с морскими обитателями
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
62505 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    21 апреля 2024
    Фридайвинг и снорклинг в Териберке
    Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
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    осталось на всю жизнь, очень горжусь собой и очень рада, что есть такая возможность погрузиться и искупаться в северном море. Спасибо огромнейшее организаторам!!!!)

  • В
    Виктория
    1 июля 2021
    Териберка - северный удел
    Очень благодарны гиду Антону, все прошло великолепно, море впечатлений, драйва! Антон рассказал много интересного, мы побывали в Териберке и на
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    Кольской сверхглубокой, это было круто! Прошлись по тундре 2км, обалденное чувство! Давно мечтали! Обязательно порекомендуем Антона в качестве гида! Спасибо Антон! Еще вернемся!

  • Е
    Екатерина
    5 января 2020
    Териберка - северный удел
    Всем привет, наша экскурсия на Териберку состоялась 2 января 2020 года. Это была удивительная поездка на край света, мы увидели
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    красоту и прелесть лесной и горной тундры. Наш гид все подробно нам рассказал про поселок и подготовил нас к посещению и показал нам самые красивые места. Нашему взору открылись невероятные красоты бескрайнего Севера и сказочные пейзажи неба за окном авто, смена погоды буквально на наших глазах с безоблачного неба на снежную пургу. Териберка нас встретила пасмурным небом в самом начале, но затем природа как бы сжалилась над нами и небо стало ясным и чистым, что позволило нам сделать очень много фото у берегов Северного Ледовитого океана, скал и водопадов, насладиться чистым горным воздухом. Также мы прокатились на снегоходе к берегу океана и водопаду. Отдельное спасибо нашему гиду Игорю за это увлекательное путешествие на Териберку и охоту за Северным сиянием. Все наши желания были полностью исполнены и это есть настоящее новогоднее чудо!

Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Териберке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Териберка - северный удел
  2. Фридайвинг и снорклинг в Териберке
  3. Морская прогулка в Териберке - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Териберке
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Пляж драконьих яиц
  2. Батарейский Водопад
  3. Кладбище кораблей
  4. Набережная
  5. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Териберке в августе 2024
Сейчас в Териберке в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 28 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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