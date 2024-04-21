9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Териберка - северный удел
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от 28 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Водная прогулка
Групповая экскурсия: фридайвинг и снорклинг в Териберке с инструктором
Мечтаете о приключении на Севере? Погружение с инструктором в Баренцево море - уникальная возможность для любителей подводного мира
Начало: У гостиницы «Норд Пилигрим»
11 авг в 14:00
13 авг в 10:00
12 500₽ за человека
скидка
20%
2 часа
Водная прогулка
Лучший выборМорская прогулка по Баренцеву морю на судне вместимостью до 10 человек
Готовьтесь к увлекательному путешествию по волнам Баренцева моря. Вас ждут потрясающие виды и встреча с морскими обитателями
Начало: На причале в Териберке
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
62505 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория21 апреля 2024Это был первый опыт погружения и тем более купания в северном море. Могу сказать что он прошёл на УРА, и впечатлений
- ВВиктория1 июля 2021Очень благодарны гиду Антону, все прошло великолепно, море впечатлений, драйва! Антон рассказал много интересного, мы побывали в Териберке и на
- ЕЕкатерина5 января 2020Всем привет, наша экскурсия на Териберку состоялась 2 января 2020 года. Это была удивительная поездка на край света, мы увидели
Ответы на вопросы от путешественников по Териберке в категории «Что ещё посмотреть»
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